La Cooperativa Eléctrica de Pergamino informó del plan de regularización de deudas con facilidades de pago

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino continúa desarrollando el Programa de Regularización de Deudas y Convenios de Pago, una iniciativa destinada a brindar alternativas a los asociados que mantienen obligaciones pendientes y desean normalizar su situación mediante planes de pago adaptados a cada caso.

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Desde la institución recordaron que la campaña comenzó hace unos meses y tiene como principal objetivo acompañar a los socios mediante un asesoramiento personalizado, ofreciendo distintas herramientas que les permitan ponerse al día con sus compromisos y continuar accediendo a los servicios que presta la entidad.

Las autoridades explicaron que cada situación es analizada de manera individual, con el propósito de encontrar la alternativa más conveniente para cada asociado. En ese sentido, remarcaron que la intención de la campaña no es únicamente facilitar el cobro de las deudas, sino también fortalecer el vínculo con los socios y promover la continuidad de la prestación de los servicios esenciales que brinda la Cooperativa.

En el marco de esta campaña, la Cooperativa también emitió una advertencia para prevenir posibles maniobras fraudulentas que puedan afectar a los asociados.

Desde la entidad aclararon que todas las comunicaciones vinculadas con el Programa de Regularización de Deudas se realizan exclusivamente a través de las líneas telefónicas 2477-503821 y 2477-685368, así como mediante los correos electrónicos [email protected] y [email protected].

Asimismo, remarcaron que todos los pagos y la firma de convenios se concretan únicamente en las oficinas comerciales de la Cooperativa, por lo que solicitaron desestimar cualquier pedido de dinero o de datos personales realizado por otros medios o por personas ajenas a la institución.

La recomendación apunta a evitar que los socios sean víctimas de engaños, especialmente en un contexto donde las estafas telefónicas y digitales continúan registrándose con frecuencia.

Atención personalizada

Desde el Consejo de Administración señalaron que el programa busca generar un espacio de diálogo con los asociados que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones, brindando opciones que permitan regularizar la deuda y mantener una relación activa con la institución.

En ese sentido, invitaron a quienes aún no hayan regularizado su situación a acercarse a las oficinas comerciales para recibir asesoramiento y conocer las distintas alternativas de pago disponibles.

La atención se brinda en la sede de la Cooperativa, ubicada en Marcelino Ugarte 468, de lunes a viernes en el horario de 7:15 a 14:15.

Finalmente, desde la entidad reiteraron la importancia de responder únicamente a los canales oficiales de comunicación y de concurrir personalmente a las oficinas para efectuar cualquier trámite relacionado con convenios de pago, garantizando de esa manera la seguridad de las gestiones y evitando posibles fraudes.