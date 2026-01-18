Servicios Públicos de Pergamino: limpieza del lago del Parque Municipal y mantenimiento en los barrios

El área de Servicios Públicos de Pergamino avanza con un extenso plan de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad, a través de los equipos de trabajo municipales, llevan adelante tareas vinculadas al perfilado y mejoramiento de calles, la limpieza y desobstrucción de desagües pluviales, el mantenimiento de los espacios públicos, el escoriado de las arterias de tierra y la intervención integral en canales . En este contexto, cobra especial relevancia la limpieza profunda del lago del Parque Municipal General San Martín, uno de los espacios verdes más representativos y concurridos por la comunidad.

Estas acciones se desarrollan de manera simultánea en distintos barrios de la ciudad, alcanzando zonas como El Molino, Luar Kayad, Tierra de Sueños, Los Pinos, La Guarida y sectores aledaños, donde las cuadrillas municipales trabajan para mejorar la transitabilidad de las calles y garantizar condiciones adecuadas para los vecinos. Estas tareas resultan fundamentales especialmente en aquellos barrios donde el crecimiento urbano y las condiciones climáticas generan mayores demandas en el mantenimiento.

El secretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Verdún , en diálogo con el Diario explicó que el operativo responde a una planificación integral que busca atender tanto los reclamos puntuales como el mantenimiento general de la ciudad. “Las cuadrillas de la Secretaría están tratando de cumplir con todas las necesidades que tiene la ciudad y sus vecinos. Sabemos que todavía falta mucho por hacer, pero día a día vamos avanzando con los reclamos y, al mismo tiempo, sostenemos el mantenimiento general en todos los barrios”, señaló el funcionario.

Uno de los ejes centrales del trabajo actual está puesto en el lago del Parque Municipal “General San Martín”, donde se lleva adelante una intervención profunda que incluye la extracción de plantas acuáticas, residuos sólidos y material sedimentario acumulado en el fondo. Se trata de una tarea de gran complejidad que demanda el uso de maquinaria específica y la participación de personal capacitado, con el objetivo de recuperar todo el espejo de agua y mejorar las condiciones ambientales del lugar.

En el lago municipal

Verdún detalló que esta limpieza resulta clave no solo desde el punto de vista estético, sino también ambiental y sanitario. “Estamos llevando adelante una limpieza profunda del lago del Parque, retirando plantas, desechos y sedimentos que se fueron acumulando con el tiempo. Es una intervención necesaria para preservar este espacio y para que los vecinos puedan disfrutarlo en mejores condiciones”, afirmó.

El lago del Parque Municipal siempre fue uno de los puntos más visitados por familias, niños y vecinos que utilizan este espacio para la recreación y el esparcimiento; por este motivo, desde el área de Servicios Públicos se remarca la importancia de sostener este tipo de trabajos de manera periódica y no como acciones aisladas. “Nuestro objetivo es lograr continuidad en el trabajo y mantener todo lo que venimos haciendo. Es fundamental que el pergaminense vea que no se trata de una intervención por única vez, sino de una política sostenida en el tiempo”, remarcó el secretario.

Las tareas en el Parque se complementan además con el mantenimiento general de los espacios verdes, senderos, sectores de descanso y áreas recreativas, buscando preservar uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. En paralelo, continúan los trabajos en canales y desagües pluviales, una labor estratégica para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes ante lluvias intensas.

Mantenimiento de la ciudad

Finalmente, Verdún subrayó que la política de mantenimiento urbano apunta a mejorar de forma progresiva el ordenamiento de la ciudad y la calidad de vida de los vecinos. “La idea es sostener el trabajo en el tiempo, mantener las calles, los espacios públicos y los canales en condiciones, y avanzar paso a paso hacia una ciudad más ordenada”, concluyó.

De esta manera, la Municipalidad de Pergamino continúa ejecutando un plan integral de mantenimiento que combina intervenciones en la vía pública, acciones de cuidado ambiental y trabajos de puesta en valor de espacios emblemáticos, con el lago del Parque Municipal “General San Martín” como uno de los puntos centrales de esta etapa de trabajo.