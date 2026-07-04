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    Diversidad creativa: siete artistas comparten sus búsquedas en una nueva muestra de ArteMás

    La exposición Diversidad creativa se inaugura este sábado en la galería ArteMás. Pinturas, textiles y objetos conforman la propuesta.

    4 de julio de 2026 - 13:44
    La muestra Diversidad creativa podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 19:30.

    La muestra Diversidad creativa podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 19:30.

    Este sábado a las 19:00, en ArteMás -Echevarría 555-, se inaugura la muestra Diversidad creativa, integrada por Adba Ana, Blanco Gloria, Cascardo Ester, Castellano Graciela, Giménez Silvia, Grondona Sebastián y Malmierca Ana. El grupo presenta una selección de trabajos realizados en el último período, cada uno siguiendo una línea personal y única.

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    Las producciones reflejan diversos caminos de exploración y búsqueda que dan respuestas a las diferentes inquietudes. La diversidad caracteriza las creaciones y potencia las posibilidades expresivas. El recorrido de cada integrante se diferencia por sus intereses, los materiales y su manera de hacer. Sin embargo, los une el entusiasmo, la alegría de trabajar juntos y una actitud colaborativa que fortalece los resultados. El ensayo y el error son los pasos inevitables que permiten lograr los objetivos planteados. En ese hacer, deshacer, descubrir y ajustar, se nutre un proceso complejo de creación que genera nuevas imágenes y realizaciones estéticas subjetivas.

    Diversidad creativa

    En la sala se podrán apreciar tanto pinturas, como textiles y objetos con variedad de materiales que incluyen espejo, telas, lanas, hilos, maderas. La dinámica de trabajo de los integrantes es vertiginosa, se caracteriza por la curiosidad y el placer en los momentos propios de producción. En ese contexto, los disparadores se convierten en estímulos para nuevas creaciones. Los trabajos expuestos reflejan la libertad con que abordan las realizaciones personales en un juego compartido que los enriquece.

    La exposición, integrada por diversas versiones de una forma de hacer y expresarse, deja ver las intenciones que cada uno sostiene a lo largo de un tiempo de experimentación.

    La galería es coordinada por Marcela Cenacchi, Silvina Morris y Stella Orlando, quienes realizan todas las gestiones para su buen funcionamiento. Sala que se convierte hoy en uno de los pocos espacios disponibles para muestras. Vale destacar el gran aporte que realizan con esfuerzo y continuidad, en el circuito de las Artes Visuales.

    La muestra podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 19:30.

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