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    • Buscan en Santa Fe a Facundo Nahuel Moreno, un joven de Pergamino desaparecido desde hace varios días

    La familia de Facundo Nahuel Moreno, un joven de Pergamino de 25 años, lo busca intensamente en Santa Fe, donde fue visto por última vez durante la madrugada.

    4 de julio de 2026 - 15:11
    Facundo Nahuel Moreno, joven de Pergamino de 25 años, es intensamente buscado en Santa Fe luego de que se perdiera contacto con él hace varios días.

    Facundo Nahuel Moreno, joven de Pergamino de 25 años, es intensamente buscado en Santa Fe luego de que se perdiera contacto con él hace varios días.

    LA OPINION

    La búsqueda de Facundo Nahuel Moreno, un joven de Pergamino de 25 años, mantiene en vilo a familiares y allegados luego de que se perdiera contacto con él en la ciudad de Santa Fe, donde residía junto a su padre. La última vez que fue visto fue durante la madrugada y desde entonces no existen novedades sobre su paradero.

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    La preocupación crece con el paso de las horas entre familiares y amigos de Facundo Nahuel Moreno, quien desapareció en la capital santafesina hace varios días sin dejar rastros.

    El joven, oriundo de Pergamino, se encontraba viviendo junto a su padre en la ciudad de Santa Fe cuando se produjo la desaparición. Desde ese momento, la familia inició una intensa búsqueda que incluye recorridas por distintos barrios, consultas en hospitales y contactos con amigos y conocidos, aunque hasta el momento todas las gestiones resultaron infructuosas.

    Búsqueda de Facundo

    Su madre, Daniela Cisneros, viajó de urgencia desde Pergamino hacia Santa Fe apenas recibió el llamado del padre del joven para colaborar personalmente con las tareas de búsqueda.

    La mujer relató que fue alertada el jueves y ese mismo día decidió trasladarse a la capital provincial.

    "El papá me llamó el jueves y ese mismo jueves viajé para Santa Fe. La última vez que lo vieron fue entre las cuatro y media y las cinco de la madrugada del jueves para el viernes. Desde entonces lo buscamos por todos lados entre familiares y amigos, pero no sabemos nada de él", expresó.

    También contó que continúan recorriendo distintos sectores de la ciudad con la esperanza de obtener alguna pista que permita encontrarlo. "Lo vamos a seguir buscando hasta tener noticias", afirmó con angustia.

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    Facundo Moreno y su mamá Daniela Cisneros.

    Facundo Moreno y su mamá Daniela Cisneros.

    Cómo estaba vestido

    De acuerdo con la información aportada por sus familiares, Facundo Nahuel Moreno mide aproximadamente 1,65 metros de altura, es de tez blanca y al momento de desaparecer vestía: pantalón de jean; zapatillas negras marca Topper; campera negra con detalles grises y gorro de lana color bordó.

    Piden colaboración

    La familia solicita que cualquier persona que haya visto a Facundo Nahuel Moreno o pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con la Policía, el servicio de emergencias 911 o la dependencia policial más cercana.

    También piden que cualquier dato sea informado directamente a sus familiares, ya que cada información puede resultar determinante para avanzar en la búsqueda del joven pergaminense.

    Mientras tanto, allegados y conocidos continúan difundiendo su fotografía y sus características físicas a través de las redes sociales con la esperanza de que alguna persona pueda aportar un dato que permita localizarlo sano y salvo.

    Teléfono de contacto

    El teléfono de contacto de Daniela Cisneros, la mamá del joven es: 2477228649 y lo dejó a disposición para que la contacten si vieron al hijo.

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