Posta del Caldén se relanza con un nuevo masterplan residencial

Posta del Caldén , uno de los desarrollos más singulares de la región por su propuesta que fusiona naturaleza, campo y arquitectura contemporánea, realizará este viernes 14 a las 19 horas un evento especial para presentar oficialmente su nuevo masterplan residencial y el esquema de comercialización de lotes.

El proyecto, que desde sus inicios se posicionó como un oasis para quienes buscan un estilo de vida rodeado de verde y tranquilidad, inicia ahora una nueva etapa que promete ampliar su oferta y consolidarse como un punto de referencia en el desarrollo inmobiliario de alto estándar.

El acto será, además, la presentación formal del equipo que llevará adelante esta nueva fase. En particular, se destacará la figura de Cristian García, convocado directamente por el propietario para diseñar la estrategia de relanzamiento y liderar la comercialización del emprendimiento. Fue él quien propuso que la presentación se realizara como un evento conjunto, de perfil social y aspiracional, capaz de transmitir el espíritu del lugar.

Posta del Caldén cuenta con atributos diferenciales que lo convierten en un proyecto único: un hotel de categoría, un restaurant que sorprende por su propuesta gastronómica y por su estética, y un entorno natural que invita a desconectarse del ritmo urbano. Esta combinación, poco habitual en la zona, es el eje conceptual del nuevo masterplan que se dará a conocer.

Un evento pensado para enamorar

La jornada de relanzamiento fue pensada como una experiencia sensorial completa. Habrá música en vivo, DJ, tragos, ambientaciones especiales y distintos espacios para recorrer y conocer el proyecto en detalle. La invitación fue extendida a referentes del medio, profesionales, figuras conocidas de la ciudad y a potenciales compradores interesados en una propuesta diferente, donde la naturaleza no es un accesorio sino el corazón del proyecto.

El objetivo es claro: convocar a quienes sienten afinidad por los entornos abiertos, la vida al aire libre y la búsqueda de bienestar en un paisaje natural cuidado.

Un proyecto que vuelve a ponerse en marcha

Con este relanzamiento, Posta del Caldén busca volver a ocupar un lugar central en el mapa de los desarrollos de la región, ahora respaldado por una planificación renovada y una estrategia comercial que aspira a potenciar su crecimiento.

La presentación del nuevo masterplan marcará el comienzo de una nueva etapa que combina la fortaleza de su infraestructura existente con una visión moderna sobre el habitar contemporáneo. Una oportunidad para quienes buscan un estilo de vida distinto, en un entorno que invita —como pocos— a enamorarse de la naturaleza.