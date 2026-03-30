Julia Riera debutó con triunfo y avanzó a octavos en Bogotá

La tenista pergaminense Julia Riera comenzó con el pie derecho su participación en el torneo WTA 250 de Bogotá, Colombia, la Copa Colsanitas Colsubsidio, que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Country Club de Bogotá y reparte 283.000 dólares en premios. Este lunes, “Juli” (186° del ranking) venció a la francesa Selena Janicijevic (245°) por 7-6 (5) y 6-1 en 1 hora y 28 minutos, avanzando a los octavos de final.
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