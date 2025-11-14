Prevenir el Dengue: recorren los barrios y concientizan para evitar casos en Pergamino

Tal como se viene trabajando durante el año, promotoras del área municipal de Salud, con integrantes del equipo de la Dirección de Saneamiento Ambiental, están recorriendo los barrios para dialogar con los vecinos; en estas salidas se les entregan folletos informativos sobre el Dengue y en las charlas destacan la importancia de la eliminación de los criaderos de mosquitos para prevención de la enfermedad.

Salud y bienestar Uno de cada 10 argentinos tiene diabetes y hay datos preocupantes de cara al futuro

“Estamos manteniendo las recorridas en forma permanente, necesitamos que la gente tome conciencia dado que se vienen los meses de mayor proliferación de mosquitos; y destacamos que en las visitas a los barrios, se tomaron las muestras en varios puntos del sector”, explicó a LA OPINION Fernanda Barrionuevo, responsable de estas tareas de campo y titular de Saneamiento Ambiental.

“Visitamos los domicilios con la idea de recordar siempre que el mosquito transmisor del Dengue vive en los hogares y pone sus huevos en los recipientes donde se acumula agua; todos los días reiteramos que es importante que comprendan que hay que tomar medidas, sacar los cacharros y de esa forma eliminaremos los criaderos de mosquitos”, agregó la funcionaria.

Barrionuevo resaltó ayer que este mosquito que transmite Dengue es el mismo que contagia el Zika y la Chikungunya; “necesita solo un poco de agua acumulada en los objetos o recipientes para dejar sus huevos y reproducirse. Y es por esto que se deberá tener presente tapar los tanques, tachos y depósitos de agua; lavar bebederos, rejillas, canaletas y porta macetas con agua y cepillo; tirar todos los recipientes que puedan juntar agua girando los elementos que no se usan y puedan acumular agua”, destacó en la charla con el Diario solicitándole a los pergaminenses que acompañen las medidas.

“Cabe aclarar que la fumigación es una herramienta complementaria que se utiliza para controlar los brotes epidemiológicos, ya que solo mata a los mosquitos adultos alcanzados por el rociado, pero no las larvas ni los huevos, por lo que su ciclo de reproducción continúa. Por eso, la medida preventiva fundamental es eliminar todos los objetos o recipientes que puedan funcionar como criaderos para cortar ese ciclo”, dijo Fernanda Barrionuevo.

- ¿La gente toma conciencia sobre estas medidas, que son las mismas que todos los años se repiten para evitar la enfermedad?

- Queremos que nos escuchen porque hay que prevenir los casos; seguramente saben de lo que hablamos, conocen las medidas preventivas pero no logramos que las adopten en sus casas; y es por eso que todos los meses visitamos los barrios para entregar folletos, pegarlos en los comercios, con el fin de lograr concientizar a los pergaminenses que este cuidado tendrá resultados si todos nos hacemos responsables.

Cada uno en su casa

Desde Salud recomiendan fumigar el predio de la vivienda tres veces al año, “de esa manera evitamos también cucarachas y alacranes. Es importante mantener el pasto corto y la desinfección de cañerías, eliminar fuentes de agua, desprenderse de los cacharros y de todos los recipientes que puedan acumular agua, porque el mosquito es de hábitos domiciliarios, hay que cambiar el agua de los floreros, y dejar boca abajo todos los recipientes que acumulen agua”, explicaron fuentes municipales.

Cabe aclarar que durante todo el año la Secretaría de Salud toma muestras, recepciona fichas y trabaja en terreno con las promotoras de salud llevando a cabo tareas de prevención.

Asimismo, se recuerda a la población que se encuentra vigente la Ordenanza Municipal que señala que “todas las gomerías, casas de ventas de neumáticos de todo tipo (vehículos para uso familiar, industrial o agrícola) deberán proceder al ordenamiento de los neumáticos en desuso de manera que no colecten agua transformándose en potenciales criaderos de mosquitos.

“A tal fin deberán ser dispuestos ordenadamente bajo techo o apilados y cubiertos con recubrimiento impermeable y resistente o eventualmente, rellenado con tierra o arena y en el caso de los neumáticos inservibles perforarlos para no colectar agua”

En tanto en el Cementerio, la Ordenanza vigente solicita reemplazar el agua de todos los floreros por arena húmeda.