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    • El camino de Julia Riera en Bogotá se terminó en cuartos

    La pergaminense cerró su participación en el WTA 250 de Bogotá tras perder en tres sets frente a la riojana Jazmín Ortenzi. No pudo repetir las semis de 2025.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    3 de abril de 2026 - 16:08
    Julia Riera cerró una destacada semana en Bogotá, que incluyó un triunfo ante una Top 100.

    Julia Riera cerró una destacada semana en Bogotá, que incluyó un triunfo ante una Top 100.

    PRENSA COPA COLSANITAS COLSUBSIDIO

    La tenista pergaminense Julia Riera no pudo igualar su actuación de 2025 y perdió en cuartos de final ante la riojana Jazmín Ortenzi por 6-7 (5), 6-3 y 6-2 en el duelo que abrió este viernes la jornada de cuartos de final del torneo WTA 250 de Bogotá, Colombia.

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    “Juli” (186° del ranking WTA) inició la jornada con un desafío complicado frente a Ortenzi (206°). El primer set fue sumamente parejo hasta llegar al tie break, donde la nacida en Pergamino se impuso 7-5.

    En el inicio del segundo parcial, Ortenzi ajustó su juego, ganó confianza y logró llevarse el set por 6-3, demostrando la agresividad y consistencia que la habían destacado en sus partidos anteriores de la semana.

    En el set decisivo, Ortenzi encontró mayor solidez y comenzó a tomar la iniciativa, mientras que Riera no pudo sostener la intensidad del primer parcial y terminó cediendo 6-2, sellando así su despedida del torneo.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La tenista de Pergamino finalizó su participación en el certamen colombiano tras caer en un intenso duelo de argentinas frente a la riojana Jazmín Ortenzi. En un partido que se extendió a tres sets, Riera no logró repetir la histórica actuación de 2025, donde había alcanzado las semifinales. El encuentro comenzó favorable para "Juli" (186° WTA), quien se adjudicó el primer parcial en un ajustado tie break por 7-6 (5). Sin embargo, Ortenzi (206°) reaccionó con solidez y agresividad, revirtiendo el marcador con un 6-3 y 6-2 definitivo que sentenció la eliminación de la pergaminense. Pese a la derrota, Riera cierra una semana de competencia de alto nivel en el circuito internacional, manteniéndose como una de las principales referentes del tenis nacional. Más en www.laopinionline.ar"
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    Una semana positiva

    La participación de Riera en Bogotá comenzó el lunes con un triunfo convincente en la primera ronda sobre la francesa Selena Janicijevic (245°) en sets corridos (7-6 y 6-1), donde la pergaminense mostró capacidad de recuperación tras un primer set en el que estuvo un quiebre abajo. Luego, el miércoles en octavos de final, Julia protagonizó una gran remontada frente a la rusa Anna Blinkova (99°), sexta preclasificada, derrotándola por 0-6, 6-2 y 6-1.

    Riera llegaba a Bogotá con la misión de defender los puntos obtenidos en 2025, cuando alcanzó las semifinales del mismo torneo. Aunque esta vez no logró igualar aquella actuación, su semana en Colombia fue positiva, sumando confianza para lo que viene.

    El WTA 250 de Bogotá, que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 283.347 dólares en premios, volvió a ser un escenario de crecimiento para la pergaminense, quien continúa consolidándose como una de las principales representantes del tenis argentino en el circuito internacional.

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