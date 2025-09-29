Mendoza: un libro invita a redescubrir su patrimonio arquitectónico

Este libro amplía el mapa de lo que entendemos por el patrimonio rural mendocino, propone un cambio de mirada y nos recuerda que la identidad de la provincia

Reconocer y cuidar el patrimonio de Mendoza es apostar por un presente y un futuro en los que la producción agrícola, el turismo y el desarrollo urbano se integren de manera armónica y sustentable.

El 12 de septiembre de 2025 se publicó el libro "No todo era viña, no todo es viña. Historia y patrimonio en el cinturón verde de Mendoza " , de Matías Esteves. El ejemplar —que ahora será presentado en la Feria del Libro provincial— revela historias poco contadas, convoca a conocer a Mendoza más allá de las viñas y a repensar la importancia del cinturón verde para el presente y el futuro del territorio mendocino.

El título fue editado por el Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Se realizó mediante un proyecto financiado por el Conicet y la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes.

El autor da más detalles. Explica que el libro invita a mirar más allá de la vitivinicultura —actividad emblemática de la provincia— para reconocer la pluralidad de cultivos, paisajes y prácticas rurales que conforman este territorio. El cinturón verde de Mendoza abarca los distritos rurales y periurbanos de Maipú y Guaymallén, donde la agricultura intensiva, la infraestructura hídrica y las construcciones históricas conviven con la expansión urbana acelerada. En este escenario, el patrimonio arquitectónico y paisajístico constituye un testimonio de procesos históricos y de identidades locales que merece ser reconocido y preservado.

Para la elaboración de esta investigación, además del análisis bibliográfico, se realizaron entrevistas a productores, bodegueros, vecinos y colegas. Sus voces y experiencias, a menudo ausentes de los discursos oficiales, aportan una dimensión humana que complementa la información técnica y académica. De este modo, el libro se convierte en un puente entre la memoria local y el análisis especializado, visibilizando relatos, actividades productivas, edificios, infraestructuras y paisajes que conforman un acervo común.

Una mirada integral sobre Mendoza

Cada capítulo ofrece una mirada integral sobre el cinturón verde de Mendoza. Se parte de un análisis histórico que explica su formación, su papel en la economía regional y las dinámicas productivas que lo han modelado a lo largo del tiempo. Uno de los ejes del trabajo es la caracterización y georreferenciación de bienes patrimoniales arquitectónicos, con el estudio de bodegas, casonas, olivícolas, edificios religiosos y ferroviarios, así como sitios de gran valor ambiental, junto con calles, canales de riego y estructuras agrícolas que, aunque muchas veces pasan desapercibidos, son testigos materiales de la historia productiva mendocina. Este enfoque permite interpretar no solo las construcciones en sí mismas, sino también sus relaciones con el paisaje inmediato y con las prácticas agrícolas que les dieron origen.

Para Esteves, el aporte distintivo de "No todo era viña, no todo es viña..." radica en visibilizar lo que muchas veces pasa inadvertido: hace audible la voz de pequeños productores, de vecinos que recuerdan un camino, la memoria de antiguas haciendas y estructuras que ya no cumplen funciones productivas, pero que siguen formando parte del paisaje emocional del territorio. También demuestra cómo ese patrimonio está íntimamente ligado al presente: espacios agrícolas que aún funcionan, redes de cultivo diversificadas, prácticas que sostienen biodiversidad, costumbres locales, saberes familiares y paisajes que definen identidad.

El libro propone, además, una mirada innovadora en cuanto entiende al patrimonio rural como un recurso vivo, ligado a la identidad cultural y al futuro productivo del territorio. Esta perspectiva es particularmente relevante en un contexto donde la expansión urbana, la especulación inmobiliaria deshumanizada y la fragmentación de los usos del suelo amenazan la continuidad de áreas agrícolas. Reconocer, documentar y difundir este patrimonio se vuelve un acto estratégico para sostener la diversidad productiva, la soberanía alimentaria y la memoria colectiva.

Un libro con valor didáctico y divulgativo

A pesar de su importancia, el patrimonio rural agrícola no cuenta con un reconocimiento equivalente al de otros bienes culturales más difundidos. La investigación muestra que esta falta de valoración contribuye a su deterioro y pérdida. Por ello, también se plantean recomendaciones y líneas de acción, entre las que destacan la necesidad de articular agricultura, turismo y ordenamiento territorial desde una perspectiva patrimonial. Esto implica, por ejemplo, promover circuitos de turismo rural que den a conocer no solo bodegas emblemáticas, sino también chacras, olivares, sistemas de riego y construcciones históricas de diferente tipo; incentivar la producción local con criterios de sostenibilidad y fortalecer la normativa de protección del patrimonio rural, integrándola en planes de desarrollo municipal y provincial.

El libro —señala el autor— tiene un marcado valor didáctico y divulgativo. Su lenguaje, aunque riguroso, es accesible para un público amplio. Los ejemplos y registros fotográficos invitan al lector a recorrer mentalmente los distritos que conforman el cinturón verde y a descubrir en ellos huellas materiales e inmateriales de la historia local. Así, se convierte en un recurso útil para docentes, estudiantes, gestores culturales, autoridades y ciudadanos interesados en la historia viva de Mendoza. La obra puede descargarse gratuitamente, con la intención de llegar al mayor público posible.

Fuente: Unidiversidad.