lunes 11 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • José Rasuk fue 16º en El Villicum y sigue en zona de Copa de Plata

    Un toque en la última vuelta le cortó al pergaminense una racha de cinco Top 10 consecutivos. Se ubica 11º en el campeonato del TC Pista y en Buenos Aires buscará asegurar su pase al Play Off.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    11 de agosto de 2025 - 15:00
    José Rasuk y su Chevrolet: “El auto estuvo competitivo todo el fin de semana”.

    José Rasuk y su Chevrolet: “El auto estuvo competitivo todo el fin de semana”.

    HERNAN BARSELLINI

    El piloto pergaminense José Rasuk finalizó 16º en la final del TC Pista disputada este fin de semana en el autódromo San Juan Villicum, por la novena fecha del campeonato 2025. Si bien el resultado cortó una racha de cinco Top 10 consecutivos, el representante del Coiro Competición se mantiene en zona de clasificación al Play Off: se ubica 11º en el campeonato y buscará asegurar su pase a la Copa de Plata en la próxima y última cita de la Etapa Regular.

    Lee además
    En octubre del año pasado, con cuatro funciones, Juventus Lyrica festejó sus tan esperadas bodas de plata en el Teatro Avenida.
    Cultura

    Macbeth: Juventus Lyrica anuncia una nueva producción de alto impacto escénico y musical
    A las bajas se suman 8.107 pensiones pertenecientes a personas fallecidas y 10.038 renuncias voluntarias.

    Suspensión masiva de pensiones no contributivas: ¿Qué hacer si llega la notificación en Pergamino?

    Rasuk llegó a San Juan con grandes expectativas y lo demostró desde el arranque: fue segundo en el primer entrenamiento del sábado y noveno en el segundo. En la clasificación, se metió décimo (entre los 23 participantes) con un tiempo de 1m. 42s. 497/1.000, a 652 milésimas del “poleman” Gastón Iansa (Chevrolet), quien luego se quedaría con la victoria en la final.

    Rasuk 2

    El domingo por la mañana, en la segunda serie, Rasuk fue sexto y eso lo ubicó en la undécima posición de largada para la competencia definitiva. Con un buen ritmo de carrera, se mantenía cerrando el Top 10, pero un toque involuntario a Felipe Bernasconi en la vuelta 7 lo relegó en el clasificador. A partir de ese momento, protagonizó una remontada hasta ubicarse nuevamente 10º. Sin embargo, en la última vuelta, otro incidente -un toque desde atrás por parte de Sebastián Salse (Ford)- lo hizo caer hasta la 16ª posición final.

    José Rasuk: “Vamos a ir con todo a Buenos Aires”

    "El auto estuvo competitivo todo el fin de semana", declaró Rasuk tras la carrera. "En la final veníamos bien, pero el toque a Bernasconi me retrasó mucho. Luego logré avanzar, pero en la última vuelta me vuelven a tocar de atrás y perdí puntos importantes. Le pido disculpas a Felipe y a su equipo. A pesar de todo, estoy conforme con el rendimiento del auto y vamos a ir con todo a Buenos Aires”, agregó el piloto del Chevrolet Nº 25.

    Rasuk

    Con 233,5 puntos en el campeonato, Rasuk se ubica undécimo en la tabla, dentro del grupo de 12 pilotos que acceden al Play Off por la Copa de Plata. No obstante, la definición será ajustada: hay escasa diferencia entre varios competidores, por lo que el pergaminense deberá sumar fuerte en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires el próximo 24 de agosto si quiere asegurar, por primera vez, su lugar entre los protagonistas que definirán el título y los pases al Turismo Carretera.

    Temas
    Seguí leyendo

    Macbeth: Juventus Lyrica anuncia una nueva producción de alto impacto escénico y musical

    Suspensión masiva de pensiones no contributivas: ¿Qué hacer si llega la notificación en Pergamino?

    Alfonso Domenech fue protagonista en el Desafío de las Estrellas del TC: llegó a liderar y finalizó 19º

    Canciones para cuidar: un espectáculo que dejó huella en Pergamino

    La Asociación Juani Muzzioli celebra su tercer aniversario con un llamado a abrazar la diversidad

    Sin merecerlo, Douglas Haig perdió y no levanta cabeza

    Concierto coral en la Casa Socorrense: música, encuentro y celebración comunitaria

    La Feria del Libro Pergamino ya tiene programación confirmada y promete una edición histórica

    Jairo vuelve a Pergamino para cantar sus clásicos y la Misa Criolla junto al Coro San José

    Joaquín Debeljuh Taruselli pone la mira en revalidar el título argentino y alcanzar el latinoamericano

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Asociación Juani Muzzioli trabaja día a día por el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

    La Asociación Juani Muzzioli celebra su tercer aniversario con un llamado a abrazar la diversidad

    Por Carolina Yacobone

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Policía sufrió lesiones leves por las quemaduras producidas por el agua a punto de hervor.

    Una paciente psiquiátrica le arrojó agua hirviendo a una Policía en el pabellón de Salud Mental del Hospital

    Por Alfonso Godoy
    En octubre del año pasado, con cuatro funciones, Juventus Lyrica festejó sus tan esperadas bodas de plata en el Teatro Avenida.
    Cultura

    Macbeth: Juventus Lyrica anuncia una nueva producción de alto impacto escénico y musical

    José Rasuk y su Chevrolet: “El auto estuvo competitivo todo el fin de semana”.

    José Rasuk fue 16º en El Villicum y sigue en zona de Copa de Plata

    A las bajas se suman 8.107 pensiones pertenecientes a personas fallecidas y 10.038 renuncias voluntarias.

    Suspensión masiva de pensiones no contributivas: ¿Qué hacer si llega la notificación en Pergamino?

    Esta oferta turística adquirió notoriedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada vez aumenta la gente local que se suma.

    Los miradores secretos de Buenos Aires: un viaje para redescubrir su historia y arquitectura