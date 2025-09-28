Tierra Dorada: el mega barrio cerrado que redefine la vida en Pergamino

Tierra Dorada es una apuesta que combina naturaleza, seguridad, comunidad y diseño en un entorno pensado para las nuevas generaciones.

Tierra Dorada se levanta sobre Ruta 188 , frente al Club Sirio Libanés y a metros del acceso a la autopista, en la zona sur de Pergamino . El sector, que en los últimos años experimentó un crecimiento acelerado, se perfila como un nuevo polo de desarrollo urbano, impulsado por la extensión de Avenida Pellegrini y la urbanización de Juan B. Justo.

Con 110 hectáreas de superficie, el proyecto contempla dos barrios cerrados de 40 hectáreas cada uno y un frente comercial con 96 lotes, planificado en conjunto con el Municipio para acompañar con orden y estética el ingreso a la ciudad.

Francisco Cruellas y Agustín Martini, desarrolladores de Tierra Dorada, destacan que se trata del barrio cerrado más grande de la zona. “La gente busca tranquilidad, contacto con la naturaleza y seguridad . Tierra Dorada ofrece todo eso, a pocos minutos del centro”, señalan.

En total, el emprendimiento contará con más de 600 lotes residenciales, destinados principalmente a familias jóvenes y adultos que proyectan su casa en un entorno seguro y planificado.

Diseño y planificación integral

El masterplan está a cargo del arquitecto Facundo Bató, quien coordina los ingresos, el Clubhouse, los amenities y los reglamentos arquitectónicos y paisajísticos. La forestación ocupa un lugar central en el proyecto: cada sector contará con una planificación verde diseñada por un agrónomo y paisajista, con el objetivo de garantizar un entorno natural, saludable y atractivo.

“Queremos que nada quede librado al azar. Desde la estética de los locales hasta la forestación, todo se planificó para que Tierra Dorada sea un lugar armónico y moderno”, destacan los impulsores.

Un frente comercial para Pergamino

Además de los barrios residenciales, Tierra Dorada incluye un área comercial con 96 lotes abiertos, de los cuales ya se vendieron más de 30. El espacio contará con un reglamento de construcción consensuado con el Municipio, que regulará estética, altura e imagen urbana, aportando uniformidad y jerarquía al nuevo corredor de Ruta 188.

Amenities y espacios comunes

El barrio ofrecerá servicios de alto nivel: cuatro canchas de tenis (con superficies de bajo mantenimiento), cuatro canchas de pádel, gimnasio, Clubhouse y piletas. Cada barrio tendrá 303 lotes, lo que permite dividir gastos comunes y mantenerlos accesibles.

Un diferencial es que parte de los amenities estarán abiertos a la comunidad pergaminense, generando un vínculo entre el barrio cerrado y la ciudad.

Seguridad de última generación

La seguridad es uno de los pilares de Tierra Dorada. El complejo contará con doble cerco perimetral separado por un corredor de cinco metros equipado con sensores, cámaras y sistemas de vigilancia de avanzada. “Queremos que los vecinos se sientan realmente protegidos, por eso trabajamos con empresas especializadas de Buenos Aires en la disposición de cámaras y sensores”, remarcan Cruellas y Martini.

Avances y próximas etapas

Actualmente, el emprendimiento avanza con la apertura de calles, forestación de la zona comercial, construcción de pilares y rejas en el frente, y movimientos de suelo para obras hídricas y asfaltado.

Los desarrolladores estiman que en un plazo de dos años comenzarán las primeras viviendas, en un barrio ya consolidado en infraestructura, servicios y planificación.

Un nuevo estilo de vida en Pergamino

Tierra Dorada no es solo un emprendimiento inmobiliario: es una propuesta de vida. Una apuesta que combina naturaleza, seguridad, comunidad y diseño en un entorno pensado para las nuevas generaciones.

“Cuando uno elige dónde vivir, piensa en el estilo de vida que quiere tener. Tierra Dorada propone exactamente eso: una vida tranquila, segura y conectada con la naturaleza, sin alejarse de la ciudad”, concluyen sus desarrolladores.