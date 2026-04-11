Fértil Finanzas llegó a Pergamino: una nueva apuesta financiera que impulsa el consumo local

La sucursal de Fértil Finanzas en Pergamino ya se encuentra operativa en calle Pueyrredón 566 de Pergamino.

La llegada de Fértil Finanzas a Pergamino marca un punto de inflexión en el plan de expansión de la compañía. No se trata de una apertura más: es la primera sucursal en una ciudad que supera los 100.000 habitantes, lo que representa un salto de escala en su red de operaciones.

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Con más de 34 sucursales distribuidas en distintas localidades del interior bonaerense, la empresa —originaria de Lobos— decidió apostar por Pergamino como un polo estratégico de desarrollo.

Pablo Falco, jefe comercial de la firma, lo resume con claridad: “Pergamino es una ciudad muy grande y lo tomamos como un gran desafío. Estamos muy contentos de llegar”.

La elección no fue casual. La cercanía con otras localidades donde la empresa ya tiene presencia —como Rojas, Colón o Capitán Sarmiento— permitió consolidar una base de usuarios que ya demandaban operar en esta ciudad.

Una propuesta centrada en el consumo local

Uno de los pilares fundamentales de Fértil es el impulso al comercio de cercanía. A través de sus productos financieros, la empresa busca generar un circuito económico que beneficie tanto a consumidores como a comerciantes.

“Nosotros incentivamos el consumo local. Esta parte es muy importante porque es darle una herramienta al comercio para que pueda vender”, explicó Falco.

El modelo apunta a fortalecer la economía regional, permitiendo que los usuarios utilicen sus servicios no solo en su ciudad de origen, sino también en toda la red de sucursales.

“Nuestros usuarios siempre manifiestan el hecho de poder comprar en Pergamino, no solo en su localidad. Eso es muy importante para nosotros”, agregó.

Fertil

Productos financieros accesibles y adaptados

La propuesta de Fértil combina soluciones tradicionales con herramientas digitales, adaptadas a las necesidades actuales de los usuarios.

Entre sus principales productos se destacan:

*Tarjeta de crédito para compras en comercios adheridos

*Préstamos personales “a medida”

*Aplicación móvil con billetera virtual

*Tarjeta prepaga para compras físicas y online

Falco detalló: “Tenemos una tarjeta de crédito donde se puede comprar en todos los comercios adheridos, no solo en Pergamino, sino en todas nuestras sucursales”.

En cuanto a los préstamos, el enfoque es claro: “Son préstamos personales a medida de cada consumidor”.

La tecnología también juega un rol central. A través de su app, los usuarios pueden autogestionar operaciones en cualquier momento:

“Si alguien necesita sacar un préstamo un sábado o un domingo, lo puede hacer desde la aplicación. También puede pagar servicios y el resumen de la tarjeta”.

Innovación digital con cercanía humana

Uno de los diferenciales de Fértil es su capacidad para integrar herramientas digitales con atención personalizada, algo que la empresa considera clave, especialmente en ciudades del interior.

“Los canales digitales están abiertos, pero la presencialidad es muy importante para nosotros”, sostuvo Falco.

Esta filosofía responde a una lógica cultural: “Somos del interior y el contacto cara a cara es fundamental. Tener una duda y poder acercarse a la sucursal hace la diferencia”.

La combinación de tecnología y atención humana busca cerrar una brecha frecuente en el sector financiero, donde muchas veces la digitalización deja de lado el vínculo directo con el cliente.

Atención local y generación de empleo

Otro aspecto destacado del desembarco en Pergamino es la apuesta por el empleo local. La sucursal será atendida íntegramente por personal de la ciudad, lo que refuerza el compromiso de la empresa con la comunidad.

“Para nosotros es muy importante la atención personalizada y la presencia. Queremos dar un servicio de calidad”, afirmó Falco.

En este sentido, destacó el rol de quienes estarán al frente de la atención diaria en la sucursal de Pueyrredón al 500 de Pergamino: “Acá los va a recibir Ana Laura y Camila, que son nuestras representantes y quienes van a brindar el servicio al cliente”.

Esta decisión no solo genera empleo, sino que también fortalece el vínculo con los usuarios, al tratarse de personas que conocen la dinámica local.

Una experiencia financiera “a medida”

La personalización es otro de los ejes centrales del modelo Fértil. Lejos de ofrecer soluciones estandarizadas, la empresa busca adaptarse a cada cliente.

“Al dar un servicio tan personalizado, terminás entendiendo lo que necesita el usuario para poder ofrecerle lo que mejor le funcione”, explicó Falco.

Este enfoque permite construir relaciones de confianza, algo fundamental en el ámbito financiero.

Ubicación, horarios y atención

La nueva sucursal de Fértil Finanzas en Pergamino ya se encuentra operativa en la zona céntrica de la ciudad, exactamente en calle Pueyrredón 566.

El horario de atención será:Lunes a viernes de 8:30 a 13:00. Por la tarde de 14:30 a 19:00

Con una propuesta que combina accesibilidad, cercanía y herramientas modernas, la empresa busca posicionarse rápidamente como una alternativa confiable para los pergaminenses.

Un paso más en un camino de crecimiento

Con más de dos décadas de experiencia, Fértil Finanzas continúa consolidando su presencia en la provincia de Buenos Aires. Su llegada a Pergamino no solo amplía su red, sino que también redefine su escala operativa.

Desde la compañía destacan que el crecimiento tiene un enfoque colectivo: “Venimos a integrarnos a una comunidad pujante, aportando herramientas que generen oportunidades tanto para el comercio como para las personas”.

El desafío ahora será replicar en una ciudad más grande el modelo que ya demostró éxito en localidades más pequeñas: cercanía, confianza y soluciones concretas.

La apertura de Fértil en Pergamino no es solo una expansión empresarial. Es también una señal del dinamismo económico de la ciudad y una oportunidad para fortalecer el entramado comercial local, con herramientas pensadas para el presente y el futuro.