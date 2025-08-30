sábado 30 de agosto de 2025
    • Fútbol de San Pedro: está todo listo para la séptima fecha del Torneo Clausura "Marcos Barlatay"

    Fútbol. Si el clima lo permite, este fin de semana se juega la séptima fecha del Clausura “Marcos Barlatay”.

    30 de agosto de 2025 - 13:05
    Futbol local: en San Pedro está todo listo para la séptima fecha del torneo clausura "Marcos Barlatay"

    LAOPINION

    Fin de semana con acción en todas las zonas: La Liga Deportiva Sampedrina confirmó el cronograma oficial de la séptima fecha del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”, que se disputará este fin de semana en distintos escenarios de la ciudad y alrededores. Como siempre, el desarrollo de la jornada dependerá de las condiciones climáticas.

    El certamen sigue sumando emociones con partidos decisivos en ambas zonas y un interzonal que podría ser determinante en la tabla general.

    Sábado: dos partidos para abrir la jornada

    La acción comenzará el sábado a las 16.30 con el duelo entre La Esperanza y Defensores Unidos, correspondiente a la zona A.

    A las 18.30, el turno será para el interzonal entre Paraná y Central Córdoba, en Santa Lucía. El encuentro promete tensión y buen fútbol, con ambos equipos buscando afirmarse en la tabla.

    Domingo: tres encuentros y cierre en Gobernador Castro

    La jornada del domingo ofrecerá tres partidos clave:

    • A las 16.00, América recibirá a Las Palmeras en el Estadio Municipal, por la zona B.

    • A las 16.30, Banfield visitará a Independencia, también por la zona B.

    • El cierre de la fecha será a las 17.00, con Agricultores enfrentando a Mitre en Gobernador Castro, por la zona A.

    Cronograma completo – Fecha 7

    Sábado

    • La Esperanza vs. Defensores Unidos – 16.30 (Zona A)

    • Central Córdoba vs. Paraná – 18.30 (Interzonal)

    Domingo

    • América vs. Las Palmeras – 16.00 (Zona B)

    • Independencia vs. Banfield – 16.30 (Zona B)

    • Agricultores vs. Mitre – 17.00 (Zona A)

    Todos quieren sumar

    Con cada vez menos margen de error, los equipos buscarán sumar puntos fundamentales para definir sus posiciones de cara al cierre de la fase regular. El Torneo Clausura “Marcos Barlatay” se consolida como el principal certamen del fútbol local, con alta participación, buen nivel de competencia y el apoyo sostenido de los hinchas.

    Desde la Liga recordaron que todos los partidos están sujetos a la evolución del clima, pero se espera poder cumplir con la programación sin modificaciones.

