Pergamino Básquet sale a la ruta en busca de la recuperación

Con el objetivo de dejar atrás la derrota sufrida el domingo ante Lanús en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, Pergamino Básquet sale a la ruta para disputar su primera gira de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquetbol .

El conjunto dirigido por Federico Díaz visitará este viernes a las 21:00 a Villa Mitre de Bahía Blanca , en el estadio “José Martínez”, y el domingo a las 21:30 enfrentará a Deportivo Viedma en el polideportivo “Angel Cayetano Arias”.

Después de un debut exitoso ante Centenario de Venado Tuerto (96 a 88), el equipo pergaminense no pudo sostener el nivel en su segunda presentación, cayendo 90 a 66 ante Lanús. Por eso, esta doble jornada fuera de casa aparece como una oportunidad para recuperar confianza, ajustar el funcionamiento y reencontrarse con la identidad de juego que mostró en el estreno.

El compromiso de esta noche no será sencillo. Villa Mitre, un clásico animador de la Conferencia Sur, llega con el ánimo en alza tras debutar con un triunfo 85 a 82 ante Deportivo Norte de Armstrong, en un colmado “José Martínez” el pasado domingo.

El equipo bahiense, conducido por Sebastián Ginóbili, cuenta con dos figuras de jerarquía y experiencia: Federico Harina, autor de 21 puntos y 5 asistencias en el debut, y Franco Pennacchiotti, quien sumó 18 puntos y 8 rebotes. Ambos son pilares ofensivos y referentes del “Tricolor”, que mantiene una estructura sólida y suele hacerse muy fuerte en su casa.

Con una plantilla renovada y jugadores de jerarquía como Jonatan Slider y el canadiense Emanual Shepherd -quien debutó con 21 puntos y 11 rebotes-, Pergamino Básquet buscará dar un paso adelante en su crecimiento colectivo y sumar fuera de casa. El desafío no será sencillo, pero el equipo viajó con la convicción de que esta gira puede marcar un punto de inflexión en su inicio de temporada.

Antecedentes favorables

El equipo de la ciudad ya sabe lo que es ganar en Bahía Blanca ante Villa Mitre, porque ya lo logró en tres oportunidades. La primera fue en la temporada 22/23 por 67-77 con Julián Pagura como técnico, la segunda fue en la temporada 23/24 con Daniel Maffei como técnico por 86-91 y con Juan Martín Bello como base titular. Y la tercera fue en el Torneo Apertura de la temporada pasada, bajó la dirección de Laura Cors por 81-84. Mientras que a Deportivo Viedma (el rival del domingo) le ganó en la temporada 23/24 por 87-98 con Juan Martín Bello como figura de ese encuentro.

La gira seguirá en Viedma

Tras el partido en Bahía Blanca, Pergamino viajará a territorio rionegrino para enfrentar el domingo a las 21:30 a Deportivo Viedma, un rival que tuvo un arranque irregular en la temporada, con tres derrotas y solo una victoria en sus primeras cuatro presentaciones. Además, el conjunto rionegrino cayó en su único juego como local (79-91 ante Deportivo Norte).