viernes 14 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Posta del Caldén se relanza con un nuevo masterplan residencial

    Un relanzamiento que presenta el nuevo masterplan residencial de Posta del Caldén, con propuestas premium en un entorno natural pensado para enamorar.

    14 de noviembre de 2025 - 17:50
    El evento será este viernes 14 a partir de las 19:00.

    El evento será este viernes 14 a partir de las 19:00.

    Posta del Caldén, uno de los desarrollos más singulares de la región por su propuesta que fusiona naturaleza, campo y arquitectura contemporánea, realizará este viernes 14 a las 19 horas un evento especial para presentar oficialmente su nuevo masterplan residencial y el esquema de comercialización de lotes.

    Lee además
    semana de obras en pergamino: profundizan los planes de mantenimiento en los barrios

    Semana de obras en Pergamino: profundizan los planes de mantenimiento en los barrios
    Desplazamiento: la exposición invita a explorar el cruce entre creatividad, técnica y territorio habitado, y se podrá visitar hasta el 30 de diciembre.
    Cultura

    Desplazamiento: arquitectura y arte en diálogo en Pergamino

    El proyecto, que desde sus inicios se posicionó como un oasis para quienes buscan un estilo de vida rodeado de verde y tranquilidad, inicia ahora una nueva etapa que promete ampliar su oferta y consolidarse como un punto de referencia en el desarrollo inmobiliario de alto estándar.

    Un relanzamiento con visión y renovación

    El acto será, además, la presentación formal del equipo que llevará adelante esta nueva fase. En particular, se destacará la figura de Cristian García, convocado directamente por el propietario para diseñar la estrategia de relanzamiento y liderar la comercialización del emprendimiento. Fue él quien propuso que la presentación se realizara como un evento conjunto, de perfil social y aspiracional, capaz de transmitir el espíritu del lugar.

    Posta del Caldén cuenta con atributos diferenciales que lo convierten en un proyecto único: un hotel de categoría, un restaurant que sorprende por su propuesta gastronómica y por su estética, y un entorno natural que invita a desconectarse del ritmo urbano. Esta combinación, poco habitual en la zona, es el eje conceptual del nuevo masterplan que se dará a conocer.

    Un evento pensado para enamorar

    La jornada de relanzamiento fue pensada como una experiencia sensorial completa. Habrá música en vivo, DJ, tragos, ambientaciones especiales y distintos espacios para recorrer y conocer el proyecto en detalle. La invitación fue extendida a referentes del medio, profesionales, figuras conocidas de la ciudad y a potenciales compradores interesados en una propuesta diferente, donde la naturaleza no es un accesorio sino el corazón del proyecto.

    El objetivo es claro: convocar a quienes sienten afinidad por los entornos abiertos, la vida al aire libre y la búsqueda de bienestar en un paisaje natural cuidado.

    Un proyecto que vuelve a ponerse en marcha

    Con este relanzamiento, Posta del Caldén busca volver a ocupar un lugar central en el mapa de los desarrollos de la región, ahora respaldado por una planificación renovada y una estrategia comercial que aspira a potenciar su crecimiento.

    La presentación del nuevo masterplan marcará el comienzo de una nueva etapa que combina la fortaleza de su infraestructura existente con una visión moderna sobre el habitar contemporáneo. Una oportunidad para quienes buscan un estilo de vida distinto, en un entorno que invita —como pocos— a enamorarse de la naturaleza.

    Embed - Viviana Brun Inmobiliaria on Instagram: "Relanzamiento oficial de Posta del Caldén Hoy 19 hs Presentamos el nuevo masterplan residencial y la comercialización del loteo, un desarrollo que se posiciona como uno de los activos inmobiliarios con mayor proyección y valorización futura en Pergamino. • Statement de Viviana Brun “Convocamos a la gente que está enamorada de la naturaleza y del campo: Es un oasis “ Enterate de más en el link. https://www.youtube.com/watch?v=jnizawpT-eE"
    View this post on Instagram

    Temas
    Seguí leyendo

    Semana de obras en Pergamino: profundizan los planes de mantenimiento en los barrios

    Desplazamiento: arquitectura y arte en diálogo en Pergamino

    El Colegio Industrial presenta "INDU 4.0: Tecno-Hub", una muestra que anticipa el futuro

    El Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez modifica su horario a partir de este fin de semana

    Pergamino se prepara para una nueva edición de "Arriba la Birra"

    Semana final del Festival de Cine 2025 en Cinema Pergamino

    De la Peatonal San Nicolás a los museos: una agenda para disfrutar Pergamino el fin de semana

    Pergamino Básquet sale a la ruta en busca de la recuperación

    "Pónganse en mis zapatos": el testimonio de Donato Cignoli tras el episodio que lo involucró con su padre

    CheloSuzuki y Ensamble Clave de Dos se unen en el encuentro Peatonal en Concierto Suzuki

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La cita será este viernes, desde las 18:00, en el Parque España.

    Pergamino se prepara para una nueva edición de "Arriba la Birra"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El evento será este viernes 14 a partir de las 19:00. video

    Posta del Caldén se relanza con un nuevo masterplan residencial
    El Estadio San Nicolás se prepara para recibir nuevamente a cientos de chicos y familias en la cuarta edición del torneo infantil “El Sudamericano”, que se disputará del 5 al 7 de diciembre.

    San Nicolás será sede de la cuarta edición del Sudamericano Infantil de fútbol 2025 en diciembre

    Alrededor de las 15:30, en calle Córdoba y El Socorro, los agentes interceptaron a un hombre de 40 años que circulaba en la bicicleta robada.

    Recuperaron la bicicleta sustraída en el Centro y detuvieron al ladrón gracias a las cámaras del comercio

    Prevenir el Dengue: recorren los barrios y concientizan para evitar casos en Pergamino

    Prevenir el Dengue: recorren los barrios y concientizan para evitar casos en Pergamino

    Este sábado 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se realizará una jornada clave para la actualización de protocolos de emergencia.

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro: actualización de protocolos y prácticas para asistencia primaria