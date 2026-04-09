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    • Julia Riera volvió a responder, pero Argentina cayó ante Brasil

    La pergaminense otra vez fue clave con un triunfo en singles y presencia en el dobles, aunque Argentina perdió 2-1 y se jugará la clasificación ante Chile.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    9 de abril de 2026 - 20:41
    Julia Riera sumó ante Gabriela Ce su triunfo N° 19 en singles en la Billie Jean King Cup.

    Julia Riera sumó ante Gabriela Ce su triunfo N° 19 en singles en la Billie Jean King Cup.

    AAT

    El seleccionado argentino femenino de tenis sufrió este jueves una ajustada derrota por 2-1 frente a Brasil en la segunda fecha de la Zona A del Grupo I Américas de la Billie Jean King Cup, que se disputa en Ibagué, Colombia, sobre polvo de ladrillo.

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    En un nuevo capítulo de un cruce que se repite en los últimos años, el conjunto brasileño volvió a imponerse -como ocurre desde 2017- y lo hizo en una serie muy pareja que se definió en el dobles.

    Arranque cuesta arriba para Argentina

    La serie comenzó con el partido entre Luisina Giovannini (201ª del ranking WTA) y la joven promesa brasileña de apenas 16 años, Nauhany Vitoria Leme Da Silva (658ª). En un encuentro disputado y con momentos de buen nivel, fue la brasileña quien logró marcar la diferencia en los puntos clave para quedarse con la victoria por 7-6 (4) y 6-4, adelantando a su país y trasladando toda la presión al segundo single.

    Julia vs Brasil Ce 5

    Julia Riera, garantía en el single

    Con la obligación de ganar para mantener con vida a Argentina, apareció una vez más la pergaminense Julia Riera (203ª), la pieza más firme del equipo capitaneado por la también pergaminense Paola Suárez, quien afronta su estreno en el cargo.

    Riera ratificó su positivo presente y volvió a responder formando parte de Las Guerreras. Enfrentó a Gabriela Cé (317ª) y dominó el partido de principio a fin, imponiéndose con autoridad por 6-0 y 6-3 en 1 hora y 27 minutos. Con este triunfo, “Juli” igualó la serie 1-1 y sumó una nueva victoria a su destacada estadística en singles en la Billie Jean King Cup: 19 triunfos en 21 partidos.

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    El dobles definió la serie

    Tras su contundente actuación en singles, Riera volvió a salir a la cancha para disputar el punto decisivo en dobles, formando dupla con Nicole Fossa Huergo (445ª). El inicio fue favorable para Argentina, que logró imponerse en el primer set por 6-4, mostrando solidez y buenas conexiones en la red. Sin embargo, Brasil reaccionó a tiempo y logró equilibrar el desarrollo.

    La dupla brasileña, integrada por Victoria Luiza Barros (1.034ª) y nuevamente Da Silva, elevó su nivel en los momentos decisivos, se quedó con el segundo parcial por 7-5 y terminó de sellar la remontada en el super tie-break por 10-5, adjudicándose la serie.

    Todo o nada ante Chile

    El equipo argentino había iniciado su camino en Ibagué con una sólida victoria por 3-0 frente a Perú, en una serie que tuvo un fuerte protagonismo pergaminense. En ese debut, Riera había sido la encargada de cerrar la serie con un triunfo en sets corridos ante Dana Guzmán (569ª) por 7-5 y 7-5, mientras que Paola Suárez tuvo un estreno exitoso como capitana del seleccionado nacional.

    Ese comienzo auspicioso generaba expectativas, pero la derrota ante Brasil modificó el panorama y dejó a Las Guerreras en una situación límite de cara a la clasificación. Con este resultado, Argentina deberá jugarse la clasificación a las semifinales del Grupo I Américas este viernes frente a Chile, en la tercera y última fecha de la Zona A.

    El conjunto dirigido por Suárez necesita una victoria para seguir en carrera y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los playoffs de la Billie Jean King Cup. En ese contexto, el rendimiento de Julia Riera vuelve a perfilarse como un factor determinante.

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