Zárate ofrece un fin de semana con cultura, deporte inclusivo y grandes eventos gratuitos

Este fin de semana, Zárate vuelve a ofrecer actividades para disfrutar en distintos espacios de la ciudad, con propuestas culturales y recreativas.

Este fin de semana, la ciudad de Zárate despliega una variada agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas para vecinos y visitantes. Con propuestas gratuitas y para todas las edades, distintos espacios locales serán escenario de encuentros que combinan arte , inclusión , música y entretenimiento al aire libre.

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El Forum Cultural abrirá este viernes a las 19:00 con la inauguración de la muestra “Mi Universo en Colores”, de la artista Martha Analía Ruotolo. La exposición, con entrada libre y gratuita, propone un recorrido por obras que exploran formas y colores con fuerte impronta emocional.

En tanto, el domingo desde las 19:00, el Parque Urbano será sede de la XV edición del Festival Provincial de Tango. El evento contará con la conducción de Marcelo Polino, Rubén Silva y Graciela Olguín, y reunirá a destacados artistas, bailarines y músicos. El cierre estará a cargo de la reconocida cantante Adriana Varela.

El sábado 11 de abril, entre las 13:00 y las 16:00, el Club Ferroviarios será escenario de una jornada de fútbol en andadores. La actividad está destinada a personas con discapacidad que utilicen elementos de asistencia como sillas de ruedas, muletas o bastones.

La propuesta, de carácter gratuito, cuenta con el acompañamiento de la Fundación Argentina Inclusión y Deporte, que impulsa iniciativas deportivas inclusivas en todo el país.

Ferias y actividades recreativas para disfrutar en familia

Durante el fin de semana también habrá múltiples ferias y propuestas al aire libre. El Aeródromo de Zárate recibirá el 4° Encuentro de Clubes, con actividades recreativas, foodtrucks, shows en vivo, sorteos y una feria de artesanías.

Además, el viernes se realizará la tradicional Feria Agroecológica en la plaza de Villa Fox. A esto se suman la Feria del Paredón Rosa en Costanera Norte y las ferias de El Andamio en el Parque Urbano, ambas con propuestas de emprendedores locales, ideales para recorrer en familia.