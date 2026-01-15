jueves 15 de enero de 2026
    • Las escuelas de Ramallo reciben nuevos bancos y sillas de cara al inicio del ciclo lectivo

    Tras gestiones ante la Provincia, comenzaron a llegar a establecimientos de Ramallo bancos y sillas para aulas y comedores.

    15 de enero de 2026 - 15:50
    Escuelas de Ramallo reciben bancos y sillas tras gestiones en La Plata para mejorar el mobiliario antes del inicio del ciclo lectivo.

    Escuelas de Ramallo reciben bancos y sillas tras gestiones en La Plata para mejorar el mobiliario antes del inicio del ciclo lectivo.

    La Voz de Ramallo

    Las escuelas del Partido de Ramallo comenzaron a recibir nuevos bancos y sillas destinados a reforzar el mobiliario escolar en distintos establecimientos del distrito, en el marco de gestiones realizadas ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires para atender necesidades urgentes de cara al inicio del ciclo lectivo.

    Entrega de mobiliario escolar en Ramallo

    Según se informó, los primeros envíos llegaron esta semana y forman parte de un pedido canalizado ante el área de Infraestructura Escolar de la Provincia. La solicitud apuntó a cubrir déficits en instituciones de distintos niveles, en un contexto marcado por presupuestos ajustados y por el crecimiento de la matrícula en varias escuelas del distrito.

    Gestiones ante la Provincia para cubrir necesidades educativas

    El subsecretario de Política Educativa, Marcos Haedo, explicó que las gestiones se realizaron junto al secretario de Obras Públicas local y autoridades provinciales, con el objetivo de destrabar pedidos que llevaban tiempo sin resolución. La respuesta fue favorable y permitió avanzar con la provisión de mobiliario para varias instituciones.

    Escuelas beneficiadas y cuidado de los recursos públicos

    Entre las escuelas alcanzadas se encuentran primarias y secundarias de distintas localidades, como la Primaria Nº 5 de Villa General Savio, donde el mobiliario se destinará al comedor, y la Escuela Técnica Nº 3, que incorporará nuevos cursos. También recibirán equipamiento la Secundaria Nº 1, la Nº 3 y la Nº 27. Desde el área educativa remarcaron la importancia de cuidar los recursos, ya que la reposición de mobiliario suele verse limitada por la alta demanda y las restricciones presupuestarias.

    Escuelas de Ramallo reciben bancos y sillas tras gestiones en La Plata para mejorar el mobiliario antes del inicio del ciclo lectivo.

    Las escuelas de Ramallo reciben nuevos bancos y sillas de cara al inicio del ciclo lectivo

