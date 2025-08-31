domingo 31 de agosto de 2025
    • Douglas busca cortar la racha y renacer en Chivilcoy en el debut de Sebastián Cejas

    Con cinco derrotas al hilo en la Segunda Fase del Torneo Federal A, el Rojinegro visitará a Independiente desde las 15:30 en el estadio “Raúl Lungarzo”.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    31 de agosto de 2025 - 07:15
    Sebastián “Terremoto” Cejas tendrá en Chivilcoy su primer examen como DT de Douglas.

    Sebastián “Terremoto” Cejas tendrá en Chivilcoy su primer examen como DT de Douglas.

    LA OPINION

    La ilusión siempre se renueva. Y en el fútbol, esa frase adquiere un valor casi simbólico cada vez que hay un cambio de ciclo. Este domingo, Douglas Haig vuelve a salir a la cancha por el Torneo Federal A y lo hace con la esperanza de empezar a dejar atrás una racha negativa. Desde las 15:30, el “Rojinegro” visitará a Independiente de Chivilcoy por la séptima fecha de la Zona B de la Segunda Fase, en lo que será el debut oficial de Sebastián Cejas como DT.

    Con cinco derrotas en igual cantidad de presentaciones en esta instancia del torneo, el equipo pergaminense marcha último, sin puntos y con apenas dos goles convertidos. A eso se suma una racha de nueve partidos sin triunfos si se toma en cuenta el final de la fase anterior. Pero incluso en este panorama, hay una puerta abierta: la del cambio, la de un nuevo comienzo. Y esa es la que intentará atravesar este domingo en el estadio “Raúl Lungarzo”.

    El estreno de “Terremoto”

    La llegada de Sebastián Cejas, exarquero de Newell’s, Roma y Gimnasia de La Plata, entre otros equipos, se oficializó hace dos semanas. El nuevo cuerpo técnico asumió con la premisa de trabajar a fondo en lo anímico y futbolístico, con la mira puesta en la Reválida, donde se pondrá en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional.

    Cejas y el resto del cuerpo técnico aprovecharon la fecha libre que tuvo el fin de semana pasado el “Fogonero” para realizar entrenamientos intensivos y comenzar a delinear una identidad. Hubo charlas grupales, enfoque en lo táctico y un amistoso preparatorio ante Sports de Salto, que permitió ver en acción al plantel y comenzar a definir una estructura de juego.

    Para este partido, Douglas Haig saldría a la cancha con: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Nicolás Bazzana, Agustín Pezzi, Mariano Mauri; Gonzalo Baglivo, Brian Meza, Mauro Ponce de León; Santiago Gutiérrez, Fabricio González y Emiliano Bogado. En cuanto a las bajas, no estará disponible el marcador central Bruno Bianchi, quien se recupera de un desgarro.

    Rival directo en el fondo

    Independiente de Chivilcoy tampoco atraviesa un buen momento deportivo. El equipo dirigido por Luciano Avalos suma solo dos puntos en seis partidos (2 empates y 4 derrotas) y también llega golpeado, tras tres caídas consecutivas: 3-1 ante San Martín de Formosa de visitante, 3-2 frente a Sportivo Belgrano de local y 1-0 con Atlético Rafaela en la última fecha de visitante.

    Con estos antecedentes, el partido aparece como un duelo directo entre dos equipos necesitados de puntos y confianza. Para ambos, se trata de una oportunidad concreta para cortar rachas negativas, mejorar el ánimo del plantel y volver a creer en sus posibilidades, aunque el margen sea escaso.

    Tabla Douglas

    Una tabla que no perdona

    Douglas Haig se ubica en el último lugar de la Zona B con 0 puntos, 2 goles a favor y 7 en contra. Por encima está Independiente, con 2 unidades. El grupo lo lidera Atlético Rafaela (13 puntos), seguido por Sportivo Belgrano (12), Gimnasia de Chivilcoy y San Martín de Formosa (ambos con 11). Estos cuatro equipos son los que hoy están logrando la clasificación a la Tercera Fase (cuartos de final por el primer ascenso).

    Sin embargo, hay un objetivo adicional: el quinto puesto de la tabla otorga una plaza para la Copa Argentina 2026, y Douglas Haig aún puede aspirar a ese lugar. Actualmente está a siete puntos de Sarmiento de La Banda (5º), cuando quedan nueve unidades en juego. El camino es complicado, pero mientras las matemáticas lo permitan, la esperanza se mantiene viva.

    Pensando en la Reválida

    Más allá de lo inmediato, el gran desafío que tiene por delante el nuevo cuerpo técnico es preparar al equipo para afrontar la Reválida, donde el “Rojinegro” buscará dar pelea por el segundo ascenso. En ese contexto, el partido de este domingo en Chivilcoy puede significar mucho más que tres puntos. Puede ser el punto de partida para la reconstrucción de un equipo que necesita reencontrarse consigo mismo.

    Dejá tu comentario

