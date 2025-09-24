miércoles 24 de septiembre de 2025
    • Mar del Plata recibirá al Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria

    Bajo el lema "Transformación cultural en el diseño y gestión de los espacios de salud", el evento se desarrollará del 7 al 10 de octubre en la ciudad.

    24 de septiembre de 2025 - 16:45
    Mar del Plata será la capital de la arquitectura hospitalaria con el 35° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, un evento que reunirá a expertos de todo el continente para debatir y reflexionar.

    INFOBRISAS.

    Del 7 al 10 de octubre tendrá lugar el 35º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. El evento, que incluirá el lema "Transformación cultural en el diseño y gestión de los espacios de salud", se desarrollará en el Hotel 13 de Julio, ubicado en la ciudad de Mar del Plata.

    En detalle, el Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 (CAPBA 9) logró que su matrícula interesada en participar de este encuentro, organizado por la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH), pudiera abonar la inscripción en calidad de socio de la Asociación.

    Un encuentro con temas clave

    El mismo reunirá a destacados profesionales, académicos, funcionarios y referentes del sector provenientes de toda Latinoamérica y Europa. Habrá conferencias magistrales, mesas redondas, presentación de trabajos científicos, exposiciones técnicas y espacios de networking.

    Los ejes temáticos serán: Innovación en la arquitectura hospitalaria; Ingeniería aplicada a la eficiencia y sostenibilidad en la infraestructura de salud; Humanización de los espacios hospitalarios; Gestión y planificación en sistemas de salud y Nuevas tecnologías y digitalización aplicada a hospitales.

    Arquitectura e ingeniería hospitalaria

    La arquitectura hospitalaria es la especialidad de la arquitectura dedicada a diseñar y construir hospitales, clínicas y centros de salud. Su misión es crear espacios seguros, eficientes y humanos, que faciliten el trabajo de los equipos médicos, acompañen a los pacientes en su recuperación y cumplan con las exigencias técnicas y tecnológicas de la medicina moderna. En pocas palabras, es el arte y la ciencia de pensar edificios que cuidan a las personas.

    Por su parte, la ingeniería hospitalaria es la disciplina encargada de planificar, diseñar, gestionar y mantener las instalaciones, sistemas y equipamientos técnicos que hacen posible el funcionamiento seguro y eficiente de los hospitales y centros de salud. En esencia, la ingeniería hospitalaria garantiza que todo lo que no se ve, pero resulta vital —desde la energía hasta los equipos de alta complejidad— funcione correctamente, para asegurar la calidad de atención, la seguridad del paciente y la eficiencia en la gestión hospitalaria.

    La importancia para Mar del Plata

    Según remarcaron desde el Colegio, este evento posicionará a Mar del Plata como centro de debate internacional sobre el futuro de la infraestructura sanitaria, y además generará un aporte turístico, cultural y económico para la ciudad.

    Además, el Congreso constituye un encuentro de gran prestigio y relevancia para la región, donde se debatirán los desafíos actuales y las tendencias futuras en el diseño y gestión de los espacios destinados a la salud.

    Fuente: Infobrisas.

