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    • Julia Riera definió la serie y Paola Suárez debutó ganando

    Julia Riera le dio el segundo punto a Argentina en el triunfo ante Perú en el inicio del Grupo I Américas de la Billie Jean King Cup, en una serie que marcó el estreno de Paola Suárez como capitana del equipo nacional.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    8 de abril de 2026 - 20:41
    Julia Riera celebra un punto: aportó el triunfo decisivo en el debut de Las Guerreras en Ibagué.

    Julia Riera celebra un punto: aportó el triunfo decisivo en el debut de Las Guerreras en Ibagué.

    AAT

    Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup 2026 al vencer este miércoles a Perú 3 a 0 en Ibagué, Colombia, en una jornada que tuvo un fuerte sello pergaminense: Julia Riera aportó el punto decisivo y Paola Suárez debutó oficialmente como capitana del equipo nacional. En el segundo turno de la serie, “Juli” Riera (203ª) aseguró la victoria albiceleste al superar a Dana Guzmán (569ª) por 7-5 y 7-5.

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    La tenista pergaminense, la jugadora con mayor experiencia en el equipo, asumió la responsabilidad de cerrar la serie y lo hizo con autoridad, aunque en un partido exigente. Tras un desarrollo parejo, Riera mostró solidez en los puntos importantes y terminó inclinando la balanza a su favor para sellar el 2 a 0 definitivo.

    El primer punto lo había conseguido previamente Luisina Giovannini (201ª) -venció a Yleymi Muelle (1.132ª) por 6-3 y 6-0, lo que dejó en manos de Riera la posibilidad de definir la serie, una tarea que cumplió con carácter y eficacia.

    A continuación, con la serie ganada, el dobles integrado por Martina Capurro Taborda y Nicole Fossa Huergo, superó a la dupla peruana compuesta por Romina Ccuno y Yleymi Lugiana Muelle Valdez, 3-6, 6-4 y 10-7.

    El debut de Paola Suárez como capitana

    La jornada también marcó un hecho significativo para el tenis de Pergamino: el estreno de Paola Suárez como capitana del seleccionado argentino. Suárez, una de las máximas referentes históricas del tenis nacional, inició su ciclo al frente del equipo con una victoria contundente.

    Suárez, quien asumió recientemente el cargo, conduce a un plantel joven que busca avanzar a los playoffs de noviembre, en una competencia que reúne a los mejores equipos del continente. El formato del Grupo Américas I se disputa todos contra todos en dos zonas de cuatro y otorga dos plazas para los mencionados playoffs.

    Brasil, el próximo rival

    Argentina no tendrá descanso y este jueves afrontará un nuevo desafío ante Brasil, en un clásico sudamericano que puede resultar determinante para las aspiraciones de Las Guerreras. El encuentro se disputará desde las 13:00 y será una prueba exigente para el conjunto dirigido por Suárez, que buscará sostener el buen arranque y dar otro paso hacia la clasificación.

    Con protagonismo pergaminense dentro y fuera de la cancha, el equipo argentino comenzó su camino en la Billie Jean King Cup con señales positivas y la ilusión de seguir avanzando.

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