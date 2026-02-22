Diarios de bicicleta: la ciudad que se reconstruye pedaleando

Las ciclovías 6 y la 7 son las que se implementan en esta nueva etapa del plan.

En muchas ciudades del mundo la bicicleta dejó de ser un elemento ocasional para convertirse en una forma concreta de vivir el espacio urbano. No se trata solo de moverse de un punto a otro. Se trata de experimentar la ciudad a otra velocidad, percibir sus escalas reales y redescubrir los recorridos cotidianos.

Pergamino: abordaron a un adolescente y le hurtaron su bicicleta todo terreno a media cuadra de su casa

Algo de esa idea aparece en Diarios de bicicleta, el libro de David Byrne, el músico que lideró la banda Talking Heads. En ese recorrido personal, Byrne cuenta cómo pedaleando pudo entender mejor distintas ciudades del mundo. Desde Nueva York hasta Buenos Aires, la bicicleta le permitió observar cómo funcionan los barrios, cómo se conectan las personas y cómo se vive realmente el espacio urbano.

La experiencia que describe no es solo personal. En las últimas décadas se transformó en una tendencia global dentro del urbanismo. Cada vez más ciudades incorporan redes de ciclovías para mejorar la movilidad, reducir tensiones del tránsito y recuperar una relación más directa entre los habitantes y la ciudad.

En Argentina ese proceso también empezó a consolidarse. Y dentro de ese movimiento, Pergamino viene desarrollando una estrategia que busca integrar la bicicleta a la vida cotidiana. La lógica es simple: cuando una ciudad ofrece recorridos seguros y continuos, la bicicleta aparece como una alternativa natural.

Pero además ocurre algo más profundo. Cambia la manera de habitar el espacio urbano.

Pedalear implica otra escala. Permite ver la ciudad, detenerse, reconocer lugares y generar una relación más cercana con el entorno. Por eso muchas ciudades están incorporando redes de ciclovías no solo como infraestructura de movilidad, sino también como parte de una visión más amplia sobre la salud urbana y la calidad de vida.

Dos ciclovías que marcan una etapa

Dentro de ese proceso, Pergamino atraviesa una etapa importante con la consolidación de dos corredores que fortalecen la red existente y amplían las posibilidades de circulación.

Uno de ellos es el tramo desarrollado sobre la avenida De la Cruz Gorordo, que en los últimos tiempos comenzó a ordenar un sector relevante de la ciudad. El otro es el proyecto que conectará el área de Mastrángelo, ampliando el alcance de la red hacia una zona que necesitaba mejorar su conectividad.

Ambos recorridos responden a una misma lógica: construir ciudad a partir de conexiones. Cuando una ciclovía aparece, no solo suma un trayecto nuevo. También modifica el mapa mental de quienes se mueven diariamente por la ciudad. Lugares que antes parecían lejanos empiezan a sentirse cercanos. Ese cambio es clave para que la bicicleta deje de ser una excepción y pase a formar parte del sistema de movilidad.

El impacto urbano del corredor De la Cruz Gorordo

La ciclovía de la avenida De la Cruz Gorordo representa uno de los pasos más visibles dentro de este proceso. Su trazado permite estructurar un corredor claro y seguro que empieza a ser incorporado por vecinos que encuentran allí una forma más simple de desplazarse.

En términos urbanos, el impacto de este tipo de infraestructura suele multiplicarse con el tiempo. Al principio aparece el uso recreativo, los paseos, las salidas en familia. Luego comienzan a sumarse trayectos cotidianos: ir al trabajo, al club, a la escuela o a hacer trámites.

Ese proceso es el que transforma realmente una ciclovía en infraestructura urbana.

Cuando la bicicleta se vuelve parte del paisaje cotidiano, la ciudad empieza a cambiar. Se reduce la presión sobre el tránsito, aparecen más personas en la calle y se fortalece el uso del espacio público. Además, este tipo de corredores permite ordenar desplazamientos dentro de sectores que crecieron en los últimos años y que necesitaban mejorar su estructura de movilidad.

