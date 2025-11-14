Con dos triunfos de Julia Riera, Argentina barrió a Eslovaquia

Julia Riera fue protagonista clave del triunfo de Argentina frente a Eslovaquia. @_canchacentral

En una jornada impecable para el tenis argentino, la pergaminense Julia Riera volvió a demostrar que tiene ADN copero y fue figura determinante en el triunfo 3-0 sobre Eslovaquia, este viernes, por el Grupo C de los Playoffs de la Billie Jean King Cup, en el Córdoba Lawn Tenis Club. El ganador de la zona accederá a los Qualifiers 2026, instancia previa a las Finales.

La número 170 del ranking WTA abrió la serie con una actuación contundente. Con solvencia y autoridad, superó a Viktória Hrunáková (226ª) por 6-2 y 6-1, en un partido que selló en 1 hora y 14 minutos. El triunfo inicial le dio a Argentina el envión perfecto para empezar a construir la victoria.

Julia Riera Luego, la marplatense Solana Sierra (66°) estiró la ventaja y aportó el segundo punto al superar a Rebecca Sramkova (74°) por 6-2 y 6-4, en otro duelo de gran nivel que dejó a la selección nacional en una posición inmejorable.

Live Blog Post Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AATenis/status/1989356391350546763&partner=&hide_thread=false PRIMER PUNTO PARA ARGENTINA @juliriera02 abre la serie con un sólido triunfo para Las Guerreras al vencer a Viktoria Hruncakova pic.twitter.com/htFdEKJFXO — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 14, 2025 Julia Riera también en dobles Pero “Juli” Riera aún tenía más para ofrecer. En el cierre de la serie, ya con el triunfo argentino asegurado, volvió a la cancha para disputar el dobles junto a la riojana Jazmín Ortenzi (216°), y entre ambas sellaron el 3-0 perfecto para Las Guerreras, el conjunto capitaneado por Mercedes Paz. En un partido cambiante y de alta intensidad, vencieron a la dupla Vargová/Kuzmová por 6-4, 3-6 y 6-4.

Dobles Live Blog Post Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AATenis/status/1989423342550749441&partner=&hide_thread=false SERIE PERFECTA DE LAS GUERRERAS



Julia Riera y Jazmín Ortenzi vencieron a Nina Vargova / Katarina Kuzmova por 6-4 3-6 6-4 y cerraron la serie ante Eslovaquia con un contundente 3-0



El domingo, Argentina enfrentará a Suiza pic.twitter.com/qSX2Xgm0k1 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 14, 2025 Los Playoffs de la Billie Jean King Cup reúne a 21 naciones, distribuidas en siete grupos de tres equipos. Cada serie contempla dos singles y un dobles, y solo el ganador de cada zona avanzará a los Qualifiers 2026. Con el respaldo de un arranque ideal, Argentina jugará el domingo ante Suiza, la serie que definirá al clasificado del Grupo C. Para Riera, que elevó su récord en singles en la BJKC a 16 triunfos y solo 2 derrotas, la serie deja otra señal clara: la pergaminense sigue creciendo, rindiendo en las grandes citas y consolidándose como una pieza clave del equipo nacional.

Compartí esta nota en redes sociales:





