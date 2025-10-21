Julia Riera remontó un partidazo y se metió en octavos en Florianópolis

La pergaminense Julia Riera (192ª del ranking WTA) se anotó este martes un buen triunfo en la primera ronda del torneo de tenis WTA 125 de Florianópolis , Brasil, al vencer po r 6-7 (2), 6-4 y 6-2 a la experimentada eslovena Polona Hercog (911ª y ex 35ª del mundo). El encuentro, disputado sobre polvo de ladrillo, duró 2 horas y 38 minutos y marcó una sólida remontada de “Juli”, que avanzó a los octavos de final con confianza renovada.

Riera, de 23 años, mostró carácter para revertir un partido que comenzó adverso. En el primer set, tras una lucha pareja, cedió en el tie-break por 7-2. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, ajustó su juego, creció con el correr de los puntos y se impuso en los siguientes parciales para quedarse con una victoria merecida y muy trabajada.

Este torneo, que reparte 115.000 dólares en premios , es el segundo de la gira sudamericana de polvo de ladrillo, y significa un nuevo desafío para Riera, quien había comenzado la gira en el WTA 125 de Río de Janeiro , donde cayó en la primera ronda ante la francesa Alice Rame (257ª) por 7-6 (1) y 6-1.

Este miércoles, la pergaminense buscará continuar su camino en Florianópolis cuando enfrente a la ucraniana Oleksandra Oliynykova (139ª y 8ª preclasificada), quien viene de derrotar con contundencia en primera ronda a la cordobesa Luisina Giovannini (277ª), ganadora del W35 Pergamino Open, por 6-2 y 6-0.

Este triunfo de Riera se suma a su nueva convocatoria al equipo argentino de la Billie Jean King Cup, que disputará los Play-Offs del 14 al 16 de noviembre en Córdoba. Allí, compartirá equipo con Solana Sierra, Lourdes Carlé, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini, en lo que la capitana Mercedes Paz definió como “el equipo ideal”.

Con un sólido récord de 15 triunfos y apenas 2 derrotas en singles dentro del torneo por equipos, y con 20 series disputadas con la celeste y blanca, Riera es una de las figuras más consolidadas del equipo nacional, “Las Guerreras”.

Ahora, mientras se prepara para representar nuevamente al país, la pergaminense continúa demostrando su jerarquía en el circuito WTA. Este triunfo en Florianópolis la impulsa con fuerza en esta gira y reafirma su lugar como una de las máximas referentes del tenis femenino argentino.