El camino de Julia Riera en Bogotá se terminó en cuartos

La tenista pergaminense Julia Riera no pudo igualar su actuación de 2025 y perdió en cuartos de final ante la riojana Jazmín Ortenzi por 6-7 (5), 6-3 y 6-2 en el duelo que abrió este viernes la jornada de cuartos de final del torneo WTA 250 de Bogotá, Colombia.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La tenista de Pergamino finalizó su participación en el certamen colombiano tras caer en un intenso duelo de argentinas frente a la riojana Jazmín Ortenzi. En un partido que se extendió a tres sets, Riera no logró repetir la histórica actuación de 2025, donde había alcanzado las semifinales. El encuentro comenzó favorable para "Juli" (186° WTA), quien se adjudicó el primer parcial en un ajustado tie break por 7-6 (5). Sin embargo, Ortenzi (206°) reaccionó con solidez y agresividad, revirtiendo el marcador con un 6-3 y 6-2 definitivo que sentenció la eliminación de la pergaminense. Pese a la derrota, Riera cierra una semana de competencia de alto nivel en el circuito internacional, manteniéndose como una de las principales referentes del tenis nacional. Más en www.laopinionline.ar"
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