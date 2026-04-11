Luciano Dragi debutó en montaña con un Top 10 en los 21K de Patagonia Run

El maratonista pergaminense Luciano Dragi tuvo una actuación sobresaliente en los 21K de la exigente Patagonia Run , disputados el miércoles en San Martín de los Andes , donde en su primera experiencia en el trail running logró meterse entre los mejores al finalizar noveno en la clasificación general y tercero en la categoría de 30 a 39 años.

La competencia, de 22,4 kilómetros con un importante desnivel acumulado y tramos técnicos de alta dificultad, reunió a cientos de corredores y se consolidó como el evento más importante de Latinoamérica de trail y ultra trail.

Para Dragi, dueño del récord pergaminense en maratón ( 2h. 28m. 50s ), la experiencia en la montaña representó un cambio radical respecto a su habitual terreno de competencia. Acostumbrado al asfalto y la pista, el salto al trail implicó enfrentarse a una lógica completamente distinta, donde el terreno, la altimetría y las condiciones del circuito modifican por completo la estrategia de carrera.

“Fue alucinante, cuando no sos un corredor de montaña subestimás las pruebas de trail running y la verdad es que no hay que subestimar al trail running y al ultra trail, hay que respetarlas porque son realmente durísimas” , expresó en diálogo con LA OPINION .

En su análisis, profundizó en la diferencia estructural entre ambas disciplinas: “Antes de largar venís con el chip de las carreras de calle y esto es otra historia literal, no ritmos, esto es no tiempos, esto es pura y exclusivamente a percepción del esfuerzo”.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El maratonista pergaminense Luciano Dragi tuvo una actuación destacada en los 21K de la Patagonia Run, disputados en San Martín de los Andes. En su primera experiencia en trail running, finalizó noveno en la clasificación general y tercero en la categoría de 30 a 39 años, en una exigente prueba de 22,4 kilómetros con desnivel y tramos técnicos. Acostumbrado al asfalto —donde posee el récord de Pergamino en maratón—, Dragi afrontó un desafío completamente distinto, adaptándose a las condiciones de la montaña y logrando un resultado que confirma su gran nivel competitivo. www.laopinionline.ar #Pergamino #Running" View this post on Instagram

Entrega total para un Top 10

El recorrido de 22,4 kilómetros exigió adaptación constante. Con subidas prolongadas, descensos técnicos y sectores donde el terreno obligaba a modificar el ritmo, “Lucho” Dragi debió administrar energías en función de las sensaciones más que de cualquier referencia de tiempo. “Salí con el pelotón de punta y luché, luché, luché hasta donde más pude, estuve quinto o sexto hasta el kilómetro 18, dándolo todo”, explicó.

El pergaminense describió con detalle el desgaste físico que implicó el recorrido: “Subía con mucha fuerza, aplicaba por momentos la técnica de la caminata asistida con las manos, porque hasta el kilómetro 7 fue muy duro, es realmente doloroso subir y subir y subir”.

Luciano Dragi

“Feliz porque lo di todo”

A eso se sumó la complejidad de los descensos, un aspecto clave en el trail donde la técnica es determinante: “Las bajadas eran muy pronunciadas y yo no tengo experiencia en bajar pero había que pelear, había que bajar con los rivales porque si no te sacaban diferencia”.

Más allá de su inexperiencia en la disciplina, Dragi logró sostenerse durante gran parte del recorrido en el grupo de vanguardia, demostrando resistencia física y capacidad de adaptación. “Sabía que estaba muy cerca de entrar entre los primeros 10. Por momentos pude correr muy fuerte, por momentos corrí muy lento, por momentos caminé, o sea la montaña te pone en el lugar donde realmente tenés que estar”, analizó.

El resultado final -noveno en la general y tercero en su categoría- adquiere mayor valor al considerar el nivel de los competidores, muchos de ellos especialistas en montaña y con años de experiencia en circuitos de trail. “Me siento feliz, satisfecho porque lo di todo, no me guardé nada y le peleé a tipos que viven ahí, que entrenan en montaña, que hace años vienen compitiendo”, afirmó.

Emoción en la llegada

Uno de los momentos más significativos para Dragi fue el contacto con sus rivales tras cruzar la meta, donde recibió reconocimiento por su desempeño pese a no ser un corredor habitual de montaña. “El que salió delante mío me dice: ‘no puedo creer la carrera que hiciste, sos de Pergamino y venís y nos peleás acá de igual a igual’”, relató con emoción.

También destacó el diálogo con el ganador y otros referentes: “Ezequiel Pauluzak (segundo) me conoce de las carreras de calle, me dijo que soy un corredor polivalente, que corro pista, calle, maratón, montaña”. Para el atleta pergaminense, ese reconocimiento tuvo un valor especial: “Que me lo diga Gabriel Muñoz (ganador con un tiempo de 1h. 38m. 12s) para mí no tiene precio. Lograr para Pergamino un noveno puesto en semejante evento y un tercer puesto de categoría es de lo más importante que me pasó”.

Luciano Dragi 3

Experiencia transformadora

Más allá del resultado deportivo, la experiencia dejó una huella profunda en Dragi, que reconoció haber ingresado en un universo completamente distinto al del atletismo de calle. “Esto es otra historia, es otra cosa. Es un viaje de ida”, había anticipado antes de la competencia, frase que hoy cobra mayor sentido tras su debut exitoso. Incluso, ya proyecta nuevos desafíos dentro del trail: “Mi deseo es correr las 100 millas de Ultra Trail Amanecer Comechingón (Utacch), pero primero vamos por esto”, había expresado en la previa.

Sin perder el foco en la calle

Pese a su incursión en la montaña, Dragi mantiene su agenda en el atletismo tradicional. Su calendario continúa con nuevos objetivos de alto rendimiento. Entre ellos se destacan los 21K de Fila el 19 de abril y luego el Maratón de Rosario, que será Campeonato Nacional y Sudamericano. “Voy a competir como siempre, dando todo. Si no está el foco, no se hace”, había resumido en la previa, reflejando la mentalidad que lo acompaña en cada desafío.

El noveno puesto en Patagonia Run no solo representa una actuación destacada en términos deportivos, sino también una muestra de versatilidad y adaptación en un atleta acostumbrado a otro tipo de exigencias.

En un contexto de alta competitividad, Dragi logró destacarse, competir de igual a igual con especialistas y dejar su marca en una de las pruebas más duras del continente. Su paso por San Martín de los Andes no solo suma un logro a su trayectoria, sino que abre una nueva etapa de exploración deportiva que podría ampliar aún más su recorrido como atleta.