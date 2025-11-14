viernes 14 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino Básquet sale a la ruta en busca de la recuperación

    El equipo de la ciudad visita este viernes a Villa Mitre en Bahía Blanca, en el primero de los dos compromisos fuera de casa que afrontará en esta gira.

    14 de noviembre de 2025 - 06:30
    Luego del tropiezo ante Lanús, Pergamino Básquet visita este viernes a Villa Mitre.

    Luego del tropiezo ante Lanús, Pergamino Básquet visita este viernes a Villa Mitre.

    JAVIER MENGONI

    Con el objetivo de dejar atrás la derrota sufrida el domingo ante Lanús en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, Pergamino Básquet sale a la ruta para disputar su primera gira de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquetbol.

    Lee además
    Pergamino Básquet no pudo repetir la actuación del debut frente a Lanús.

    Pergamino Básquet no pudo con Lanús en el "Dorado Merlo"
    Pergamino Básquet arrancó la temporada con el pie derecho y buscará repetir frente a Lanús.

    Pergamino Básquet enfrenta a Lanús por su segundo triunfo en la Liga Argentina

    El conjunto dirigido por Federico Díaz visitará este viernes a las 21:00 a Villa Mitre de Bahía Blanca, en el estadio “José Martínez”, y el domingo a las 21:30 enfrentará a Deportivo Viedma en el polideportivo “Angel Cayetano Arias”.

    Después de un debut exitoso ante Centenario de Venado Tuerto (96 a 88), el equipo pergaminense no pudo sostener el nivel en su segunda presentación, cayendo 90 a 66 ante Lanús. Por eso, esta doble jornada fuera de casa aparece como una oportunidad para recuperar confianza, ajustar el funcionamiento y reencontrarse con la identidad de juego que mostró en el estreno.

    Desafío exigente en Bahía Blanca

    El compromiso de esta noche no será sencillo. Villa Mitre, un clásico animador de la Conferencia Sur, llega con el ánimo en alza tras debutar con un triunfo 85 a 82 ante Deportivo Norte de Armstrong, en un colmado “José Martínez” el pasado domingo.

    El equipo bahiense, conducido por Sebastián Ginóbili, cuenta con dos figuras de jerarquía y experiencia: Federico Harina, autor de 21 puntos y 5 asistencias en el debut, y Franco Pennacchiotti, quien sumó 18 puntos y 8 rebotes. Ambos son pilares ofensivos y referentes del “Tricolor”, que mantiene una estructura sólida y suele hacerse muy fuerte en su casa.

    Con una plantilla renovada y jugadores de jerarquía como Jonatan Slider y el canadiense Emanual Shepherd -quien debutó con 21 puntos y 11 rebotes-, Pergamino Básquet buscará dar un paso adelante en su crecimiento colectivo y sumar fuera de casa. El desafío no será sencillo, pero el equipo viajó con la convicción de que esta gira puede marcar un punto de inflexión en su inicio de temporada.

    Antecedentes favorables

    El equipo de la ciudad ya sabe lo que es ganar en Bahía Blanca ante Villa Mitre, porque ya lo logró en tres oportunidades. La primera fue en la temporada 22/23 por 67-77 con Julián Pagura como técnico, la segunda fue en la temporada 23/24 con Daniel Maffei como técnico por 86-91 y con Juan Martín Bello como base titular. Y la tercera fue en el Torneo Apertura de la temporada pasada, bajó la dirección de Laura Cors por 81-84. Mientras que a Deportivo Viedma (el rival del domingo) le ganó en la temporada 23/24 por 87-98 con Juan Martín Bello como figura de ese encuentro.

    La gira seguirá en Viedma

    Tras el partido en Bahía Blanca, Pergamino viajará a territorio rionegrino para enfrentar el domingo a las 21:30 a Deportivo Viedma, un rival que tuvo un arranque irregular en la temporada, con tres derrotas y solo una victoria en sus primeras cuatro presentaciones. Además, el conjunto rionegrino cayó en su único juego como local (79-91 ante Deportivo Norte).

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet no pudo con Lanús en el "Dorado Merlo"

    Pergamino Básquet enfrenta a Lanús por su segundo triunfo en la Liga Argentina

    Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

    Pergamino Básquet debutó con un sólido triunfo ante Centenario de Venado Tuerto

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    Fernando Gallo y Andrés Montoto compitieron en el Southfit Challenge

    Pergamino Natación: seis meses de gestión, inclusión y crecimiento

    Básquetbol: Argentino, Comu, Gutiérrez y Sportivo Rojas al frente en los cuartos del Clausura

    La Sub 16 de Gimnasia a Chapadmalal para jugar la Copa Argentina de voleibol

    "Hay que seguir sin mirar atrás": el mensaje de Sebastián Cejas tras la goleada de Douglas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Podcast del 14 de noviembre de 2025
    La digitalización de las propinas emerge como un paso lógico en un sector que ya opera bajo dinámicas tecnológicas. Para los trabajadores, supone mayor transparencia y estabilidad; para los empresarios, una herramienta que impulsa la motivación y mejora la experiencia del cliente.

    Sector gastronómico: las propinas digitales avanzan y prometen duplicar los ingresos de los empleados

    La obra de Cecilia Raffa recupera y analiza la evolución de la arquitectura pública mendocina desde una mirada histórica, social y cultural, poniendo en valor el rol del Estado, los profesionales y las comunidades en la configuración del territorio. 

    Bienal de Arquitectura Argentina: una investigadora del CONICET Mendoza recibió el primer premio

    EE.UU. y Argentina avanzan hacia un nuevo acuerdo comercial: señales claves para el agro

    EE.UU. y Argentina avanzan hacia un nuevo acuerdo comercial: señales claves para el agro

    Este sábado en la Casa de la Cultura se desarrollará el Certamen Internacional de Danzas EM 2025.
    Cultura y espectáculo

    De la Peatonal San Nicolás a los museos: una agenda para disfrutar Pergamino el fin de semana