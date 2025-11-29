sábado 29 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: La Escuela de boxeo de Cristian Sánchez vive un fin de semana decisivo con peleas y un debut esperado

    La Escuela de Boxeo de Cristian Sánchez afronta un fin de semana cargado de actividad, con peleas en River, debut y la preparación rumbo a un título bonaerense.

    29 de noviembre de 2025 - 11:52
    La Escuela de Cristian Sánchez afronta un fin de semana lleno de acción

    La Escuela de Cristian Sánchez afronta un fin de semana lleno de acción

    Facebook Enlace Crítico

    La Escuela de Boxeo de Cristian Sánchez atraviesa uno de sus momentos más intensos del año, con peleadores que avanzan en el circuito provincial y nacional. Este fin de semana marcará un punto clave para varias promesas que buscarán consolidar su crecimiento y sumar experiencia en escenarios de alto nivel competitivo.

    Lee además
    Anahí Sánchez dejó todo en el ring pero no pudo destronar a Stephanie Piñeiro.

    Anahí Sánchez perdió por puntos con Stephanie Piñeiro en Puerto Rico
    Stephanie Piñeiro y Anahí Sánchez en la previa de un combate que puede meter a la pergaminense en la historia del boxeo femenino internacional.

    Anahí Sánchez va por la historia y su quinto título mundial en Puerto Rico

    Peleas en River Plate con promesas en ascenso

    Este sábado, en las instalaciones de River Plate, se presentarán Máximo Fernández y Samuel Aguilar, dos jóvenes que llegan con grandes actuaciones recientes y buscan seguir afirmándose entre los mejores de su categoría. Además, se dará el esperado debut de Valeria Manquez ante Nahiara Giani, exfinalista del Campeonato Regional Femenino.

    Para Fernández y Manquez será la primera experiencia peleando en River, un escenario de prestigio dentro del boxeo nacional. El pesaje se realizará en la FAB a las 12, mientras que la acción comenzará a partir de las 14.

    Preparación de Nicolás Chauma rumbo al título bonaerense

    Mientras tanto, el zarateño Nicolás Chauma continúa con una preparación intensa de cara a su participación en el próximo festival de Zárate. Será protagonista de la pelea de semifondo, en la que el ganador obtendrá la posibilidad de disputar el título bonaerense. Chauma llega fortalecido por sus últimas presentaciones y enfocado en su gran objetivo.

    Próximo evento de la Escuela en el Club Central

    La Escuela de Cristian Sánchez ya tiene agendada una cita clave: el 13 de diciembre organizará un festival en el Club Central de Zárate. El evento contará con una gran concurrencia y la participación de todas las figuras en ascenso, marcando otro paso firme en el desarrollo del proyecto deportivo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Anahí Sánchez perdió por puntos con Stephanie Piñeiro en Puerto Rico

    Anahí Sánchez va por la historia y su quinto título mundial en Puerto Rico

    Zárate 2030: el Municipio impulsa un plan de turismo con visión a cinco años

    Llegaron a Zárate los primeros vehículos blindados Stryker 8x8 para el Ejército Argentino

    Zárate: Patinadoras de Carlos Pellegrini brillan en el Nacional Open de Clubes 2025

    Zárate: Multitudinario Festival de Food Truck reunió a miles de zarateños el fin de semana largo

    Zárate: Toyota renuevan su alianza estratégica para profundizar proyectos en Vaca Muerta

    El Gobierno adjudicó la concesión del corredor Zárate–Brazo Largo y confirma cambios en peajes

    Adriana, la docente de Zárate que volvió a nacer tras una cirugía cardíaca

    Zárate: Civil que disparó a un policía queda grave tras enfrentamiento en calle Rivadavia

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El asesor letrado del Municipio de Ramallo, Ignacio Zubiette, detalló el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para acelerar el ingreso de fondos ante la millonaria deuda que mantienen distintos contribuyentes —entre ellos Ternium Siderar— con el Estado local.

    Ramallo: Zubiette afirmó que Ternium busca dilatar los juicios y el Municipio acelera la cesión de deudas
    Se entregaron los diplomas que marcan el final de una experiencia que —desde 2006— impulsa la formación técnica, la vinculación con la industria y el desarrollo del talento joven en nuestras comunidades.

    San Nicolás: Con fuerte participación de estudiantes, Gen Técnico 2025 concluyó su edición anual

    El hecho se registró en la mañana de este sábado en un sector del barrio Centenario.

    Un delincuente entró a la casa de una pareja de policías: terminó baleado y detenido

    Concejales señalados como “caras rotas”, “vagos” o “atornillados a la banca” fueron parte del tono generalizado.

    San Pedro: Fuerte reacción vecinal por la despedida de concejales en la última sesión del año

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la municipalización de un tramo de la Ruta Provincial 51

    Ramallo: Municipio y el Concejo Deliberante avanzan en la cesión de un tramo urbano de la Ruta Provincial 51