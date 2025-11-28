"La Muni en tu Barrio" fortaleció la presencia estatal en barrio Mastrángelo de Pergamino

Desde el Municipio de Pergamino destacaron que estas jornadas buscan fortalecer el vínculo con la comunidad a través de una presencia territorial activa.

La mañana de este viernes encontró a la plaza del barrio Mastrángelo de Pergamino convertida en un punto de encuentro entre vecinos y distintas áreas municipales. Bajo la propuesta “La Muni en tu Barrio”, equipos técnicos y profesionales se ubicaron en el espacio público para brindar servicios, evacuar consultas y promover políticas de cuidado y prevención.

La Municipalidad de Pergamino llega a Barrio Mastrángelo con múltiples servicios para toda la comunidad

Desde el Municipio de Pergamino destacaron que estas jornadas buscan fortalecer el vínculo con la comunidad a través de una presencia territorial activa, facilitando gestiones que muchas veces requieren traslados al centro de la ciudad. “Estar cerca de los vecinos es fundamental para acompañar sus necesidades”, subrayaron los organizadores.

La propuesta reunió a numerosas dependencias municipales que trabajaron de manera coordinada para resolver trámites, orientar a las familias y realizar controles de salud. Estas fueron las áreas participantes:

*Bromatología: acciones preventivas vinculadas a enfermedades transmitidas por alimentos y pautas de manipulación segura.

*SUBE: reposición de tarjetas, activación de beneficios para jubilados y estudiantes, y asistencia para personas que sufrieron extravío, robo o pérdida.

*Desarrollo Social: carga gratuita de declaración jurada para gestionar la exención del pago del trámite de DNI en casos de extravío, robo, vencimiento o actualizaciones obligatorias de 8 y 16 años.

*Saneamiento Ambiental: información sobre prevención de plagas urbanas y concientización para el control de vectores.

*Salud Mental: propuesta grupal orientada a promover hábitos de cuidado emocional y bienestar.

*Dirección de la Mujer: difusión de programas, asesoramiento y acompañamiento en situaciones vinculadas a derechos y perspectiva de género.

*Comisaría y Policía de la Mujer y la Familia: exposición de servicios disponibles y abordaje de temáticas relacionadas con la protección integral de mujeres, niños y familias.

*Atención Primaria de la Salud: vacunación, controles básicos y acciones preventivas en clave comunitaria.

*Actuá en Verde: promoción de conductas ambientales responsables y educación sobre separación de residuos y cuidado del entorno.

*Espacios y Espacios Verdes: presentación del trabajo municipal en el mantenimiento y puesta en valor de espacios públicos.

*Taller Protegido Pergamino: exhibición de productos y visibilización del trabajo inclusivo que realizan sus integrantes.

*Dirección de Empleo – Emprender: muestras de oficios y capacitaciones en rubros como manicuría y barbería, pensadas para fortalecer las oportunidades laborales.

*EDI y EDIA (Infancia y Adolescencia): acciones orientadas a la revinculación escolar y al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para garantizar su regreso y permanencia en el sistema educativo.

Un espacio de encuentro

Más allá de los trámites puntuales, la jornada se consolidó como un espacio de diálogo entre el Municipio y los vecinos, donde la escucha activa y la resolución de necesidades cotidianas fueron protagonistas.

La iniciativa forma parte de una política pública sostenida por la Municipalidad de Pergamino que busca acercar el Estado a los barrios, federalizar los servicios y construir una relación directa con la comunidad.

Con una alta participación, “La Muni en tu Barrio” volvió a mostrar la importancia del trabajo territorial como herramienta para fortalecer derechos, mejorar la accesibilidad y consolidar un vínculo más cercano entre las instituciones locales y la ciudadanía.