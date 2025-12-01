Zárate reconoció a la Selección Argentina U17 de básquetbol que dirige Leo Gutiérrez en el Espacio DAM

lunes 01 de diciembre de 2025
    1 de diciembre de 2025 - 11:30
    La selección Argentina de Básquet U17 viene llevando adelante su preparación de cara al Sudamericano en el Espacio DAM de la ciudad de Zárate.

    Enlace Crítico

    El Espacio DAM volvió a convertirse en escenario del deporte argentino al recibir a la Selección U17, que realiza su preparación para el Sudamericano de diciembre. El intendente Marcelo Matzkin encabezó el reconocimiento al plantel, destacando la presencia del zarateño Juan Ignacio Márquez entre los convocados.

    Reconocimiento oficial a la Selección Argentina U17

    El intendente Marcelo Matzkin, acompañado por la secretaria de Deportes y Recreación, Stefania Rodríguez Schatz, y el jefe de Gabinete, Juan Ignacio Novelli, recibió a la delegación nacional en el marco de un amistoso frente al combinado U17 de la Asociación Zárate-Campana. Durante el encuentro se destacó especialmente al jugador local, Juan Ignacio Márquez, integrante de la preselección.

    Preparación rumbo al Sudamericano U17

    La Argentina continúa su puesta a punto para el Sudamericano U17 que se disputará del 10 al 14 de diciembre en Asunción, Paraguay. El certamen otorgará tres plazas para la AmeriCup U18 del año próximo. El equipo nacional integrará el Grupo A junto a Uruguay, Ecuador y Colombia, mientras que el Grupo B estará compuesto por Paraguay, Chile, Brasil y Venezuela.

    Concentraciones y cronograma de competencia

    La delegación inició su cuarta y última concentración, dividida en dos etapas: del 26 de noviembre al 1 de diciembre en el Espacio DAM de Zárate, y del 1 al 8 de diciembre en el CeNARD, donde se definirá la nómina final de doce jugadores. El debut argentino será el miércoles 10 de diciembre frente a Uruguay.

