domingo 28 de septiembre de 2025
    • HormiRed: 25 años de experiencia que hoy se proyectan en Tierra Dorada

    HormiRed es una empresa de Colón, combina trayectoria, maquinaria especializada y un equipo de trabajo sólido.

    28 de septiembre de 2025 - 07:02
    En la actualidad, HormiRed se encuentra trabajando en la parte hidráulica de Tierra Dorada.

    En la actualidad, HormiRed se encuentra trabajando en la parte hidráulica de Tierra Dorada.

    TIERRA DORADA

    Con 25 años de trayectoria, HormiRed se consolidó en la vecina ciudad de Colón bajo el liderazgo de la familia Saran. Actualmente, la firma está dirigida por Fernando Saran, quien recuerda los inicios de la empresa de la mano de su padre y destaca el crecimiento sostenido a lo largo de los años.

    “Como empresa nunca nos había tocado una obra de tan gran envergadura. Por suerte tenemos un equipo de trabajadores especializados, ocho personas que saben desempeñarse en las diferentes máquinas con que contamos: motoniveladora, excavadora, camiones volcadores”, explica Saran.

    Aunque su base operativa está en Colón, HormiRed trabaja desde hace años en Pergamino, aportando su experiencia y capacidad técnica en distintas obras de la ciudad. Cada proyecto significa un paso más en el crecimiento de la empresa:

    “Este tipo de trabajo tan grande nos hace crecer y adquirir más experiencia, nos invita a capacitarnos cada vez más e incorporar nuevas tecnologías”, subraya su director.

    Fernando Saran
    Fernando Saran es el director de HormiRed.

    Fernando Saran es el director de HormiRed.

    La labor de HormiRed

    En la actualidad, HormiRed se encuentra trabajando en la parte hidráulica de Tierra Dorada, un proceso clave y complejo que permitirá garantizar el correcto desagüe del futuro barrio cerrado.

    “En base a nuestro trabajo se desarrolla todo lo demás. En toda la parte hidráulica, están los ingenieros hidráulicos, los ingenieros civiles y después está la parte de la agrimensura. Nosotros nos basamos en esos lineamientos porque es un proyecto muy grande y ambicioso”, detalla Saran.

    El sistema contempla cañerías subterráneas, cámaras de inspección y rejillas que conectan los cordones de las calles con tuberías de distintos diámetros, derivando todo el flujo a los reservorios de agua.

    “Todo el agua del barrio va a parar a los reservorios que se están construyendo. Es importante aclarar que todo el desagüe irá a estas lagunas artificiales, sin dañar ningún otro sector de la ciudad”, explica el responsable de HormiRed.

    Actualmente se avanza con la construcción de esos reservorios, mientras que más adelante se trabajará en la apertura definitiva de calles.

    El gran desafío: Tierra Dorada

    La obra de Tierra Dorada representa para HormiRed un punto de inflexión: “Llevamos un año y medio trabajando óptimamente en la parte hidráulica, que es lo que no se ve, lo subterráneo. Esta obra es tan grande que en cada lugar hay secuencias específicas: cañerías, puentes y toda la infraestructura que hace al sistema de agua del loteo”, señala Saran.

    Con 110 hectáreas y dos barrios simétricos en pleno desarrollo, Tierra Dorada requiere un trabajo integral de infraestructura que asegure el correcto funcionamiento a largo plazo. HormiRed es la empresa que sienta las bases de ese crecimiento.

    “Todo lo que se construya después depende de que nuestro trabajo quede bien hecho. Es un proyecto que nos motiva, nos exige y al mismo tiempo nos hace crecer como empresa”, resume Saran.

    Tierra Dorada es una apuesta que combina naturaleza, seguridad, comunidad y diseño en un entorno pensado para las nuevas generaciones.

