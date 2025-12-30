Juliano Almeida se consagró campeón bonaerense y coronó un año inolvidable

El pergaminense Juliano Almeida volvió a escribir una página destacada en su corta pero exitosa carrera deportiva al consagrarse, el sábado pasado, campeón del Bonaerense Infanto Juvenil 2025 de ciclismo , en la categoría 2011 . La definición se llevó a cabo en la localidad de General Rodríguez , donde se disputó la última fecha, reprogramada tras la suspensión del domingo 14 debido a las adversas condiciones climáticas.

Almeida llegó a esta instancia decisiva como líder del campeonato, con la presión de defender la cima ante rivales directos. Lejos de sentir el peso de la definición, “Juli” respondió con autoridad: ganó la carrera final -con dos vueltas de ventaja- y aseguró el título con una actuación sólida y contundente. En esa última competencia superó al colonense Thomas Olguín y al bragadense Simón Mansilla , sus principales rivales también en el campeonato, quienes completaron el podio de esta fecha final.

El triunfo no solo le permitió festejar en General Rodríguez, sino también quedarse con el primer puesto en el campeonato, donde finalizó en lo más alto, escoltado por Simón Mansilla, subcampeón, y Thomas Olguín, tercero. De esta manera, Juliano Almeida logró el bicampeonato bonaerense , repitiendo la consagración obtenida en 2024 y confirmando su regularidad a lo largo de toda la temporada.

Juliano Almeida con la bici

Regularidad sostenida

La consagración en el Campeonato Bonaerense Infanto Juvenil fue el resultado de un año de gran constancia. Almeida se mantuvo siempre entre los protagonistas, sumando puntos clave fecha tras fecha, lo que le permitió llegar a la última carrera dependiendo de sí mismo. Con ese escenario, el triunfo en General Rodríguez terminó de reflejar el dominio que mostró durante todo el certamen, en el que logró cinco triunfos y un tercer puesto.

Juliano Almeida podio Juliano Almeida en lo más alto del podio en la premiación del Campeonato Bonaerense. FAMILIA ALMEIDA

Campeón nacional y provincial

El nuevo título bonaerense se suma a una temporada excepcional para Juliano Almeida. En 2025, el joven ciclista ya había alcanzado el logro más importante de su carrera al consagrarse campeón del Campeonato Nacional Infanto Juvenil, tras imponerse en la última fecha disputada en Chilecito, La Rioja. Aquella consagración nacional llegó luego de una definición ajustada, en la que “Juli” mostró carácter y temple para ganar la carrera decisiva y quedarse con el título en la categoría 2011.

A lo largo del año, Almeida combinó talento, disciplina y una notable regularidad, subiendo al podio en todas las fechas del calendario nacional y provincial. Sus actuaciones lo posicionaron como uno de los ciclistas más destacados de su generación, no solo por los resultados obtenidos, sino también por la madurez con la que afronta cada carrera.

Presente firme y futuro prometedor

Con apenas 14 años, Juliano Almeida ya acumula dos títulos bonaerenses consecutivos y una corona nacional, logros que hablan de un crecimiento acelerado y sostenido dentro del ciclismo infanto juvenil. Su actuación en el Campeonato Argentino Junior de Pista, realizado en San Juan, fue otro punto alto del año: se quedó con la medalla de plata en vueltas puntuables y también tuvo buenas actuaciones en pruebas de velocidad. Meses antes, en el Argentino de Ruta en Junín, había sido tercero, subiendo nuevamente al podio entre los mejores del país. Detrás de estos resultados hay un trabajo constante, el acompañamiento familiar y un entorno que respalda su desarrollo deportivo.

La consagración en General Rodríguez cerró de manera ideal un año que quedará marcado en su carrera. Con el 2025 ya en los libros comienza a proyectar nuevos desafíos, con la mirada puesta en seguir creciendo, sumando experiencia y representando a Pergamino en los principales escenarios del ciclismo argentino.