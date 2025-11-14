viernes 14 de noviembre de 2025
    • Con dos triunfos de Julia Riera, Argentina barrió a Eslovaquia

    La pergaminense ganó su single y el dobles para sellar el 3-0 en Córdoba. Las Guerreras quedaron a un paso de los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    14 de noviembre de 2025 - 20:11
    Julia Riera fue protagonista clave del triunfo de Argentina frente a Eslovaquia.

    Julia Riera fue protagonista clave del triunfo de Argentina frente a Eslovaquia.

    @_canchacentral

    En una jornada impecable para el tenis argentino, la pergaminense Julia Riera volvió a demostrar que tiene ADN copero y fue figura determinante en el triunfo 3-0 sobre Eslovaquia, este viernes, por el Grupo C de los Playoffs de la Billie Jean King Cup, en el Córdoba Lawn Tenis Club. El ganador de la zona accederá a los Qualifiers 2026, instancia previa a las Finales.

    La número 170 del ranking WTA abrió la serie con una actuación contundente. Con solvencia y autoridad, superó a Viktória Hrunáková (226ª) por 6-2 y 6-1, en un partido que selló en 1 hora y 14 minutos. El triunfo inicial le dio a Argentina el envión perfecto para empezar a construir la victoria.

    Julia Riera

    Luego, la marplatense Solana Sierra (66°) estiró la ventaja y aportó el segundo punto al superar a Rebecca Sramkova (74°) por 6-2 y 6-4, en otro duelo de gran nivel que dejó a la selección nacional en una posición inmejorable.

    Julia Riera también en dobles

    Pero “Juli” Riera aún tenía más para ofrecer. En el cierre de la serie, ya con el triunfo argentino asegurado, volvió a la cancha para disputar el dobles junto a la riojana Jazmín Ortenzi (216°), y entre ambas sellaron el 3-0 perfecto para Las Guerreras, el conjunto capitaneado por Mercedes Paz. En un partido cambiante y de alta intensidad, vencieron a la dupla Vargová/Kuzmová por 6-4, 3-6 y 6-4.

    Dobles
    Los Playoffs de la Billie Jean King Cup reúne a 21 naciones, distribuidas en siete grupos de tres equipos. Cada serie contempla dos singles y un dobles, y solo el ganador de cada zona avanzará a los Qualifiers 2026.

    Con el respaldo de un arranque ideal, Argentina jugará el domingo ante Suiza, la serie que definirá al clasificado del Grupo C. Para Riera, que elevó su récord en singles en la BJKC a 16 triunfos y solo 2 derrotas, la serie deja otra señal clara: la pergaminense sigue creciendo, rindiendo en las grandes citas y consolidándose como una pieza clave del equipo nacional.

    

    

    
