Las carreras universitarias en Ramallo dejarán de ser gratuitas y comenzarán a cobrar matrícula en 2026

El inicio del ciclo lectivo 2026 marcará un punto de inflexión para la educación superior en Ramallo. Las carreras universitarias que se dictan en el Centro Universitario local dejarán el esquema de gratuidad plena y comenzarán a aplicar un sistema de matrícula, una decisión que ya despierta preocupación entre estudiantes, familias y docentes.

El Centro Universitario Ramallo y el nuevo sistema de matrícula Según se informó inicialmente, a partir de marzo de 2026 se implementaría el cobro de una matrícula anual obligatoria de 80.000 pesos, con la posibilidad de abonarla en una o dos cuotas. El anuncio generó inquietud inmediata por el impacto económico y por la falta de precisiones sobre el alcance real de la medida y eventuales aranceles futuros.

El bono voluntario de $80.000 que anunció el Municipio Tras las primeras reacciones, el secretario de Políticas Educativas, Marcos Haedo, aclaró que no se trataría de una matrícula obligatoria, sino de un “bono de contribución voluntario”. Según explicó, el pago no será condición para cursar y comenzará a regir una vez habilitada la cuenta oficial municipal, prevista para marzo.

Preocupación estudiantil y crecimiento de la demanda educativa Más allá del monto, la inquietud se centra en el precedente que se instala. Estudiantes temen que a futuro se sumen nuevos pagos académicos. En paralelo, Haedo informó que entre octubre y diciembre hubo 919 inscriptos y confirmó la continuidad de carreras como Abogacía y Contador, además del crecimiento en logística, ingeniería y áreas portuarias, junto con la residencia universitaria en Rosario.

