Julia Riera campeona de dobles en Alemania junto a Lourdes Carlé

Julia Riera y María Lourdes Carlé lograron en Alemania su segundo título jugando juntas. ARCHIVO

La tenista pergaminense Julia Riera sumó este sábado un nuevo título al consagrarse campeona en dobles del torneo ITF W50 de Stuttgart-Vaihingen, Alemania, haciendo dupla con la deroense María Lourdes Carlé. En la final, las segundas preclasificadas vencieron a las ucranianas Anastasiia Sobolieva y Anastasiya Zaparyniuk por 6-2 y 6-3, cerrando una semana perfecta con cuatro victorias.

Revancha rápida tras la derrota en singles Con este título en dobles, “Juli” Riera cerró su actuación en el certamen alemán, donde alcanzó su cuarta semifinal de la temporada en singles tras superar en fila a la rumana Elena Ruxandra Bertea, a la española Nuria Párrizas Díaz -ex Top 50 del mundo- y a la georgiana Ekaterine Gorgodze. En semifinales, este sábado la ucraniana Sobolieva (249°) –una de sus rivales en la final de dobles- le cortó el paso en individuales al vencerla por 6-4 y 6-2, pero horas después la pergaminense encontró su revancha en dobles.

Sexto título en dobles de Julia Riera Con este título, Riera alcanzó su sexto título en dobles: W25 de Sopó, W80 de Brasilia, WTA 125 de Montevideo (2023), W50 de Pilar (2024), W35 de Pergamino (2025) y ahora el W50 de Stuttgart-Vaihingen. Además, junto a Carlé ya había celebrado el WTA 125 de Montevideo en 2023, alcanzado la final del WTA 125 de Bastad y conseguido la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, consolidándose como una de las duplas argentinas más competitivas del circuito.

De esta manera, Riera continúa una gira europea positiva y con un nuevo título en su carrera, que refuerza su crecimiento sostenido en el circuito internacional y su presencia competitiva tanto en singles como en dobles.

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