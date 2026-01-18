domingo 18 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Servicios Públicos de Pergamino: limpieza del lago del Parque Municipal y mantenimiento en los barrios

    Desde el área de Servicios Públicos de Pergamino están desarrollando importantes intervenciones en diferentes zonas de la ciudad.

    18 de enero de 2026 - 06:56
    Servicios Públicos de Pergamino desarrolló trabajos en el lago del Parque Muinicipal.

    El área de Servicios Públicos de Pergamino avanza con un extenso plan de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad, a través de los equipos de trabajo municipales, llevan adelante tareas vinculadas al perfilado y mejoramiento de calles, la limpieza y desobstrucción de desagües pluviales, el mantenimiento de los espacios públicos, el escoriado de las arterias de tierra y la intervención integral en canales. En este contexto, cobra especial relevancia la limpieza profunda del lago del Parque Municipal General San Martín, uno de los espacios verdes más representativos y concurridos por la comunidad.

    Lee además
    Las máquinas del área de Servicios Públicos de Pergamino están trabajando en distintos barrios. 

    Servicios Públicos de Pergamino: fuerte despliegue en los barrios de la ciudad
    El verano a pura ternura infantil en el Club Comunicaciones.

    Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

    Estas acciones se desarrollan de manera simultánea en distintos barrios de la ciudad, alcanzando zonas como El Molino, Luar Kayad, Tierra de Sueños, Los Pinos, La Guarida y sectores aledaños, donde las cuadrillas municipales trabajan para mejorar la transitabilidad de las calles y garantizar condiciones adecuadas para los vecinos. Estas tareas resultan fundamentales especialmente en aquellos barrios donde el crecimiento urbano y las condiciones climáticas generan mayores demandas en el mantenimiento.

    Detalles de los trabajos en Pergamino

    El secretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Verdún, en diálogo con el Diario explicó que el operativo responde a una planificación integral que busca atender tanto los reclamos puntuales como el mantenimiento general de la ciudad. “Las cuadrillas de la Secretaría están tratando de cumplir con todas las necesidades que tiene la ciudad y sus vecinos. Sabemos que todavía falta mucho por hacer, pero día a día vamos avanzando con los reclamos y, al mismo tiempo, sostenemos el mantenimiento general en todos los barrios”, señaló el funcionario.

    Uno de los ejes centrales del trabajo actual está puesto en el lago del Parque Municipal “General San Martín”, donde se lleva adelante una intervención profunda que incluye la extracción de plantas acuáticas, residuos sólidos y material sedimentario acumulado en el fondo. Se trata de una tarea de gran complejidad que demanda el uso de maquinaria específica y la participación de personal capacitado, con el objetivo de recuperar todo el espejo de agua y mejorar las condiciones ambientales del lugar.

    En el lago municipal

    Verdún detalló que esta limpieza resulta clave no solo desde el punto de vista estético, sino también ambiental y sanitario. “Estamos llevando adelante una limpieza profunda del lago del Parque, retirando plantas, desechos y sedimentos que se fueron acumulando con el tiempo. Es una intervención necesaria para preservar este espacio y para que los vecinos puedan disfrutarlo en mejores condiciones”, afirmó.

    El lago del Parque Municipal siempre fue uno de los puntos más visitados por familias, niños y vecinos que utilizan este espacio para la recreación y el esparcimiento; por este motivo, desde el área de Servicios Públicos se remarca la importancia de sostener este tipo de trabajos de manera periódica y no como acciones aisladas. “Nuestro objetivo es lograr continuidad en el trabajo y mantener todo lo que venimos haciendo. Es fundamental que el pergaminense vea que no se trata de una intervención por única vez, sino de una política sostenida en el tiempo”, remarcó el secretario.

    Las tareas en el Parque se complementan además con el mantenimiento general de los espacios verdes, senderos, sectores de descanso y áreas recreativas, buscando preservar uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. En paralelo, continúan los trabajos en canales y desagües pluviales, una labor estratégica para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes ante lluvias intensas.

    Mantenimiento de la ciudad

    Finalmente, Verdún subrayó que la política de mantenimiento urbano apunta a mejorar de forma progresiva el ordenamiento de la ciudad y la calidad de vida de los vecinos. “La idea es sostener el trabajo en el tiempo, mantener las calles, los espacios públicos y los canales en condiciones, y avanzar paso a paso hacia una ciudad más ordenada”, concluyó.

    De esta manera, la Municipalidad de Pergamino continúa ejecutando un plan integral de mantenimiento que combina intervenciones en la vía pública, acciones de cuidado ambiental y trabajos de puesta en valor de espacios emblemáticos, con el lago del Parque Municipal “General San Martín” como uno de los puntos centrales de esta etapa de trabajo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Servicios Públicos de Pergamino: fuerte despliegue en los barrios de la ciudad

    Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

    El pueblo de Pinzón se prepara para vivir la primera edición de La Pinzón City

    Inclusión laboral: un joven con Asperger se desempeña como ayudante de guardavidas en Sports

    Douglas acelera en el mercado y perfila el plantel para el Federal A

    Mauro García: "Tenemos los pilotos, los autos y la gente para ser protagonistas"

    Lucas Panno: resiliencia, empatía y solidaridad como una forma de vida

    Pre-residencias en Pergamino: el Hospital San José abre la inscripción a una formación clave

    Tolerancia Cero en Pergamino: en solo 16 días el Municipio secuestró 350 motos en controles de tránsito

    Mujeres en Acción: Pergamino entregó insumos para fortalecer la independencia económica de mujeres

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    tolerancia cero en pergamino: en solo 16 dias el municipio secuestro 350 motos en controles de transito

    Tolerancia Cero en Pergamino: en solo 16 días el Municipio secuestró 350 motos en controles de tránsito

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La oficina de PAMI permanece cerrada desde hace dos meses y los afiliados de Pérez Millán solo reciben atención remota, sin días ni horarios fijos.

    Pérez Millán: el Concejo Deliberante exige reabrir de urgencia la oficina de PAMI
    El verano a pura ternura infantil en el Club Comunicaciones.

    Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

    El 14 de enero de 2006 se recuerda como una de las fechas más trágicas en la historia de San Nicolás.

    San Nicolás: A 20 años del incendio del hotel El Acuerdo, la tragedia que marcó para siempre a los nicoleños

    Trenes de larga distancia: una semana alocada para viajar por un servicio cada día menos confiable.

    San Pedro: Trenes de larga distancia, una semana caótica expone el deterioro del servicio a Rosario

    Pinzón se viste de fiesta. El evento invita a compartir una noche al aire libre con música, gastronomía y múltiples atractivos para todas las edades.
    Cultura y espectáculos

    El pueblo de Pinzón se prepara para vivir la primera edición de La Pinzón City