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    • Aumento de combustibles: llenar el tanque en Pergamino ya supera los $110.000

    Los datos se desprenden a partir del incremento de precios en las estaciones YPF de Pergamino teniendo en cuenta la suba de estas últimas horas.

    18 de marzo de 2026 - 15:11
    YPF volvió a subir el precio de los combustibles.

    El reciente incremento en los precios de los combustibles vuelve a impactar de lleno en el bolsillo de los automovilistas y ya se siente con fuerza en Pergamino. En este contexto, llenar el tanque de nafta en estaciones de servicio de YPF se ha convertido en un gasto que supera los 110 mil pesos para un vehículo estándar, reflejando el sostenido encarecimiento del combustible en todo el país.

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    La suba responde a una combinación de factores que vienen presionando sobre el valor final en los surtidores. Por un lado, el Gobierno nacional aplicó en marzo una nueva actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, lo que impacta directamente en el precio por litro. Por otro, las petroleras ajustan sus precios en función de variables internacionales, como el valor del petróleo, que en las últimas semanas mostró una fuerte volatilidad.

    Aumento de precios en las estaciones YPF

    A nivel general, el litro de nafta súper ya se ubica en torno a los 1.700 a 1.800 pesos en distintas ciudades del país, con valores aún mayores en el caso de las versiones premium. Este escenario explica por qué, al momento de cargar un tanque promedio de entre 55 y 60 litros, el costo total supera fácilmente los 110 mil pesos, una cifra que hasta hace poco parecía lejana pero que hoy forma parte de la realidad cotidiana.

    Los incrementos no son aislados. Durante el primer bimestre de 2026, los combustibles acumularon una suba cercana al 10%, a lo que se sumaron nuevos ajustes en marzo. En paralelo, especialistas advierten que la tendencia podría continuar si se mantiene la presión internacional sobre el precio del crudo, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas que repercuten en el mercado energético global.

    En Pergamino y la región

    En este marco, el impacto trasciende al consumidor particular. El aumento en los combustibles repercute de manera directa en los costos del transporte, la logística y la producción, generando un efecto en cadena que termina trasladándose a precios de bienes y servicios. Por eso, cada ajuste en los surtidores no solo afecta a quienes deben cargar combustible, sino también a la economía en su conjunto.

    En Pergamino, la situación no es ajena a esta dinámica nacional. Las estaciones de servicio reflejan los incrementos y los usuarios advierten el peso creciente que representa mantener un vehículo. Así, llenar el tanque dejó de ser un gasto rutinario para convertirse en una erogación significativa dentro del presupuesto mensual, en un escenario donde la evolución de los combustibles sigue siendo una variable clave para entender el pulso económico actual.

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