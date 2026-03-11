jueves 12 de marzo de 2026
    • Cambian el esquema de subsidios a las tarifas de gas: ¿Cómo impacta en el precio?

    Es oficial el cambio establecido por el Gobierno nacional en materia de tarifas de gas; a tener en cuenta en tema facturación.

    11 de marzo de 2026 - 15:10
    Este miércoles confirmaron los cambios en tarifas de gas y subsidios.

    El Gobierno nacional modificó el esquema de actualización del precio del gas dentro del sistema de subsidios y redefinió los períodos estacionales utilizados para trasladar esos valores a las tarifas. La medida quedó formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

    La iniciativa impulsada por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía argentino; establece nuevas reglas para aplicar los ajustes vinculados al costo del gas que adquieren las distribuidoras, un componente que forma parte de la tarifa final que pagan los usuarios del servicio.

    En Pergamino y el resto de la región

    En ese marco, se restablecen dos períodos estacionales para aplicar las actualizaciones: el período invernal se extenderá del 1 de mayo al 30 de septiembre, mientras que el período estival abarcará del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente.

    El cambio quedó establecido mediante la Resolución N°60/2026, que redefine el mecanismo utilizado para trasladar a las tarifas las variaciones en el precio del gas. Ese procedimiento integra el esquema regulatorio que ordena el funcionamiento del servicio de distribución.

    La decisión también modifica el numeral 9.4.2.3 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución aprobadas por el Decreto N°2.255/1992, que fija el marco legal para la prestación del servicio público de gas por redes.

    Cambios en la regulación del precio del gas

    La normativa se apoya en lo establecido por la Ley N°24.076, que determina que el precio del gas vendido por las distribuidoras a los usuarios debe incluir el costo de adquisición del combustible. La reglamentación de esa norma prevé además que las variaciones en ese valor deben trasladarse a la tarifa final sin generar ganancias ni pérdidas para las empresas distribuidoras o transportistas. El mecanismo y la periodicidad quedan definidos por la autoridad regulatoria.

    Según detalla la nueva Resolución, el esquema vigente había sido modificado en 2018 mediante una decisión del entonces Ministerio de Energía y Minería, que había alineado los períodos de actualización con los cuadros tarifarios semestrales. La Secretaría de Energía señaló que ese criterio "ha perdido relevancia en el contexto actual", a partir de la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU), que fija un valor promedio anual del gas reconocido dentro de la tarifa.

    En ese contexto, el organismo indicó que la estacionalidad regulatoria ya no responde principalmente a variaciones en el precio del gas, sino al comportamiento de la demanda del sistema, que suele incrementarse de manera marcada a partir de mayo.

