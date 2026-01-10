La UP3 de San Nicolás casi triplica su cupo y supera ampliamente la media provincial

La población carcelaria en la provincia de Buenos Aires cerró diciembre de 2025 con un crecimiento interanual del 4,4 %, según datos oficiales de la Comisión Provincial por la Memoria. En ese contexto, la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás vuelve a destacarse negativamente por niveles de sobrepoblación que casi triplican su capacidad original.

De acuerdo al último informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, en base a datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el sistema penitenciario bonaerense registró en diciembre de 2025 un total de 62.548 personas privadas de la libertad. Esta cifra ubica la sobrepoblación promedio en cárceles y alcaidías provinciales en el orden del 116,2 %, consolidando una problemática estructural que se mantiene a lo largo del tiempo.

El Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta actualmente con 74 establecimientos: 54 cárceles, 4 alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y una unidad de tránsito, organizados en 12 complejos. Dentro de ese esquema existen unidades destinadas exclusivamente a mujeres, otras mixtas y espacios que alojan también a personas trans.

En ese panorama general, la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás presenta uno de los índices más elevados. Con un cupo oficial de 358 plazas, la unidad aloja actualmente a 990 internos entre varones y mujeres, lo que representa una sobrepoblación del 174,3 %, muy por encima del promedio provincial.

La composición de la población alojada es mayoritariamente masculina: 969 varones, equivalentes al 98 % del total, mientras que las mujeres suman 21 internas, superando levemente el cupo femenino establecido en 18 plazas. Según el informe, ninguna de las mujeres detenidas en la UP3 se encuentra embarazada ni conviviendo con hijos o hijas dentro de la unidad.

Situación procesal y movimiento de detenidos

En cuanto a la situación procesal, los datos indican que el 44,8 % de las personas detenidas en el sistema penitenciario bonaerense se encuentra sin condena firme o bajo prisión preventiva. Del total, 27.691 personas están procesadas, 32.842 condenadas y 1.099 detenidas sin prisión preventiva.

Solo quienes cuentan con condena firme pueden acceder al régimen de progresividad de la pena. Sin embargo, el último relevamiento señala que apenas el 11 % de la población condenada participa actualmente de este sistema, ya sea mediante salidas transitorias o regímenes abiertos.

Por otra parte, el informe destaca un descenso sostenido de detenidos alojados en comisarías. Mientras que el año comenzó con 2.614 personas detenidas en esas dependencias, en diciembre el número se redujo a 1.386, lo que implica un exceso del 20 %. Durante ese mes ingresaron al sistema penitenciario bonaerense 2.708 personas y egresaron 2.509.

Los datos fueron difundidos por la Comisión Provincial por la Memoria a partir de la información oficial provista por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.