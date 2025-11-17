lunes 17 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Provincia convocó a paritarias a los estatales bonaerense para discutir un nuevo aumento

    La Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires había solicitado una audiencia para discutir la recomposición salarial.

    17 de noviembre de 2025 - 15:38
    Provincia y gremios empezarán a definir una nueva paritaria.

    El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios que representan a los trabajadores estatales a una nueva negociación paritaria. Las organizaciones estaba luchando por conseguir una audiencia para recomponer los salarios desde octubre. El último acuerdo había sido en agosto.

    Lee además
    salud: buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad

    Salud: buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad
    el ips informo el cronograma de pagos para jubilados de la provincia de buenos aires

    El IPS informó el cronograma de pagos para jubilados de la provincia de Buenos Aires

    “Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, dijeron desde ATE al confirmar la apertura de una nueva instancia de negociación. La reunión será en el edificio del ministerio de Trabajo el martes a las 17.15.

    Paritaria salarial y definiciones

    Los sindicato había solicitado reabrir la discusión el 22 de octubre mediante una carta enviada al ministro de Trabajo, Walter Correa. En aquel pedido, ATE planteó la necesidad de sostener una paritaria “abierta y permanente” que permita seguir la evolución de los precios sobre los ingresos estatales.

    El último acuerdo salarial se firmó en agosto e incluyó un aumento del 5% distribuido en septiembre y noviembre. Desde entonces, las organizaciones del sector sostienen que los sueldos quedaron por debajo de la suba inflacionaria. El gremio señala que el deterioro salarial se profundizó durante los últimos meses y plantea la necesidad de discutir una nueva pauta

    El pedido al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

    El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, había insisto en octubre en que "consideramos necesario una urgente convocatoria a mesa paritaria ya que venimos de acordar en el mes de octubre y los estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular".

    Temas
    Seguí leyendo

    Salud: buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad

    El IPS informó el cronograma de pagos para jubilados de la provincia de Buenos Aires

    El agua no cede en el centro bonaerense y hay preocupación en el agro

    Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos

    Incendio en Ezeiza: aseguran que "ya no hay peligro para la población"

    Entró en vigencia en Provincia el Domicilio Vial Electrónico: qué es y para qué sirve

    Inundaciones en Buenos Aires: asistencia en gasoil y la deuda pendiente con la prevención

    San Pedro: Vialidad bonaerense avanza con la repavimentación de la Ruta 191 entre Doyle y Arrecifes

    Cámara de Diputados bonaerense: buscan por ley bloquear las apuestas online en las escuelas

    ¿Llega la lluvia a Pergamino?: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso de un frente frío

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una mujer logró rescatar al nene de cinco años que se fue de la casa en calzoncillos y fue encontrado por dos mujeres a más de diez cuadras de donde reside la criatura en Juan XXIII AL 100. El hecho fue cerca de las 20.40 horas del viernes. «La zona en donde se encontró es muy lejos de donde vive y acá están las vías, el campo, monte. La verdad que tuvo un Dios aparte».

    Baradero: "El nene tuvo un Dios aparte", el dramático rescate de un niño que cruzó solo las vías

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esta noche se disputarán a partir de las 21.30 los primeros partidos de las dos series de semifinales correspondientes a la Copa de Oro cuando jueguen Sacachispas-Somisa y Belgrano-Regatas.

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local
    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció la recuperación de un pequeño pero valioso cráneo fósil cuya antigüedad supera los 700.000 años. Se trata de un ejemplar de vizcacha fósil (Lagostomus maximus) que habitó la región durante la Edad Ensenadense, un período clave para comprender la fauna prehistórica que vivió en esta zona del país.

    Recuperan en San Pedro un cráneo fósil de más de 700.000 años

    La explosión fue provocada por la presencia de Clorato de Potasio en los materiales utilizados para emular la erupción de un volcán en la maqueta.

    Dictaron procesamiento por la explosión de Rancagua al profesor, la directora y la inspectora del ICR

    Santiago Davio y su cuerpo técnico ya no forman parte de Defensores Unidos de Zárate (CADU). ¿Fue una desvinculación por mutuo acuerdo con la Comisión Directiva, o un despido? 

    Zárate: Santiago Davio dejó de ser el DT de fútbol del CADU, el fin de un ciclo que marcó la historia del club

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento