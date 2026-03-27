Rico Zini: "Un mejor acceso a la información pública equilibra la relación entre Estado y la sociedad"

El senador provincial Juan Manuel Rico Zini presentó el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública en la Provincia de Buenos Aires , una iniciativa legislativa que busca aggiornar el marco normativo provincial a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, y su decreto reglamentario, además de adoptar regulaciones que vayan de la mano de las últimas reformas internacionales en esta materia.

Pergamino: un alumno agredió a cinco docentes en la Escuela 42 y reaviva la preocupación por violencia escolar

Con eje en la transparencia de las acciones de gestión gubernamental y la publicidad de las políticas públicas, el articulado de la norma establece las bases para “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.

En este aspecto, la iniciativa se funda en el principio de que toda información en poder del Estado se presume pública- salvo las excepciones legalmente expresadas- y debe estar disponible para todo aquel que la solicite. Asimismo, establece que las reglas de procedimiento para acceder a ella deben facilitar el ejercicio del derecho y no anteponerse como un obstáculo para quien la solicita. De igual manera propone que la información debe publicarse de manera completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles; debe ser entregada con celeridad en tiempos razonables.

En sus principios, el proyecto de ley también hace referencia a la gratuidad, los mecanismos de control, las responsabilidades por incumplimiento de la ley y de manera explícita plantea que “los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales”.

También señala que “el incumplimiento de la presente ley, será considerado causal de mal desempeño”.En otro de sus capítulos, precisa las formas de solicitud de información, las excepcionalidades y las vías de reclamo. Además, describe mecanismos de transparencia activa orientados a “facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública”.

Rico Zini sobre los términos del proyecto

Al referirse a los alcances de esta iniciativa, en diálogo con LA OPINION, el legislador pergaminense, explicó: “Es una norma que brindará a la Provincia de Buenos Aires de una herramienta para hacer real, claro y exigible para cualquier vecino, el derecho a acceder a la información pública de manera gratuita”.

“De aprobarse esta iniciativa, cualquier persona sin abogados de por medio y sin necesidad de justificar sus razones, va a poder pedir información. Eso equilibra la relación entre el Estado y la sociedad”, sostuvo el legislador pergaminense, al tiempo que aclaró: “La transparencia no puede ser solo del Poder Ejecutivo y por esta razón este proyecto alcanza a los tres poderes del Estado, en la convicción de que todos administran recursos públicos y tienen el deber de rendir cuentas”.

“En una época donde hay desconfianza, abrir la información es una forma concreta de reconstruir la credibilidad de las instituciones públicas”, remarcó, ratificando que “la transparencia no puede quedar sujeta a la voluntad de los funcionarios, deben existir mecanismos claros y establecidos que puedan ser empleados con total libertad por la ciudadanía”.

En relación a esto, Juan Manuel Rico Zini planteó que, si bien el acceso a la información pública existe, muchas veces queda sujeto a la voluntad del funcionario de turno. “Lo que buscamos con la ley es que sea un derecho real, claro y exigible para cualquier vecino”, marcó.

En esta línea recordó que si bien laProvincia de Buenos Aires fue pionera en regular el derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos administrativos a través de la Ley 12.475, del 15 de agosto de 2000, y el Estado provincial fue dictando distintas medidas legislativasy reglamentarias, “el tiempo transcurrido desde el dictado de aquella ley, hace necesario adoptar nuevas regulaciones”.

“Este proyecto se inscribe en ese contexto y hace hincapié en que el acceso a la información pública constituye un derecho fundamental de raigambre constitucional y convencional”, añadió.

También alcanza a los municipios

El proyecto contempla la invitación a los municipios bonaerensespara que, a través de sus ordenanzas, adopten los términos de la ley.

Respecto de ello, Juan Manuel Rico Zini planteó: “Invitamos a los municipios a adherir porque creemos que la transparencia también tiene que llegar al nivel local que es donde el vecino tiene más contacto con el Estado”.

“En el proyecto se habla de ‘invitación a adherir’ y no de ‘obligación’ a hacerlo, porque la Constitución reconoce la autonomía municipal y la facultad de dictar sus propias normas”, precisó el senador. Y abundó: “Lo que busca esta ley es generar un marco claro y moderno, al que cada municipio pueda sumarse, entendiendo que con ello los gobiernos locales ganan en credibilidad, orden administrativo y confianza, algo que hoy es clave para gobernar mejor”.