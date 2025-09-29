MAO IT Solutions: Tecnología, innovación y seguridad de vanguardia llegan a Tierra Dorada

Lo que comenzó como un hobby en la adolescencia, con un interés natural por la tecnología, hoy es una empresa sólida, con una trayectoria de casi dos décadas brindando soluciones informáticas y de seguridad en Pergamino y la región. Así nació MAO IT Solutions , liderada por Gastón González, un apasionado de la tecnología que, luego de iniciar ofreciendo servicios particulares, se fue especializando en el sector corporativo, con una fuerte presencia en concesionarios y empresas locales.

“Comencé con servicios informáticos básicos, pero siempre con la idea de profesionalizarme y especializarme. Después de trabajar con empresas de distintos rubros, decidí enfocarme completamente en el sector automotriz por una cuestión de afinidad”, explica Gastón.

Hoy, desde MAO IT Solutions, no solo continúa brindando soporte informático y gestión de sistemas, sino que además se ha consolidado como un referente en seguridad electrónica, un área en auge que requiere conocimientos técnicos cada vez más sofisticados.

La evolución de MAO IT Solutions fue natural. Gastón comenzó a capacitarse en marcas líderes del mercado y poco a poco fue incorporando servicios en el área de seguridad electrónica, un campo que abarca desde alarmas y cámaras hasta sistemas domóticos avanzados.

“Hoy instalamos desde alarmas y porteros hasta sistemas de domótica completos. Automatización de persianas, portones, control de piscinas, sistemas de riego y hasta soluciones autosustentables con paneles solares en zonas rurales”, detalla. “Muchas de estas tecnologías permiten manejar dispositivos a distancia, lo que es clave en lugares donde no hay luz ni Internet, como en el campo”.

Entre las aplicaciones más destacadas se encuentran los sistemas fotovoltaicos para el agro, utilizados por ejemplo para el llenado automático de bebederos, todo controlado de forma remota. Esta combinación de tecnología, autonomía energética y eficiencia ha convertido a MAO IT en un aliado estratégico para múltiples industrias.

Asesoramiento personalizado en cada proyecto

La demanda de soluciones de seguridad ha crecido de forma exponencial, impulsada por la evolución tecnológica y la creciente necesidad de protección en contextos urbanos y rurales.

“Hoy el desafío no es solo ofrecer equipos, sino brindar un asesoramiento completo y a medida de cada cliente”, afirma Gastón. En ese sentido, MAO IT trabaja siempre con dos presupuestos: uno que ofrece la mejor solución disponible según el escenario planteado y otro más accesible que cumple funciones específicas.

“En todos los casos, el asesoramiento está incluido. Buscamos que el cliente entienda las ventajas de cada sistema y elija lo que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto”, señala.

Los interesados pueden comunicarse directamente al 2477-552573 para solicitar asesoramiento y presupuestos personalizados.

Desembarco en Tierra Dorada

Uno de los hitos más importantes en la historia de MAO IT Solutions es su reciente incorporación como responsables de seguridad del barrio privado Tierra Dorada, un proyecto urbano de gran escala que busca redefinir el concepto de vivir en comunidad en Pergamino.

“Tierra Dorada no es solo un barrio cerrado. Tiene áreas comerciales y calles públicas, lo que hace que la planificación de seguridad sea mucho más compleja”, explica Gastón. “Vamos a trabajar de forma articulada con el municipio y el centro de monitoreo para garantizar seguridad no solo dentro del barrio, sino también en sus alrededores”.

Un sistema de seguridad superador

Lo que distingue a Tierra Dorada es que no se limitará a tener cámaras y barreras. Se trata de un sistema de seguridad inteligente, interconectado y despersonalizado, que combina tecnología de punta, eficiencia operativa y análisis predictivo.

Las claves del sistema de seguridad de Tierra Dorada:

Doble perímetro con alambrado olímpico: un cerco interno de 2 metros y uno externo de 2,30 metros.

Radares de detección de masa y movimiento: no se ven afectados por la luz (día/noche), ni por las condiciones climáticas.

Cámaras térmicas BCA de 450 metros: capaces de detectar cambios de temperatura, incluso si una persona está acostada al ras del suelo. No se ven afectadas por lluvia, niebla o bruma.

Cámaras ópticas de largo alcance: con definición de 8 megapíxeles y triple lente, alcanzan distancias de hasta 1200 metros.

Reconocimiento facial y de patentes: se gestionará el ingreso y egreso del barrio de forma automatizada. “Cada invitado tendrá un tiempo definido de permanencia dentro del barrio”, señala Gastón.

Centro de monitoreo propio: no habrá un guardia en la entrada, sino que todo el control de accesos y perímetro estará centralizado digitalmente, con personal operativo dentro del centro de monitoreo.

“Vamos a lograr que el sistema de seguridad evite que se llegue al perímetro antes de que sea una amenaza”, remarca. “Es una solución totalmente diferente a la que se ve en cualquier otro barrio cerrado de la ciudad”.

Tecnología, confianza y compromiso local

El crecimiento de MAO IT Solutions no es casual. Es el resultado de años de trabajo serio, formación constante y un claro compromiso con la innovación. La incursión en Tierra Dorada es una validación del profesionalismo con el que Gastón González y su equipo trabajan desde hace casi 20 años.

“Lo que hacemos en MAO IT no es vender tecnología, es brindar soluciones a medida, confiables y pensadas a largo plazo. En Tierra Dorada vamos a demostrar que se puede vivir con seguridad, comodidad y tecnología de vanguardia”.