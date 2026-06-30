Balance positivo para La Muni en tu Barrio: una edición mundialista que colmó el barrio Güemes

Con una nueva convocatoria multitudinaria, La Muni en tu Barrio volvió a consolidarse como una de las iniciativas más valoradas por los vecinos de Pergamino.

Con una importante concurrencia de vecinos de todas las edades, la Municipalidad de Pergamino llevó adelante una nueva edición de La Muni en tu Barrio, esta vez con una temática especial inspirada en el Mundial de Fútbol. La iniciativa se desarrolló el domingo en el barrio Güemes y volvió a combinar la descentralización de servicios municipales con una amplia propuesta recreativa destinada a toda la familia.

La Muni en tu Barrio llega a Güemes con servicios, talleres y un mural mundialista para toda la familia

La Muni en tu Barrio llega a Güemes: una jornada para acercar el Estado a los vecinos

Durante toda la tarde, el espacio se convirtió en un punto de encuentro donde los vecinos pudieron resolver gestiones cotidianas, recibir asesoramiento profesional y participar de distintas actividades pensadas para promover la integración comunitaria.

Como ocurre en cada edición del programa, las diferentes dependencias municipales acercaron sus prestaciones al barrio para facilitar el acceso de los ciudadanos.

Entre los trámites más solicitados estuvieron la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI), consultas vinculadas a la tarjeta SUBE y la inscripción al Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) 12 de Octubre. Además, los equipos técnicos brindaron orientación sobre discapacidad, salud mental, violencia por razones de género y prevención de plagas.

La propuesta permitió que numerosas familias realizaran diferentes gestiones sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas municipales.

Prevención y promoción de la salud

La jornada también tuvo un fuerte componente sanitario. Los profesionales ofrecieron vacunación para la comunidad, realizaron testeos gratuitos de VIH y sífilis destinados a adolescentes y brindaron atención veterinaria para perros y gatos, que incluyó vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos antisárnicos.

Asimismo, se desarrollaron actividades de promoción de hábitos saludables, entre ellas una campaña sobre la importancia del correcto lavado de manos.

Aprender, compartir y disfrutar

Las propuestas educativas también tuvieron su espacio. Vecinos de distintas edades participaron del taller "Manos en la Tierra", donde recibieron herramientas para iniciar una huerta familiar y conocer más sobre producción sustentable.

El tradicional chocolate caliente acompañado de tortas fritas fue otro de los momentos más disfrutados de la tarde, generando un espacio de encuentro entre las familias que participaron de la actividad.

Muni en Güemes La temática mundialista estuvo presente en cada rincón del predio con propuestas lúdicas y recreativas para chicos y grandes. PERGAMINO AL DIA

Un Mundial que se vivió en el barrio

La temática mundialista estuvo presente en cada rincón del predio con propuestas lúdicas y recreativas para chicos y grandes.

Hubo un mural participativo, desafíos futboleros, metegol, el Espacio de Arte Mundial, el Memotest Copa FIFA 2026, el Mapamundi Mundialista, el juego "Ubicá la Bandera", espectáculos de títeres y actividades para conocer el funcionamiento del Centro de Desarrollo Comunitario.

Uno de los mayores atractivos fue la presencia de MINO, el chatbot oficial de la Municipalidad, acompañado por los personajes de Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez, quienes se convirtieron en los favoritos de los más pequeños y protagonizaron una gran cantidad de fotografías y momentos de diversión.

Una propuesta que sigue creciendo

Con una nueva convocatoria multitudinaria, "La Muni en tu Barrio" volvió a consolidarse como una de las iniciativas más valoradas por los vecinos de Pergamino. La combinación de servicios, asesoramiento, prevención y actividades recreativas permitió que cientos de familias disfrutaran de una jornada diferente, al tiempo que accedieron a prestaciones esenciales cerca de sus hogares.

El exitoso paso por barrio Güemes reafirma el objetivo del programa: acercar el Estado municipal a cada rincón de la ciudad, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo el encuentro entre los vecinos.