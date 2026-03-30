Julia Riera debutó con triunfo y avanzó a octavos en Bogotá

Julia Riera superó este lunes la primera ronda en el torneo WTA 250 de Bogotá. COPA COLSANITAS

La tenista pergaminense Julia Riera comenzó con el pie derecho su participación en el torneo WTA 250 de Bogotá, Colombia, la Copa Colsanitas Colsubsidio, que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Country Club de Bogotá y reparte 283.000 dólares en premios. Este lunes, “Juli” (186° del ranking) venció a la francesa Selena Janicijevic (245°) por 7-6 (5) y 6-1 en 1 hora y 28 minutos, avanzando a los octavos de final.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La tenista pergaminense Julia Riera comenzó con el pie derecho su participación en el torneo WTA 250 de Bogotá, Colombia, la Copa Colsanitas Colsubsidio, que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Country Club de Bogotá y reparte 283.000 dólares en premios. Este lunes, “Juli” (186° del ranking) venció a la francesa Selena Janicijevic (245°) por 7-6 (5) y 6-1 en 1 hora y 28 minutos, avanzando a los octavos de final. www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Tenis #Pergamino #Deportes" View this post on Instagram Debut con recuperación y dominio Riera estuvo contra las cuerdas en el primer set: llegó a estar quiebre abajo 3-5, pero logró recuperarse y forzar el tie break, llevándose finalmente el parcial por 7-6 (5). A partir de ahí, la pergaminense impuso su tenis, dominó las acciones y cerró el segundo set de manera contundente con un 6-1, asegurando su pase a la siguiente instancia con autoridad.

En octavos, Riera enfrentará a la ganadora del duelo entre la estadounidense Robin Montgomery (337°) y la rusa Anna Blinkova (99°), sexta preclasificada del torneo.

Julia Riera defiende semifinales La pergaminense recibió un wild card para el torneo colombiano y llega con la misión de defender los puntos obtenidos por haber alcanzado las semifinales en la edición 2025. Con su debut exitoso, Riera suma confianza, continuando un proceso de crecimiento que viene mostrando en las últimas semanas: llegó a Bogotá luego de alcanzar las semifinales en el ITF W50 de Chihuahua, México.

Compartí esta nota en redes sociales:





