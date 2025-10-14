martes 14 de octubre de 2025
    • Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil

    El ciclista pergaminense se impuso en la última fecha y se coronó campeón en la categoría 2011 tras una temporada marcada por la regularidad y múltiples podios.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    14 de octubre de 2025 - 14:17
    Juliano Almeida con la bandera cuadriculada tras su triunfo consagratorio en Chilecito.

    Juliano Almeida con la bandera cuadriculada tras su triunfo consagratorio en Chilecito.

    FAMILIA ALMEIDA

    Con un cierre brillante y bajo presión, el ciclista pergaminense Juliano Almeida se consagró este domingo campeón en la categoría 2011 del Nacional Infanto Juvenil 2025. La definición tuvo lugar en Chilecito, La Rioja, donde se disputó la quinta y última fecha del certamen, en la Pista de Anguinán, escenario elegido para coronar a los campeones de esta temporada.

    Almeida llegaba a la jornada decisiva con una ventaja mínima en el campeonato, apenas un punto por encima del santiagueño Joaquín Reyes Leguizamón, su principal rival durante todo el año. En una carrera intensa y cargada de expectativa, “Juli” se llevó el triunfo y selló una campaña excepcional con el título nacional en sus manos.

    Reyes Leguizamón fue segundo en esta última fecha y se llevó el subcampeonato, mientras que el tercer lugar del podio en Chilecito fue para el sanjuanino Erik Mendoza. En la tabla general del campeonato, detrás del campeón y el subcampeón se ubicaron Alexis Gonzalo Pozo (4º) y Uriel Moreno (5º), ambos de San Juan, seguidos por Mateo Zambrano -6º- (Ayacucho), Bastián Aibar -7º- (Catamarca) y el propio Mendoza (8º).

    Podio Juliano Almeida
    Campe&oacute;n en la categor&iacute;a 2011: Juliano Almeida en el primer escal&oacute;n del podio en Chilecito.

    Campeón en la categoría 2011: Juliano Almeida en el primer escalón del podio en Chilecito.

    Regularidad, podios y carácter

    El camino hacia el título de Juliano Almeida se construyó a lo largo de una temporada en la que combinó talento, esfuerzo y una regularidad notable. Comenzó el campeonato con un segundo puesto en Quimilí (Santiago del Estero) y luego llegó un tercer lugar en Goya (Corrientes). La victoria en Las Breñas (Chaco), en la tercera fecha, le permitió escalar a lo más alto del campeonato. Más tarde, en la cuarta jornada en San Fernando del Valle de Catamarca, volvió a subir al podio con un tercer puesto que le permitió mantener la punta, aunque con una diferencia mínima sobre Reyes Leguizamón. Todo se definió en la quinta y última fecha, donde el pergaminense confirmó el título con una victoria clave.

    Un año inolvidable

    Este título nacional corona un 2025 repleto de logros para Juliano Almeida. En septiembre sumó importantes victorias, al ganar el Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto y la tercera fecha del Campeonato Bonaerense Infanto Juvenil, certamen que también lidera. Ya había sido campeón bonaerense en 2024, y todo indica que va camino a repetir.

    En el ámbito nacional, su actuación en el Campeonato Argentino Junior de Pista, realizado en San Juan, fue otro punto alto del año: se quedó con la medalla de plata en vueltas puntuables y también tuvo buenas actuaciones en pruebas de velocidad. Meses antes, en el Argentino de Ruta en Junín, había sido tercero, subiendo nuevamente al podio entre los mejores del país.

