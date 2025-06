Julia Riera no pudo con Iva Jovic y se despidió de la qualy de Wimbledon

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La ilusión de Julia Riera en Wimbledon 2025 llegó a su fin este miércoles, tras caer en segunda ronda de la clasificación ante una de las principales favoritas del cuadro previo. En un duelo intenso y cambiante, la pergaminense fue superada por la joven promesa estadounidense Iva Jovic por 6-1, 4-6 y 6-1, en un partido que se extendió por casi dos horas sobre la cancha Nº 8 del All England. Riera, ubicada actualmente en el puesto 192 del ranking WTA, había tenido un debut sólido al vencer con autoridad a la australiana Taylah Preston (6-4 y 6-2), pero en esta segunda instancia se encontró con una rival en plena ascensión. Jovic, de apenas 17 años y número 89 del mundo, venía de consagrarse campeona del WTA 125 de Ilkley, también sobre césped. El arranque fue complicado para Julia, que no logró hacer pie y cedió el primer set con claridad. Sin embargo, en el segundo parcial mostró su mejor versión, ajustó su juego y aprovechó un bajón de su rival para emparejar el marcador. En el set final, Jovic volvió a elevar su nivel y sentenció la historia con contundencia. A pesar de la derrota, la gira europea sobre césped deja buenas sensaciones para la tenista de Pergamino, que sigue ganando experiencia y puntos valiosos en el circuito profesional. Más info en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Wimbledon2025 #TenisArgentino #Pergamino #WTA #OrgulloPergaminense #IvaJovic #TenisFemenino #RieraEnElMundo"