La conexión hacia Mastrángelo

La próxima etapa del sistema apunta hacia el sector de Mastrángelo, por la avenida Rodríguez Jáuregui, donde la incorporación de un nuevo tramo ampliará significativamente las posibilidades de circulación.

Para quienes viven en esa zona, la ciclovía representa mucho más que una obra vial. Significa contar con un recorrido seguro para llegar a distintos puntos de la ciudad, desde espacios educativos hasta áreas de actividad cotidiana.

Uno de los impactos más importantes aparece justamente en la vida diaria. Los chicos que van a la escuela, los vecinos que necesitan moverse dentro del barrio o quienes se desplazan hacia otras áreas de la ciudad encuentran una alternativa más segura y directa.

Este tipo de infraestructura suele generar además un cambio en la percepción de distancia. Cuando el recorrido es claro y seguro, la bicicleta se vuelve una opción lógica para trayectos que antes se hacían exclusivamente en vehículo.

19-2 Bicisendas

Las ciclovías 6 y la 7 son las que se implementan en esta nueva etapa del plan.

Una red pensada para conectar la ciudad

Estas ciclovías no funcionan de manera aislada. Forman parte de un proyecto mayor que busca ordenar la movilidad de Pergamino a partir de una red integral. La planificación parte de una idea simple: que cada tramo nuevo no sea un corredor suelto, sino parte de un sistema que conecte barrios, espacios públicos, escuelas, clubes y zonas de actividad cotidiana. La ciudad, en lugar de crecer con obras dispersas, empieza a estructurarse como un mapa de recorridos posibles.

El proyecto contempla tres tipos de ciclovías que se complementan entre sí. Por un lado están las ciclovías recreativas, pensadas para vincular parques, espacios verdes y sectores deportivos, fomentando la actividad física y el disfrute de la ciudad. Son recorridos que invitan a pedalear sin apuro, a usar el espacio público y a redescubrir el paisaje urbano desde otra velocidad.

Un segundo grupo corresponde a las ciclovías de circulación protegida, diseñadas para el uso cotidiano. En estos casos el objetivo principal es la seguridad y la fluidez del traslado diario. Son trazas que permiten ir al trabajo, a la escuela o realizar trámites con mayor previsibilidad, separando al ciclista del tránsito vehicular y ordenando los desplazamientos dentro de la trama urbana.

El tercer componente de la red son las ciclovías de penetración, que conectan los sectores periféricos con el área central. Este tipo de corredores busca integrar barrios que muchas veces quedan condicionados por rutas o grandes infraestructuras. Al generar accesos seguros, la bicicleta pasa a ser una opción concreta para entrar y salir de la ciudad, reduciendo distancias y ampliando las posibilidades de movilidad.

La fortaleza del proyecto aparece justamente en esa combinación. No se trata solo de sumar kilómetros de ciclovía, sino de construir una red donde cada tipo de recorrido cumple una función específica. Algunas trazas invitan a disfrutar la ciudad, otras ordenan los trayectos diarios y otras conectan territorios que antes estaban más aislados. Juntas forman una estructura que acompaña el crecimiento urbano y mejora la calidad de vida.

La ciudad que se redescubre pedaleando

En muchas ciudades del mundo las ciclovías dejaron de ser un experimento para convertirse en parte central del urbanismo contemporáneo. Allí donde la red crece, aparecen nuevas dinámicas: más personas en la calle, trayectos más saludables y una relación más cercana entre los habitantes y el espacio urbano.

Pergamino empieza a transitar ese mismo camino. Cada nuevo tramo no solo suma conectividad, también cambia la manera en que se perciben las distancias, los barrios y la vida cotidiana. La bicicleta vuelve a ocupar un lugar que durante mucho tiempo había quedado relegado por el automóvil.

Tal vez por eso sigue resultando tan actual la mirada de David Byrne. En Diarios de bicicleta, el músico contaba que pedalear era una forma de entender cómo funciona una ciudad y cómo se relacionan quienes la habitan. Algo parecido empieza a suceder cuando una red de ciclovías aparece: la ciudad se redescubre, pero esta vez a escala humana.