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    • Force Up se destacó en el Nacional de Powerlifting WRPF en Castelar

    Con varios debutantes en la máxima cita nacional, logró podios y actuaciones que ratifican el crecimiento del grupo y lo proyectan hacia futuros desafíos.

    4 de julio de 2026 - 13:01
    Ludmila García en el primer lugar del podio de la categoría Sub Junior -56 kilos.

    Ludmila García en el primer lugar del podio de la categoría Sub Junior -56 kilos.

    FORCE UP

    Del 24 al 28 de junio se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Powerlifting de la WRPF (World Raw Powerlifting Federation) Argentina en el Club “El Porvenir”, en Castelar, donde más de 600 atletas de todo el país compitieron en una de las citas más importantes del calendario argentino de la disciplina.

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    En ese marco, el equipo pergaminense Force Up, dirigido por la entrenadora Julieta Acevedo, tuvo una destacada participación con resultados sobresalientes en distintas categorías, incluyendo varios debuts a nivel nacional y múltiples podios.

    Morena Dagoberto

    Debutantes con positivos resultados

    Uno de los puntos más relevantes del certamen fue el rendimiento de atletas que compitieron por primera vez en un Nacional. En la categoría Teen -56 kilos, Morena Dagoberto logró quedarse con el primer puesto. Por su parte, Ludmila García, también debutante, obtuvo el triunfo en Sub Junior -56 kilos y además alcanzó el tercer puesto en la categoría Open (24 a 39 años), compitiendo contra atletas de mayor experiencia.

    Grupo Force Up

    Podios y actuaciones en distintas categorías

    Lisandro Santoro, especialista en banco, consiguió el segundo puesto en la categoría Junior -67,5 kilos, sumando otro resultado importante para la delegación. Durante la primera jornada también compitió Marina Montenegro, en la categoría Open -60 kilos, completando una sólida actuación.

    El segundo día de competencia tuvo la participación de la entrenadora y atleta Julieta Acevedo, en Open -67,5 kilos, junto a Magalí Stefanía Benítez, quien también formó parte de la misma categoría.

    En el tercer día, el representante Gianfranco De Antoni compitió en Open -75 kilos, mientras que en la jornada final los atletas Bruno Conti y Juan Ignacio Pistolesi cerraron la participación del equipo en la categoría Open -110 kilos.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "¡El equipo pergaminense Force Up brilló en el Campeonato Nacional de Powerlifting WRPF en Castelar! Con una destacada actuación del 24 al 28 de junio, los atletas dirigidos por Julieta Acevedo cosecharon múltiples podios y mostraron un gran crecimiento. Ludmila García y Morena Dagoberto se quedaron con el primer puesto en sus respectivas categorías, y Lisandro Santoro obtuvo un valioso segundo lugar. Este exitoso desempeño, que incluyó varios debuts a nivel nacional, posiciona al equipo Force Up con una excelente proyección de cara a futuros desafíos, como el Campeonato Iberoamericano Argentina 2026. ¡Un balance altamente positivo que reafirma el talento y la dedicación de los powerlifters de Pergamino! Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"
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    Proyección internacional

    Desde la organización del evento se destacó que esta competencia nacional representa una instancia clasificatoria clave, ya que permite acceder posteriormente al Campeonato Iberoamericano Argentina 2026 (del 29 de septiembre al 4 de octubre), uno de los objetivos deportivos más importantes dentro del circuito de la WRPF.

    Con múltiples podios, debuts exitosos y presencia en distintas divisiones, el equipo Force Up cerró su participación en el Nacional con un balance altamente positivo y proyección hacia nuevos desafíos competitivos.

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