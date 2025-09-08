Alfonso Domenech, sin suerte en la Carrera de los 200 Pilotos

La novena fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional , disputada el fin de semana en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, dejó un sabor amargo para el pergaminense Alfonso Domenech , quien no logró completar la final de titulares y se alejó más de la chance de defender el título.

La fecha fue especial: se trató de la tercera edición de la Carrera de los 200 Pilotos , con formato de competencia compartida entre pilotos titulares e invitados. Domenech, eligió como compañero a Otto Fritzler para compartir la conducción del Volkswagen Virtus que pone en pista el equipo Saturni Racing ,

El fin de semana había comenzado con buenas sensaciones. En los entrenamientos del viernes, Fritzler se destacó con un cuarto puesto en el primer ensayo de invitados, mientras que Domenech finalizó 11º en su tanda. El sábado, en clasificación, el actual campeón se ubicó 13º, a 670/1.000 del más rápido, Facundo Marques, lo que auguraba un domingo con buenas expectativas.

Sin embargo, todo se torció. En la final de pilotos invitados, Fritzler largó desde la 13ª posición, pero no llegó a completar la primera vuelta. En el ingreso a la horquilla, recibió un toque de Jakos y Palazzo, que lo dejó fuera de pista y sin posibilidades de continuar. Como consecuencia, el Virtus quedó dañado y Domenech debió largar la final de titulares desde el puesto 26, con mucho trabajo por delante.

Avance arruinado por una falla mecánica

Fiel a su estilo combativo, Domenech protagonizó una notable remontada en las primeras vueltas. Superando autos con maniobras limpias y consistencia en el ritmo, se colocó en la posición 12, acercándose al Top 10 y con chances de seguir avanzando.

Pero cuando parecía encaminado a cerrar una buena actuación pese a las dificultades, sufrió la rotura de una rótula en el soporte de la palanca de cambios, lo que lo obligó a abandonar la competencia. Quedó clasificado en el puesto 20°, a seis vueltas del ganador, y sumó apenas 1 punto. “Fue un fin de semana para el olvido”, sintetizó Domenech luego de la carrera.

Domenech 3

Rodrigo Lugón, segundo triunfo

La final fue ganada por Rodrigo Lugón (Volkswagen Virtus), piloto de Villa Allende (Córdoba) que representa a la Scudería Prema. Construyó una sólida victoria tras superar a Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) y a Manuel Mallo (Chevrolet Cruze), quienes lideraban en el inicio. Con autoridad y ritmo constante, se impuso con una ventaja de 1s. 900/1.000 sobre Lucas Vicino (Toyota Corolla), segundo, mientras que Ever Franetovich (Ford Focus) completó el podio.

Fue la segunda victoria de Lugón en la Clase 3 del TN, y también la segunda que consigue su equipo en esta competencia especial, luego del triunfo de Javier Merlo en 2022. La carrera estuvo cargada de incidentes. Uno de los más relevantes fue el toque entre Jerónimo Teti (quien lideraba) y Facundo Marques, que dejó al loberense en el fondo del pelotón y provocó el abandono de Marques. También quedaron fuera de carrera Jorge Barrio, tras un toque múltiple con Muñoz Marchesi, y el propio Mallo, que se retiró por inconvenientes mecánicos.

Domenech, séptimo en el campeonato

Con este resultado, Julián Santero (11º en Buenos Aires) continúa liderando el campeonato con 258 puntos, seguido por Jorge Barrio con 201. Alfonso Domenech cayó del sexto al séptimo lugar, con 147 unidades, a 111 puntos del puntero. Aunque aún restan tres fechas, sus chances matemáticas de defender el título son mínimas.

La próxima cita será entre el 10 y 12 de octubre, en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario. Allí, Domenech buscará dejar atrás este mal trago y volver a los primeros planos.