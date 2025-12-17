miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino participó del ciclo de webinarios "Decidir con datos: gestión local basada en evidencia"

    El ciclo fue organizado por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas, contando con la Municipalidad de Pergamino.

    17 de diciembre de 2025 - 15:53
    Pergamino, presente en esta importante jornada

    La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Sistemas de Información Georreferenciada, dependiente de la Subsecretaría de Modernización, Innovación y Tecnología, participó el jueves 11 de diciembre del cuarto y último encuentro virtual del ciclo de webinarios “Decidir con datos: gestión local basada en evidencia”.

    Lee además
    Ubicada en la esquina de avenida Colón y 11 de Septiembre, Sandwichería Avenida es sinónimo de tradición y confianza en la gastronomía local.
    La Opinión Gourmet

    Sandwichería Avenida: el clásico de Pergamino que resuelve tu lunch en dos clics
    no va mas: sin el casco colocado, multa y secuestro inmediato de la moto

    No va más: Sin el casco colocado, multa y secuestro inmediato de la moto

    El ciclo fue organizado por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de compartir experiencias, aprendizajes y desafíos vinculados a la gestión local basada en evidencia en municipios argentinos.

    Temáticas y participación de Pergamino

    El encuentro tuvo como eje la temática “Infraestructura de datos espaciales: una herramienta para la gestión local”, y se propuso como objetivos principales:

    • Difundir buenas prácticas y herramientas aplicables a la gestión municipal.

    • Visibilizar el uso de registros administrativos en los procesos de toma de decisiones.

    • Impulsar la articulación entre municipios, la Provincia y universidades.

    • Identificar oportunidades y desafíos para el fortalecimiento de los sistemas locales de información.

    Los primeros tres encuentros se pueden ver desde el canal: https://www.youtube.com/@prensaeconomia y el cuarto encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=vs6X1FRMa2k

    Esta serie de webinarios tendrá continuidad durante el 2026.

    Actividad y futuro

    La actividad estuvo dirigida a autoridades y equipos municipales, organismos provinciales y nacionales, universidades y centros de investigación, y permitió intercambiar conocimientos sobre el rol de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) en la integración de información geoespacial para una toma de decisiones más informada y eficiente.

    Además del Municipio de Pergamino, participaron los municipios de Las Flores (Provincia de Buenos Aires), Tandil (Provincia de Buenos Aires) y Villa Allende (Provincia de Córdoba).

    Por su parte, IDEBA —la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Buenos Aires— presentó la “Solución Integral de Gestión Geoespacial (SIGG)”, un stack tecnológico que permite a los municipios bonaerenses contar con su propia IDE en la nube, a costo cero y con bajo impacto en la necesidad de recursos humanos especializados.

    En representación del Municipio de Pergamino, el Director de Sistemas de Información Georreferenciada Federico Gazaba presentó el trabajo “Análisis de islas de calor en Pergamino” elaborado en conjunto con el Investigador Mgter. Nissim Lebovits, del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT-UNLP), becario Fulbright y especialista en resiliencia urbana frente a eventos de calor extremo. El estudio expone un análisis territorial basado en datos abiertos satelitales, combinados con información local proveniente de la IDE Pergamino. A partir de este análisis, se identifican líneas de acción que pueden ser implementadas desde el Estado para mitigar los efectos de las islas de calor en la ciudad, tales como el incremento del arbolado público en calles y espacios verdes, la implementación de planes de acción coordinados con las áreas de salud y emergencias, el desarrollo de infraestructura gris en puntos estratégicos y la promoción de proyectos educativos que aborden esta problemática en el ámbito de la educación formal.

    La participación del Municipio en este espacio reafirma su compromiso con la modernización de la administración pública, el uso de datos confiables y la alineación con estándares nacionales, como los promovidos por IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina).

    Desde la Municipalidad se continuará impulsando iniciativas que fortalezcan la gestión basada en evidencia, contribuyendo a una administración más transparente, eficiente y cercana a las necesidades de la ciudadanía.

    Temas
    Seguí leyendo

    Sandwichería Avenida: el clásico de Pergamino que resuelve tu lunch en dos clics

    No va más: Sin el casco colocado, multa y secuestro inmediato de la moto

    Séptimo Cielo: una experiencia gourmet para saborear las noches de Pergamino

    Helena Arbeleche cerró el año con doble oro y récords en el Campeonato República

    La música coral de Pergamino se une por la solidaridad en un Concierto de Navidad

    Fiestas de egresados bajo la lupa: denuncias por presuntas estafas y maniobras irregulares en Pergamino

    Pergamino Básquet cerró el año con una ajustada derrota ante Quilmes

    Fiorente en Pergamino: sabores que invitan a quedarse, a cualquier hora del día

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

    Pergamino y municipios de la zona reunidos por la Cuenca del Río Arrecifes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    A pesar de las presuntas estafas las situaciones fueron resueltas por los padres y los estudiantes tuvieron sus celebraciones.

    Fiestas de egresados bajo la lupa: denuncias por presuntas estafas y maniobras irregulares en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Círculo de Periodistas Deportivos de San Nicolás organizará esta noche una nueva edición de la Fiesta del Deporte, la cual en esta oportunidad llevará el nombre de “Higinio Yacopetti”.

    Se entregan hoy en San Nicolás los Premios Plumi 2025 en la Fiesta del Deporte
    El Centro Universitario de Ramallo cerró las inscripciones a sus carreras con una jornada especial en Pérez Millán y proyecta una matrícula cercana a 900 estudiantes.

    Ramallo: Cerraron las inscripciones universitarias con una jornada especial en Pérez Millán

    Se trata de una propuesta que combina la tendencia global del smash con uno de los sabores más reconocidos de la cocina veraniega. 

    La "Caesar Burger", la nueva tendencia gastronómica para el verano

    El desafío del bloque libertario
    Diputados

    El oficialismo inició el debate del presupuesto, logró el quórum al límite y ganó una pulseada clave

    Sanatorio COOPSER advirtió que el sistema de salud de San Pedro se encuentra en riesgo debido a una significativa deuda que mantiene la obra social Unión Personal (UP). 

    San Pedro: El Sanatorio COOPSER pone en riesgo su funcionamiento por una millonaria deuda de Unión Personal