viernes 28 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • "La Muni en tu Barrio" fortaleció la presencia estatal en barrio Mastrángelo de Pergamino

    Con gran participación vecinal del barrio Mastrángelo, la Municipalidad de Pergamino desplegó este viernes una jornada territorial.

    28 de noviembre de 2025 - 15:18
    Desde el Municipio de Pergamino destacaron que estas jornadas buscan fortalecer el vínculo con la comunidad a través de una presencia territorial activa.

    Desde el Municipio de Pergamino destacaron que estas jornadas buscan fortalecer el vínculo con la comunidad a través de una presencia territorial activa.

    PERGAMINO AL DIA

    La mañana de este viernes encontró a la plaza del barrio Mastrángelo de Pergamino convertida en un punto de encuentro entre vecinos y distintas áreas municipales. Bajo la propuesta “La Muni en tu Barrio”, equipos técnicos y profesionales se ubicaron en el espacio público para brindar servicios, evacuar consultas y promover políticas de cuidado y prevención.

    Lee además
    Referentes de distintas dependencias municipales que trabajan en barrio Mastrángelo brindaron detalles de la propuesta La Muni en tu barrio.

    La Municipalidad de Pergamino llega a Barrio Mastrángelo con múltiples servicios para toda la comunidad
    Debate y definición en el recinto durante la jornada que terminó con la aprobación del Presupuesto 2026.

    El Concejo Deliberante avanzó con el Presupuesto 2026 y celebró una nueva sesión ordinaria

    Desde el Municipio de Pergamino destacaron que estas jornadas buscan fortalecer el vínculo con la comunidad a través de una presencia territorial activa, facilitando gestiones que muchas veces requieren traslados al centro de la ciudad. “Estar cerca de los vecinos es fundamental para acompañar sus necesidades”, subrayaron los organizadores.

    Muni en tu barrio 3
    Numerosas fueron las dependencias que se apostaron en barrio Mastr&aacute;ngelo.

    Numerosas fueron las dependencias que se apostaron en barrio Mastrángelo.

    Servicios al alcance de los pergaminenses

    La propuesta reunió a numerosas dependencias municipales que trabajaron de manera coordinada para resolver trámites, orientar a las familias y realizar controles de salud. Estas fueron las áreas participantes:

    *Bromatología: acciones preventivas vinculadas a enfermedades transmitidas por alimentos y pautas de manipulación segura.

    *SUBE: reposición de tarjetas, activación de beneficios para jubilados y estudiantes, y asistencia para personas que sufrieron extravío, robo o pérdida.

    *Desarrollo Social: carga gratuita de declaración jurada para gestionar la exención del pago del trámite de DNI en casos de extravío, robo, vencimiento o actualizaciones obligatorias de 8 y 16 años.

    *Saneamiento Ambiental: información sobre prevención de plagas urbanas y concientización para el control de vectores.

    *Salud Mental: propuesta grupal orientada a promover hábitos de cuidado emocional y bienestar.

    *Dirección de la Mujer: difusión de programas, asesoramiento y acompañamiento en situaciones vinculadas a derechos y perspectiva de género.

    *Comisaría y Policía de la Mujer y la Familia: exposición de servicios disponibles y abordaje de temáticas relacionadas con la protección integral de mujeres, niños y familias.

    *Atención Primaria de la Salud: vacunación, controles básicos y acciones preventivas en clave comunitaria.

    *Actuá en Verde: promoción de conductas ambientales responsables y educación sobre separación de residuos y cuidado del entorno.

    *Espacios y Espacios Verdes: presentación del trabajo municipal en el mantenimiento y puesta en valor de espacios públicos.

    *Taller Protegido Pergamino: exhibición de productos y visibilización del trabajo inclusivo que realizan sus integrantes.

    *Dirección de Empleo – Emprender: muestras de oficios y capacitaciones en rubros como manicuría y barbería, pensadas para fortalecer las oportunidades laborales.

    *EDI y EDIA (Infancia y Adolescencia): acciones orientadas a la revinculación escolar y al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para garantizar su regreso y permanencia en el sistema educativo.

    Muni en tu barrio 2

    Un espacio de encuentro

    Más allá de los trámites puntuales, la jornada se consolidó como un espacio de diálogo entre el Municipio y los vecinos, donde la escucha activa y la resolución de necesidades cotidianas fueron protagonistas.

    La iniciativa forma parte de una política pública sostenida por la Municipalidad de Pergamino que busca acercar el Estado a los barrios, federalizar los servicios y construir una relación directa con la comunidad.

    Con una alta participación, “La Muni en tu Barrio” volvió a mostrar la importancia del trabajo territorial como herramienta para fortalecer derechos, mejorar la accesibilidad y consolidar un vínculo más cercano entre las instituciones locales y la ciudadanía.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Municipalidad de Pergamino llega a Barrio Mastrángelo con múltiples servicios para toda la comunidad

    El Concejo Deliberante avanzó con el Presupuesto 2026 y celebró una nueva sesión ordinaria

    Recolección de residuos voluminosos: así será el cronograma de diciembre

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino, sin decisiones ante otro aumento de la tarifa de luz

    ¿Tormenta en camino?: tarde sofocante en Pergamino y pronóstico de lluvias para las próximas horas

    Compulsivos: humor, secretos y verdades incómodas llegan a Habemus Theatrum

    Cinema Pergamino renueva su programación con dos estrenos familiares

    Pergamino despliega una agenda cultural para todos los gustos este fin de semana

    Dolor por el fallecimiento de Tito Friguglietti, histórico comerciante y figura del peronismo pergaminense

    Douglas Haig trabaja decidido a cambiar la historia y sostener su pelea por el ascenso

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este jueves falleció Juan Carlos Tito Friguglietti a los 89 años de edad.

    Dolor por el fallecimiento de Tito Friguglietti, histórico comerciante y figura del peronismo pergaminense

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad que afectarán a San Nicolás 

    San Nicolás: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas severas y ráfagas intensas en la región
    Debate y definición en el recinto durante la jornada que terminó con la aprobación del Presupuesto 2026.

    El Concejo Deliberante avanzó con el Presupuesto 2026 y celebró una nueva sesión ordinaria

    Recolección de residuos voluminosos: así será el cronograma de diciembre

    Recolección de residuos voluminosos: así será el cronograma de diciembre

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino, sin decisiones ante otro aumento de la tarifa de luz

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino, sin decisiones ante otro aumento de la tarifa de luz

    San Pedro suma un punto oficial de recepción de muestras dentro del Programa de Mejoramiento y Diferenciación de la Calidad del Trigo

    Programa de mejora del trigo: habilitan en San Pedro un punto oficial para recibir muestras