miércoles 14 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Esta vez no pudo ser: Julia Riera eliminada en la qualy del Abierto de Australia

    La tenista pergaminense no pudo con la solidez de la turca Zeynep Sonmez y se despidió en la segunda ronda de la clasificación luego de caer por 6-3 y 6-1.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    14 de enero de 2026 - 12:03
    Julia Riera no pudo superar la barrera de la segunda ronda de la qualy en Melbourne.

    Julia Riera no pudo superar la barrera de la segunda ronda de la qualy en Melbourne.

    FOTOJUMP / SP OPEN

    En una jornada adversa para el tenis argentino femenino en el Melbourne Park, Julia Riera se despidió del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. La pergaminense, actualmente 178ª del ranking mundial WTA, cayó en sets corridos ante la turca Zeynep Sonmez (112ª y quinta preclasificada de la qualy) por 6-3 y 6-1.

    Lee además
    Julia Riera alcanzó su sexto triunfo en la qualy de Australia en su tercera participación.

    Julia Riera arrancó con un triunfo en la qualy del Abierto de Australia
    La delegación pergaminense que logró una destacada actuación en la Laguna de Gómez.

    Pergamino fue protagonista en el Cruce Mediano de Junín

    Tras el auspicioso debut del pasado domingo frente a la japonesa Ena Shibahara (115ª), la jugadora de nuestra ciudad buscaba dar un paso más hacia el cuadro principal. Sin embargo, se topó con una Sonmez implacable que supo manejar los hilos del encuentro desde el comienzo, imponiendo el ritmo que la llevó a ser Top 70 del mundo hace apenas unos meses.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "En una jornada adversa para el tenis argentino femenino en el Melbourne Park, Julia Riera se despidió del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. La pergaminense, actualmente 178ª del ranking mundial WTA, cayó en sets corridos ante la turca Zeynep Sonmez (112ª y quinta preclasificada de la qualy) por 6-3 y 6-1. Por Fernando Bongiovanni Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"
    View this post on Instagram

    Eficacia y dominio de Sonmez

    El encuentro comenzó cuesta arriba para Riera. Sonmez saltó a la cancha con agresividad y logró un quiebre temprano que le permitió adelantarse 3-0 rápidamente. Pese al impacto inicial, "Juli" mostró su habitual resiliencia: recuperó un quiebre y logró ponerse a tiro con un 3-4 que ilusionaba con una remontada.

    No obstante, en el octavo game, la turca volvió a presionar sobre el servicio de la pergaminense. Tras quebrar nuevamente, Sonmez cerró el primer parcial por 6-3. Ese golpe anímico fue determinante; en el segundo set, la superioridad de la quinta favorita de la qualy fue total. Con quiebres consecutivos y una gran eficacia, Sonmez sentenció la historia por 6-1, poniendo fin a las aspiraciones de la pergaminense tras poco más de una hora de juego.

    Sin repetir la actuación de 2025

    Con esta derrota, Julia Riera no pudo reeditar su gran actuación de la edición pasada. En 2025, la pergaminense había logrado sortear los tres partidos de la clasificación para meterse en el cuadro principal, donde luego caería ante la brasileña Beatriz Haddad Maia. En esta, su tercera participación en el Major oceánico, el camino se detuvo en el segundo escalón de la fase previa.

    Más allá del resultado, el inicio de 2026 deja para Riera el saldo positivo de su primer triunfo oficial del año y la certeza de que el nivel está, aunque el sorteo esta vez le puso enfrente a una de las rivales más duras del cuadro clasificatorio.

    Jornada negativa para las argentinas

    La caída de Riera no fue la única mala noticia para el tenis nacional en Australia en la noche de este martes. Las otras dos representantes que seguían con vida en la fase previa también resultaron eliminadas en la segunda ronda: Jazmín Ortenzi (217ª) luchó pero terminó cediendo ante la estadounidense Taylor Townsend (116ª) por un doble 6-4. Lourdes Carlé (158ª) batalló, pero cayó ante la china Yue Yuan (130ª) por 7-6, 3-6 y 6-1.

    De esta manera, la legión femenina argentina se queda sin representantes en la etapa clasificatoria, cerrando un inicio de Grand Slam que, aunque esquivo en resultados finales, vuelve a posicionar a jugadoras como Julia Riera en el centro de la escena internacional, con el objetivo intacto de regresar al lote de las 100 mejores del mundo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Julia Riera arrancó con un triunfo en la qualy del Abierto de Australia

    Pergamino fue protagonista en el Cruce Mediano de Junín

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    Facundo Perrone: el nuevo arquero de Douglas que enfrentó los tiros libres de Messi

    No le alcanzó: Racing ganó pero quedó eliminado del Regional Federal Amateur

    Douglas sigue armando el plantel: Marcos Giménez es el segundo refuerzo

    Pergamino Básquet cerró la gira con derrota y ya piensa en Ciclista

    Obligado a remontar: Racing recibe a Colón de Chivilcoy por la revancha

    El cierre de la gira pone a prueba a Pergamino Básquet en Gualeguaychú

    Raimundo Nus cruzó los Andes en un desafío con sello sanmartiniano

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las entradas estarán en venta a partir del domingo

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente

    La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente
    El Gobierno aumenta hasta 19% los peajes en las rutas concesionadas a Corredores Viales

    El Gobierno aumenta hasta 19% los peajes en las rutas concesionadas a Corredores Viales

    Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental

    Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

    El plantel dirigido por Emiliano Capella se encuentra de pretemporada de cara a la Copa Federación, este campeonato comienza este fin de semana y el equipo de calle Pellegrini tiene jornada libre y su debut será en la segunda fecha ante Defensores Unidos de visitante.

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha