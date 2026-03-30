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    • Julia Riera debutó con triunfo y avanzó a octavos en Bogotá

    La pergaminense superó a la francesa Selena Janicijevic en sets corridos en el inicio de su camino en el torneo WTA 250 de Bogotá, donde en 2025 llegó a semis.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    30 de marzo de 2026 - 15:59
    Julia Riera superó este lunes la primera ronda en el torneo WTA 250 de Bogotá.

    Julia Riera superó este lunes la primera ronda en el torneo WTA 250 de Bogotá.

    COPA COLSANITAS

    La tenista pergaminense Julia Riera comenzó con el pie derecho su participación en el torneo WTA 250 de Bogotá, Colombia, la Copa Colsanitas Colsubsidio, que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Country Club de Bogotá y reparte 283.000 dólares en premios. Este lunes, “Juli” (186° del ranking) venció a la francesa Selena Janicijevic (245°) por 7-6 (5) y 6-1 en 1 hora y 28 minutos, avanzando a los octavos de final.

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    Debut con recuperación y dominio

    Riera estuvo contra las cuerdas en el primer set: llegó a estar quiebre abajo 3-5, pero logró recuperarse y forzar el tie break, llevándose finalmente el parcial por 7-6 (5). A partir de ahí, la pergaminense impuso su tenis, dominó las acciones y cerró el segundo set de manera contundente con un 6-1, asegurando su pase a la siguiente instancia con autoridad.

    En octavos, Riera enfrentará a la ganadora del duelo entre la estadounidense Robin Montgomery (337°) y la rusa Anna Blinkova (99°), sexta preclasificada del torneo.

    Julia Riera defiende semifinales

    La pergaminense recibió un wild card para el torneo colombiano y llega con la misión de defender los puntos obtenidos por haber alcanzado las semifinales en la edición 2025. Con su debut exitoso, Riera suma confianza, continuando un proceso de crecimiento que viene mostrando en las últimas semanas: llegó a Bogotá luego de alcanzar las semifinales en el ITF W50 de Chihuahua, México.

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