Pergamino participó del ciclo de webinarios "Decidir con datos: gestión local basada en evidencia"

La Municipalidad de Pergamino , a través de la Dirección de Sistemas de Información Georreferenciada, dependiente de la Subsecretaría de Modernización, Innovación y Tecnología, participó el jueves 11 de diciembre del cuarto y último encuentro virtual del ciclo de webinarios “Decidir con datos: gestión local basada en evidencia”.

No va más: Sin el casco colocado, multa y secuestro inmediato de la moto

La Opinión Gourmet Sandwichería Avenida: el clásico de Pergamino que resuelve tu lunch en dos clics

El ciclo fue organizado por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de compartir experiencias, aprendizajes y desafíos vinculados a la gestión local basada en evidencia en municipios argentinos.

El encuentro tuvo como eje la temática “Infraestructura de datos espaciales: una herramienta para la gestión local”, y se propuso como objetivos principales:

• Visibilizar el uso de registros administrativos en los procesos de toma de decisiones.

• Impulsar la articulación entre municipios, la Provincia y universidades.

• Identificar oportunidades y desafíos para el fortalecimiento de los sistemas locales de información.

Los primeros tres encuentros se pueden ver desde el canal: https://www.youtube.com/@prensaeconomia y el cuarto encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=vs6X1FRMa2k

Esta serie de webinarios tendrá continuidad durante el 2026.

Actividad y futuro

La actividad estuvo dirigida a autoridades y equipos municipales, organismos provinciales y nacionales, universidades y centros de investigación, y permitió intercambiar conocimientos sobre el rol de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) en la integración de información geoespacial para una toma de decisiones más informada y eficiente.

Además del Municipio de Pergamino, participaron los municipios de Las Flores (Provincia de Buenos Aires), Tandil (Provincia de Buenos Aires) y Villa Allende (Provincia de Córdoba).

Por su parte, IDEBA —la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Buenos Aires— presentó la “Solución Integral de Gestión Geoespacial (SIGG)”, un stack tecnológico que permite a los municipios bonaerenses contar con su propia IDE en la nube, a costo cero y con bajo impacto en la necesidad de recursos humanos especializados.

En representación del Municipio de Pergamino, el Director de Sistemas de Información Georreferenciada Federico Gazaba presentó el trabajo “Análisis de islas de calor en Pergamino” elaborado en conjunto con el Investigador Mgter. Nissim Lebovits, del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT-UNLP), becario Fulbright y especialista en resiliencia urbana frente a eventos de calor extremo. El estudio expone un análisis territorial basado en datos abiertos satelitales, combinados con información local proveniente de la IDE Pergamino. A partir de este análisis, se identifican líneas de acción que pueden ser implementadas desde el Estado para mitigar los efectos de las islas de calor en la ciudad, tales como el incremento del arbolado público en calles y espacios verdes, la implementación de planes de acción coordinados con las áreas de salud y emergencias, el desarrollo de infraestructura gris en puntos estratégicos y la promoción de proyectos educativos que aborden esta problemática en el ámbito de la educación formal.

La participación del Municipio en este espacio reafirma su compromiso con la modernización de la administración pública, el uso de datos confiables y la alineación con estándares nacionales, como los promovidos por IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina).

Desde la Municipalidad se continuará impulsando iniciativas que fortalezcan la gestión basada en evidencia, contribuyendo a una administración más transparente, eficiente y cercana a las necesidades de la ciudadanía.