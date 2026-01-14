Esta vez no pudo ser: Julia Riera eliminada en la qualy del Abierto de Australia

En una jornada adversa para el tenis argentino femenino en el Melbourne Park, Julia Riera se despidió del Abierto de Australia , el primer Grand Slam de la temporada. La pergaminense, actualmente 178ª del ranking mundial WTA, cayó en sets corridos ante la turca Zeynep Sonmez (112ª y quinta preclasificada de la qualy) por 6-3 y 6-1 .

Tras el auspicioso debut del pasado domingo frente a la japonesa Ena Shibahara (115ª), la jugadora de nuestra ciudad buscaba dar un paso más hacia el cuadro principal. Sin embargo, se topó con una Sonmez implacable que supo manejar los hilos del encuentro desde el comienzo, imponiendo el ritmo que la llevó a ser Top 70 del mundo hace apenas unos meses.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Riera. Sonmez saltó a la cancha con agresividad y logró un quiebre temprano que le permitió adelantarse 3-0 rápidamente. Pese al impacto inicial, "Juli" mostró su habitual resiliencia: recuperó un quiebre y logró ponerse a tiro con un 3-4 que ilusionaba con una remontada.

No obstante, en el octavo game, la turca volvió a presionar sobre el servicio de la pergaminense. Tras quebrar nuevamente, Sonmez cerró el primer parcial por 6-3. Ese golpe anímico fue determinante; en el segundo set, la superioridad de la quinta favorita de la qualy fue total. Con quiebres consecutivos y una gran eficacia, Sonmez sentenció la historia por 6-1, poniendo fin a las aspiraciones de la pergaminense tras poco más de una hora de juego.

Sin repetir la actuación de 2025

Con esta derrota, Julia Riera no pudo reeditar su gran actuación de la edición pasada. En 2025, la pergaminense había logrado sortear los tres partidos de la clasificación para meterse en el cuadro principal, donde luego caería ante la brasileña Beatriz Haddad Maia. En esta, su tercera participación en el Major oceánico, el camino se detuvo en el segundo escalón de la fase previa.

Más allá del resultado, el inicio de 2026 deja para Riera el saldo positivo de su primer triunfo oficial del año y la certeza de que el nivel está, aunque el sorteo esta vez le puso enfrente a una de las rivales más duras del cuadro clasificatorio.

Jornada negativa para las argentinas

La caída de Riera no fue la única mala noticia para el tenis nacional en Australia en la noche de este martes. Las otras dos representantes que seguían con vida en la fase previa también resultaron eliminadas en la segunda ronda: Jazmín Ortenzi (217ª) luchó pero terminó cediendo ante la estadounidense Taylor Townsend (116ª) por un doble 6-4. Lourdes Carlé (158ª) batalló, pero cayó ante la china Yue Yuan (130ª) por 7-6, 3-6 y 6-1.

De esta manera, la legión femenina argentina se queda sin representantes en la etapa clasificatoria, cerrando un inicio de Grand Slam que, aunque esquivo en resultados finales, vuelve a posicionar a jugadoras como Julia Riera en el centro de la escena internacional, con el objetivo intacto de regresar al lote de las 100 mejores del mundo.