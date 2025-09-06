Douglas sumó su primer punto y terminó con la racha de derrotas

Douglas Haig sigue sin ganar en la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol, pero en la noche de este viernes sumó su primer punto en el Estadio Miguel Morales ante Juventud Antoniana de Salta al igualar 0 a 0. El trámite del partido fue por momentos de ida y vuelta y tuvo varias situaciones claras frente a los arcos.

El primer tiempo fue parejo, los dos equipos tuvieron buenas intenciones y se repartieron la tenencia del balón y también las posibilidades de gol. El Rojinegro salió decidido a ser protagonista y por momentos logró imponer su juego. Trató de poner la pelota en el piso y ser profundo por los laterales.

Por su lado, Juventud Antoniana no se quedó atrás y cuando logró apoderarse del manejó de la pelota, también le imprimió velocidad a su ataque mediante Palacios, quien tuvo una situación clara sobre el final del primer tiempo ya que quedó mano a mano con Bacher, pero llegó justo un defensor del local para cerrar y enviar la pelota al córner.

En el complemento, el partido no tuvo la misma intensidad de la primera etapa y además a los 9 minutos el cotejo se detuvo porque la parcialidad local arrojó fuegos artificiales y el árbitro decidió parar las acciones. Luego de ocho minutos el partido se reanudó y el Santo tuvo una situación muy clara donde López, debajo del arco, se perdió un gol increíble.

Douglas Haig también reaccionó y fue por el triunfo. Tuvo dos buenas oportunidades mediante Castellano y Bogado, pero no pudo concretarlas. Los últimos 10’ fueron de ida y vuelta. Ortega lo tuvo para la visita y Meza salvó en la línea y sobre el final el que se perdió el gol fue Franzoni quien no pudo vencer a Bacher.

El visitante pasó a dominar sobre el cierre y a los 55’, Bacher le sacó un gran remate a Ortega. Como si fuera poco, dos minutos más tarde Viano estrelló la pelota en el travesaño. Juventud Antoniana, por lo realizado sobre el final, mereció algo más. Douglas, después de seis derrotas consecutivas, sumó su primer punto y cerrará la Segunda Fase enfrentando a 9 de Julio de Rafaela.

DOUGLAS HAIG 0

JUVENTUD ANTONIANA 0

Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Fernando Reckers (Córdoba). Asistentes: Leonel Suárez (San Antonio de Areco) y Pablo Ramírez (Liga de Totoras). Cuarto árbitro: Alexis Caizo (María Grande). Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bassana y Mariano Mauri; Brian Meza, Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Santiago Gutiérrez y Mauro Ponce de León; y Fabricio González. DT: Sebastián Cejas. Juventud Antoniana: Facundo Perrone; Axel Carrión, Julio López, Ignacio Zanabria y Luciano Viano, John Palacios, Maximiliano Vargas, Emanuel Romero y Sergio Frutos, Gonzalo Puntano y Juan Cruz Franzoni. DT: Germán Noce. Cambios: ST 0' Emiliano Bogado por Ponce de León (D), ST 36' Lorenzo Muñoz por Gonzalo Baglivo y Joaquín Castellano por Tus (D), Fabián Arevalo por Zanabria (JA), 37' Agustín Jara por González (D), 43' Pablo Ortega por Romero y Luciano Arraya por Puntano (JA) y 57' Rafael Sveruk por Magnago. Amonestados: PT Pezzi (D). Frutos (JA); ST Castellano (D) y Vargas (JA).