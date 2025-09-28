domingo 28 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Herrería 2430 Pergamino: tradición, diseño y un desafío histórico en el barrio

    Dentro de esa línea de crecimiento, Herrería 2430 enfrenta ahora el desafío más grande de su historia: el desarrollo de trabajos para Tierra Dorada.

    28 de septiembre de 2025 - 07:04
    Hernán Leiva es uno de los propietarios de Herrería 2430.

    Hernán Leiva es uno de los propietarios de Herrería 2430.

    LA OPINION

    Con más de una década de trayectoria, Herrería 2430 se consolidó en Pergamino como una empresa de referencia en herrería de obra. Fundada por Hernán Leiva y su socio Rodolfo “Fito” Gómez, el emprendimiento tiene su sede en calle Saucedo 380 y se dedica a la fabricación de aberturas, puertas, portones, frentes, rejas forjadas, pérgolas, techos y galerías.

    Lee además
    En la actualidad, HormiRed se encuentra trabajando en la parte hidráulica de Tierra Dorada.

    HormiRed: 25 años de experiencia que hoy se proyectan en Tierra Dorada
    Para Bató, Tierra Dorada es un antes y un después en su carrera: “Es el proyecto más desafiante que tuve”, señaló.

    Baca Arquitectura Pergamino: el sello de Facundo Bató en la creación de Tierra Dorada

    “Desde 2011 me dedico a la herrería, un oficio que aprendí de mi padre. Con los años fuimos creciendo y hoy ofrecemos desde herrería antigua, que está muy de moda, hasta estructuras modernas en hierro y madera”, contó Leiva en diálogo con LA OPINIÓN.

    Herrería 2430 y una demanda en alza

    El crecimiento del rubro acompaña el desarrollo de la construcción en Pergamino y la región. Según Leiva, en los últimos cinco años la demanda se mantuvo en constante ascenso: “Gracias a Dios, hace más o menos cinco años que la demanda viene bien. Lo que más nos piden son aberturas, puertas y portones levadizos o corredizos, que están muy de moda. Además, lo que es forja y diseños antiguos volvió a instalarse con fuerza, sobre todo en aberturas altas y frentes vistosos”.

    En este proceso, el asesoramiento personalizado ocupa un lugar clave: “Hoy los clientes buscan diseños en internet o llegan con una idea muy precisa. Nosotros los guiamos, asesoramos y, si hace falta, restauramos piezas antiguas para darles nueva vida. Eso también nos convierte un poco en diseñadores de cada obra”.

    Un proyecto sin precedentes

    Dentro de esa línea de crecimiento, Herrería 2430 enfrenta ahora el desafío más grande de su historia: el desarrollo de trabajos para Tierra Dorada, el nuevo barrio privado de Pergamino.

    “Sin dudas, es el proyecto más grande en el que nos tocó trabajar”, aseguró Leiva. Actualmente, el equipo está desarrollando las primeras rejas para los pilares del frente, que en total sumarán 1.200 metros de extensión.

    El diseño, definido por el arquitecto del proyecto, combina hierro cuadrado, planchuelas y detalles de flecha, en un estilo que se repetirá en distintos espacios del barrio. Además, ya se avanza en la proyección de las columnas de iluminación que complementarán la estética general del emprendimiento.

    “Siempre trabajamos con planos y respetando la línea marcada por el arquitecto. Eso asegura un diseño uniforme y de calidad. Para nosotros, Tierra Dorada es un enorme desafío, pero también una gran oportunidad de crecer y mostrar lo que sabemos hacer”, destacó Leiva.

    Temas
    Seguí leyendo

    HormiRed: 25 años de experiencia que hoy se proyectan en Tierra Dorada

    Baca Arquitectura Pergamino: el sello de Facundo Bató en la creación de Tierra Dorada

    Tierra Dorada: el mega barrio cerrado que redefine la vida en Pergamino

    Arquitectura y decoración: los colores tendencia en 2026 para tu casa

    Mar del Plata recibirá al Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria

    "Ilustro para no olvidar": una muestra única de una arquitecta que reivindica la memoria de Buenos Aires

    Vuelve IDEAR, la emblemática muestra de interiorismo, decoración y arquitectura

    El destino ideal para disfrutar de la arquitectura colonial: un pueblo detenido en el tiempo a 85 km de CABA

    Tandil ya vive la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo que congrega a 500 profesionales

    La ciudad bonaerense que sorprende por la obra de un genial arquitecto

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Tierra Dorada es una apuesta que combina naturaleza, seguridad, comunidad y diseño en un entorno pensado para las nuevas generaciones.

    Tierra Dorada: el mega barrio cerrado que redefine la vida en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

     Rubén Vitale hizo un recorrido por su historia de vida.

    Rubén Vitale: una vida entre tuercas y el acompañamiento incondicional de la familia
    Racing y Alfonzo animan el partido más destacado de la fecha, a puertas cerradas

    Racing y Alfonzo animan el partido más destacado de la fecha, a puertas cerradas

    Helena con las medallas que ganó en Chile, en su visita a “Fuera de Página” en el stream de LA OPINION.

    Helena Arbeleche: "Con ganas de seguir bajando marcas" y el Nacional en la mira

    Alumnos sin clases y, en muchos casos, sin saber el motivo del feriado.

    El sentido de los feriados

    Andrés DallOchio y Juan Pablo Verdún.

    Cambios en el Gabinete Municipal: Javier Martínez renueva secretarías clave