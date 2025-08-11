José Rasuk fue 16º en El Villicum y sigue en zona de Copa de Plata

José Rasuk y su Chevrolet: “El auto estuvo competitivo todo el fin de semana”. HERNAN BARSELLINI

El piloto pergaminense José Rasuk finalizó 16º en la final del TC Pista disputada este fin de semana en el autódromo San Juan Villicum, por la novena fecha del campeonato 2025. Si bien el resultado cortó una racha de cinco Top 10 consecutivos, el representante del Coiro Competición se mantiene en zona de clasificación al Play Off: se ubica 11º en el campeonato y buscará asegurar su pase a la Copa de Plata en la próxima y última cita de la Etapa Regular.

Rasuk llegó a San Juan con grandes expectativas y lo demostró desde el arranque: fue segundo en el primer entrenamiento del sábado y noveno en el segundo. En la clasificación, se metió décimo (entre los 23 participantes) con un tiempo de 1m. 42s. 497/1.000, a 652 milésimas del “poleman” Gastón Iansa (Chevrolet), quien luego se quedaría con la victoria en la final.

Rasuk 2 El domingo por la mañana, en la segunda serie, Rasuk fue sexto y eso lo ubicó en la undécima posición de largada para la competencia definitiva. Con un buen ritmo de carrera, se mantenía cerrando el Top 10, pero un toque involuntario a Felipe Bernasconi en la vuelta 7 lo relegó en el clasificador. A partir de ese momento, protagonizó una remontada hasta ubicarse nuevamente 10º. Sin embargo, en la última vuelta, otro incidente -un toque desde atrás por parte de Sebastián Salse (Ford)- lo hizo caer hasta la 16ª posición final.

José Rasuk: “Vamos a ir con todo a Buenos Aires” "El auto estuvo competitivo todo el fin de semana", declaró Rasuk tras la carrera. "En la final veníamos bien, pero el toque a Bernasconi me retrasó mucho. Luego logré avanzar, pero en la última vuelta me vuelven a tocar de atrás y perdí puntos importantes. Le pido disculpas a Felipe y a su equipo. A pesar de todo, estoy conforme con el rendimiento del auto y vamos a ir con todo a Buenos Aires”, agregó el piloto del Chevrolet Nº 25.

Rasuk Con 233,5 puntos en el campeonato, Rasuk se ubica undécimo en la tabla, dentro del grupo de 12 pilotos que acceden al Play Off por la Copa de Plata. No obstante, la definición será ajustada: hay escasa diferencia entre varios competidores, por lo que el pergaminense deberá sumar fuerte en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires el próximo 24 de agosto si quiere asegurar, por primera vez, su lugar entre los protagonistas que definirán el título y los pases al Turismo Carretera.

