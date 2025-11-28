viernes 28 de noviembre de 2025
    • Zárate 2030: el Municipio impulsa un plan de turismo con visión a cinco años

    Con la presencia de autoridades y sectores locales, Zárate avanza en un plan estratégico para consolidarse como destino turístico regional.

    28 de noviembre de 2025 - 12:01
    La Municipalidad de Zárate organizó el encuentro denominado “Zárate 2030 – Diálogo hacia el Futuro – Capítulo Turismo”.

    La Voz
    zarate 2030 1

    La Municipalidad de Zárate realizó el encuentro “Zárate 2030 – Diálogo hacia el Futuro – Capítulo Turismo”, con el objetivo de trazar estrategias turísticas para los próximos cinco años. Participaron autoridades municipales, empresarios, gastronómicos, culturales y profesionales, quienes debatieron sobre acciones concretas para transformar la ciudad en un destino regional destacado.

    Estrategias para posicionar a Zárate como destino turístico

    Durante el taller intersectorial, los participantes analizaron las oportunidades y desafíos del turismo local. Se plantearon metas claras para mejorar la oferta turística y fortalecer la identidad territorial, buscando que Zárate se consolide como un referente para visitantes de la región.

    2. Participación de todos los sectores locales

    El intendente Marcelo Matzkin destacó la importancia de trabajar en conjunto con distintos actores sociales y productivos. Empresarios, gastronómicos, medios de comunicación y representantes culturales compartieron ideas sobre inversiones, barreras y acciones inmediatas que permitan cumplir los objetivos planteados.

    3. Proyección y próximos pasos del plan turístico 2030

    El encuentro permitió delinear un plan estratégico con foco en la innovación y la colaboración comunitaria. Matzkin remarcó que los proyectos municipales serán exitosos si surgen de la participación activa de todos los sectores, con la meta de que dentro de cinco años Zárate sea elegido como primer destino turístico cercano a casa.

    Con este evento, Zárate inicia un camino de planificación turística integral, apuntando a consolidar su crecimiento económico y cultural, y a posicionarse como un destino atractivo en la región.

