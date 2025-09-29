Lumidea, la boutique de la luz que revoluciona Pergamino, se suma al barrio Tierra Dorada

Franco Tinnirello es el propietario de Lumidea, el comercio que abre sus puertas este miércoles en Pergamino

El mundo de la iluminación da un paso gigante en Pergamino con la llegada de Lumidea , una propuesta comercial completamente innovadora que abrirá sus puertas al público este miércoles. Ubicado en un punto estratégico de la ciudad, este nuevo showroom se presenta como una verdadera boutique de la luz, pensada para transformar la experiencia de compra en torno a luminarias residenciales, corporativas y comerciales.

“Lumidea es un concepto totalmente nuevo para la ciudad de Pergamino”, asegura su fundador, el contador público Franco Tinnirello. “Llevamos una propuesta distinta, con un enfoque en el diseño, la estética y el asesoramiento técnico profesional que en la ciudad no existía”.

Una de las grandes apuestas del local es su diseño interior, desarrollado por el reconocido Estudio Picnic, y la intervención de vidrieras a cargo del estudio Benítez-Tinnirello Arquitectura, del cual forma parte la hermana de Franco. Pero más allá del diseño visual, lo que lo hace único es su método de exposición de luminarias.

“En nuestro showroom, las luminarias están exhibidas en nichos de melamina, cada uno con un artefacto en funcionamiento. De esa manera, el cliente puede ver la temperatura de color, la intensidad del flujo lumínico y el ángulo de proyección. Es una experiencia real de lo que cada luminaria puede ofrecer. Queremos que la gente elija con fundamento, no por impulso”, explica.

Asesoramiento profesional, único en Pergamino

Una de las claves del diferencial de Lumidea es el fuerte enfoque en el asesoramiento técnico. Franco se viene capacitando desde hace más de un año con la diseñadora de iluminación Marisol Delgaudio, una referente del rubro a nivel nacional.

“Ella es docente universitaria, asesora a fabricantes e importadores, y me formó en planificación de iluminación de espacios residenciales, comerciales y corporativos, tanto a mí como a mi equipo de trabajo. Estoy muy agradecido por su acompañamiento y creo que eso se va a notar en el servicio que brindamos”.

Franco también proyecta que el showroom de Lumidea sea un espacio de formación continua. “Vamos a hacer workshops gratuitos con diseñadores y fabricantes de primeras marcas. Queremos que arquitectos, diseñadores de interiores y estudiantes puedan capacitarse y conocer más del impacto de una buena planificación lumínica”.

Un espacio pensado para experimentar

Además del asesoramiento personalizado, Lumidea ofrece una experiencia sensorial única: más de 20 metros lineales de vidrieras transitables, que el público puede recorrer, tocar, y observar en funcionamiento.

“Queremos que la gente experimente, que pueda ver si esa luminaria es lo que realmente necesita. A veces comprás algo porque te gusta cómo se ve en la caja, pero después no es lo que necesitás para el ambiente. Acá buscamos que la elección sea consciente y estética, pero también funcional”, destaca.

La iluminación, según Franco, no es solo decoración: “La luz tiene un impacto directo en el confort visual, en la productividad, en la calidad de vida. Una temperatura cálida favorece la relajación, mientras que una fría ayuda a concentrarse. También podés ampliar o achicar visualmente un espacio, resaltar texturas, señalar recorridos o invitar a permanecer en un lugar. Todo eso se puede diseñar”.

Tierra Dorada, el primer gran desafío

Como parte de su lanzamiento, Lumidea ya trabaja en su primer gran proyecto: la iluminación integral del barrio cerrado Tierra Dorada, uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de Pergamino.

“La intención de desembarcar en el barrio es demostrar que Lumidea no solo está para luminaria residencial, sino también para afrontar proyectos de gran escala”, explica

Franco, quien se mostró orgulloso de haber sido convocado por los desarrolladores.

Su participación no se limita a la venta de productos, sino que incluye el asesoramiento técnico y la planificación lumínica.

Compromiso con el diseño y la calidad

Franco ve este proyecto como una carta de presentación. “Tierra Dorada y Lumidea compartimos valores como el compromiso con la calidad y el diseño. Nos pusimos de acuerdo muy rápido porque buscamos lo mismo. Me siento orgulloso de que hayan confiado en mí y espero estar a la altura de las expectativas”.

Con Lumidea, Pergamino recibe una propuesta que combina pasión, conocimiento técnico y una estética cuidada, pensada tanto para el público general como para profesionales del diseño, la arquitectura y la construcción. Y su participación en Tierra Dorada es solo el comienzo.