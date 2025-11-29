Zárate: La Escuela de boxeo de Cristian Sánchez vive un fin de semana decisivo con peleas y un debut esperado

La Escuela de Cristian Sánchez afronta un fin de semana lleno de acción Facebook Enlace Crítico

La Escuela de Boxeo de Cristian Sánchez atraviesa uno de sus momentos más intensos del año, con peleadores que avanzan en el circuito provincial y nacional. Este fin de semana marcará un punto clave para varias promesas que buscarán consolidar su crecimiento y sumar experiencia en escenarios de alto nivel competitivo.

Peleas en River Plate con promesas en ascenso Este sábado, en las instalaciones de River Plate, se presentarán Máximo Fernández y Samuel Aguilar, dos jóvenes que llegan con grandes actuaciones recientes y buscan seguir afirmándose entre los mejores de su categoría. Además, se dará el esperado debut de Valeria Manquez ante Nahiara Giani, exfinalista del Campeonato Regional Femenino.

Para Fernández y Manquez será la primera experiencia peleando en River, un escenario de prestigio dentro del boxeo nacional. El pesaje se realizará en la FAB a las 12, mientras que la acción comenzará a partir de las 14.

Preparación de Nicolás Chauma rumbo al título bonaerense Mientras tanto, el zarateño Nicolás Chauma continúa con una preparación intensa de cara a su participación en el próximo festival de Zárate. Será protagonista de la pelea de semifondo, en la que el ganador obtendrá la posibilidad de disputar el título bonaerense. Chauma llega fortalecido por sus últimas presentaciones y enfocado en su gran objetivo.

Próximo evento de la Escuela en el Club Central La Escuela de Cristian Sánchez ya tiene agendada una cita clave: el 13 de diciembre organizará un festival en el Club Central de Zárate. El evento contará con una gran concurrencia y la participación de todas las figuras en ascenso, marcando otro paso firme en el desarrollo del proyecto deportivo.

