La Provincia convocó a paritarias a los estatales bonaerense para discutir un nuevo aumento

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios que representan a los trabajadores estatales a una nueva negociación paritaria. Las organizaciones estaba luchando por conseguir una audiencia para recomponer los salarios desde octubre. El último acuerdo había sido en agosto.

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, dijeron desde ATE al confirmar la apertura de una nueva instancia de negociación. La reunión será en el edificio del ministerio de Trabajo el martes a las 17.15.

Paritaria salarial y definiciones Los sindicato había solicitado reabrir la discusión el 22 de octubre mediante una carta enviada al ministro de Trabajo, Walter Correa. En aquel pedido, ATE planteó la necesidad de sostener una paritaria “abierta y permanente” que permita seguir la evolución de los precios sobre los ingresos estatales.

El último acuerdo salarial se firmó en agosto e incluyó un aumento del 5% distribuido en septiembre y noviembre. Desde entonces, las organizaciones del sector sostienen que los sueldos quedaron por debajo de la suba inflacionaria. El gremio señala que el deterioro salarial se profundizó durante los últimos meses y plantea la necesidad de discutir una nueva pauta

El pedido al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, había insisto en octubre en que "consideramos necesario una urgente convocatoria a mesa paritaria ya que venimos de acordar en el mes de octubre y los estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular".

