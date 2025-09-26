viernes 26 de septiembre de 2025
    • Arquitectura y decoración: los colores tendencia en 2026 para tu casa

    De los tonos vibrantes a la serenidad de lo orgánico, el marrón café y el ocre francés son los favoritos para crear espacios llenos de calma.

    26 de septiembre de 2025 - 09:04
    Los colores ocre y marrón marcan tendencia para lograr ambientes calmos en casa.

    UNO.

    Las tendencias de color que asoman para 2026 están claras: dos tonos terrosos y elegantes se destacan por encima del resto. El marrón café mate y el ocre, respectivamente, son los colores del próximo año. Esta coincidencia no es casualidad; ambos reflejan un movimiento en arquitectura y decoración hacia la creación de ambientes serenos, sofisticados y conectados con la naturaleza.

    Marrón: versatilidad, calidez y estilo

    El marrón café mate es un marrón profundo, casi negro, inspirado en la arcilla y la madera. Es un color atemporal que agrega dimensión y carácter a cualquier espacio de tu hogar. Su versatilidad le permite ser usado tanto en grandes superficies como un comedor principal como en pequeños detalles tales como un pasillo, alineándose con la tendencia "Café Core" que celebra la calidez y el estilo artesanal.

    Ocre, para el equilibrio y la luminosidad

    Por otro lado, el ocre es un color suave con matices minerales, un guiño discreto pero claro al lujo de las casas de campo francesas más clásicas. La diseñadora Philippa Radon en una nota publicada por el sitio Para Ti lo describe como un "tono histórico" que evoca el mobiliario clásico y el arte europeo. Forma parte de una paleta que busca el equilibrio y la luminosidad.

    Colores que transmiten bienestar y sentido de pertenencia

    Esta tendencia en colores se da también en pisos flotantes de alta gama, que asoman como tendencia para el 2026.

    Juntos, el marrón y el ocre crean una dupla poderosa: el marrón brinda solidez, mientras que el ocre aporta calidez e ilumina, reflejando un nuevo concepto de lujo. Estos colores no solo marcan una tendencia; son una invitación a transformar el hogar en un refugio de calma y autenticidad.

    Ya no se trata de colores estridentes, sino de tonos que transmiten bienestar y un sentido de pertenencia. Esta dupla no solo marca una tendencia; es una invitación a transformar el hogar en un refugio de calma y autenticidad. Los nuevos colores del año proponen un estilo de vida donde lo simple y lo auténtico ganan terreno.

    Fuente: Uno.

