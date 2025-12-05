viernes 05 de diciembre de 2025
    La Técnica N°4 de Zárate lidera una competencia internacional entre estudiantes de cinco países

    La Escuela Técnica N°4 de Zárate obtuvo el primer puesto en el SteelChallenge-20, entre 190 estudiantes de Argentina, Brasil, Colombia, México e Italia.

    5 de diciembre de 2025 - 13:39
    La Escuela Técnica N°4 de Zárate se consolida primera entre 190 estudiantes de cinco países

    La Escuela Técnica N°4 de Zárate se consolida primera entre 190 estudiantes de cinco países

    Enlace Crítico
    La Escuela Técnica N°4 de Zárate1

    La Escuela Técnica N°4 de Zárate alcanzó un logro histórico al ubicarse primera en el piloto de escuela secundaria del SteelChallenge-20, una competencia internacional de Steeluniversity que reunió a 190 estudiantes de cinco países. La participación marcó un avance clave para la educación técnica local y su proyección internacional.

    Educación técnica argentina destacada en una competencia global

    El certamen, realizado en conjunto con los Programas Educativos de Roberto Rocca, permitió a estudiantes secundarios participar por primera vez de manera oficial en la reconocida competencia internacional que introduce a los jóvenes al desafío de fabricar acero mediante simulaciones industriales. La actividad se desarrolló en simultáneo con el Campeonato Regional SteelChallenge-20.

    Simulación industrial y aprendizaje aplicado

    Los participantes utilizaron el Simulador de Horno de Arco Eléctrico de Steeluniversity, con el objetivo de producir un tipo de acero que cumpliera especificaciones técnicas, optimizara el costo por tonelada y respetara parámetros básicos de emisiones de carbono. La experiencia puso a prueba la toma de decisiones, el análisis de datos y la aplicación de conocimientos teóricos en contextos reales.

    Testimonios y resultados: seis equipos de Zárate en el Top 12

    El director de la Técnica N°4, Mario Pérez, celebró el desempeño del alumnado y destacó “el compromiso, la disciplina y el entusiasmo por aprender”. El vicedirector Roberto Peraita subrayó el esfuerzo conjunto de alumnos, docentes y familias. La institución colocó seis equipos entre los doce mejores, acompañada por la Escuela Técnica Roberto Rocca Campana y representantes de México.

